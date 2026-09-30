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    2026 Porsche Cayenne Electric लॉन्च: फुल चार्ज में 642 किलोमीटर की रेंज, कीमत 1.77 करोड़ रुपये

    पोर्श कैयेन इलेक्ट्रिक सिर्फ 2.5 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है!

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 30, 2026 15:44 ist
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    published onSep 30, 2026 15:44 IST
    last updated onSep 30, 2026 15:44 IST
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    Porsche Cayenne Electric Launched

    पोर्श ने भारत में अपनी फुल-साइज लग्ज़री एसयूवी कार कैयेन का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर दिया है। यह पोर्श की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है और यह आईसीई मॉडल के साथ बेची जाएगी। 2026 Porsche Cayenne Electric की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी नीचे दी है, और इसकी डिलीवरी भी आज से शुरू हो गई है।

    कीमत और वेरिएंट

    वेरिएंट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    कैयेन इलेक्ट्रिक

    1.77 करोड़ रुपये

    कैयेन टर्बो इलेक्ट्रिक

    2.28 करोड़ रुपये

    • कैयेन इलेक्ट्रिक की कीमत 1.77 करोड़ रुपये से शुरू होती है, जो स्टैंडर्ड कैयेन से लगभग 26 लाख रुपये ज्यादा महंगी है।

    • हाई-परफॉर्मेंस टर्बो वेरिएंट की कीमत 2.28 करोड़ रुपये से शुरू होती है।

    डिजाइन

    2026 Porsche Cayenne Electric Launched

    • पोर्श कैयेन इलेक्ट्रिक एक बड़ी एसयूवी कार है, और यह बात इसके बड़े साइज और चौड़े फेंडर से साफ़ पता चलती है। सामने की तरफ सिग्नेचर एलईडी हेडलैंप्स डीआरएल के साथ दिए गए हैं।

    Porsche Cayenne Electric Launched

    • बंपर में एक बड़ा लोअर एयर डैम है जिसमें एक्टिव एयर फ्लैप्स लगे हैं। साइड में भी एयर वेंट्स दिए गए हैं, जो टर्बो वेरिएंट में थोड़े और बड़े और अग्रेसिव दिखते हैं।

    2026 Porsche Cayenne Electric Launched

    • साइड प्रोफाइल से देखने पर इसका राउंडेड और हंकर्ड-डाउन स्टांस इसकी स्पोर्टीनेस को और बढ़ाता है। ए-पिलर काफी शार्प एंगल पर है और बॉडी पर अच्छी-खासी क्लैडिंग भी है, जो इसे एक रग्ड लुक देती है। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार 22-इंच तक के अलग-अलग डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स चुन सकते हैं।

    • पीछे की तरफ, स्टैंडर्ड कैयेन इलेक्ट्रिक में डिज़ाइन को मिनिमल रखा गया है। इसमें पतला कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर है, जिसके बीच में पोर्श का चमकीला लोगो है। बंपर पर एक सिल्वर डिफ्यूज़र और एक रूफ स्पॉइलर इसके लुक को पूरा करते हैं। वहीं, टर्बो वेरिएंट में बॉडी-कलर्ड, ज्यादा अग्रेसिव डिफ्यूज़र और बंपर के किनारों पर बड़े वर्टिकल एयर वेंट्स मिलते हैं। पोर्श इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के साथ 13 कलर ऑप्शन दे रही है, लेकिन अगर आप कुछ यूनिक चाहते हैं तो 'पेंट-टू-सैंपल' प्रोग्राम के जरिए अपना खुद का शेड भी बनवा सकते हैं।

    साइज:

    लंबाई: 4985 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1980 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1674 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 3023 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    Porsche Cayenne Electric में सभी सीट खड़ी रहने पर 781 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो वीकेंड ट्रिप्स और बड़े सामान के लिए काफी है। अगर पिछली सीटों को फोल्ड कर दिया जाए, तो यह स्पेस बढ़कर 1588 लीटर तक हो जाता है, जिससे यह बेहद प्रैक्टिकल बन जाती है। इसके अलावा, बोनट के नीचे 90 लीटर का एक 'फ्रंक' (फ्रंट ट्रंक) भी दिया गया है। यह स्पेस चार्जिंग केबल, एक छोटा बैग या दूसरी छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए एकदम सही है।

    केबिन और फीचर्स

    Porsche Cayenne Electric Launched

    • अंदर बैठते ही आपको एक टिपिकल पोर्श वाला फील आएगा। केबिन का डिज़ाइन साफ-सुथरा और ड्राइवर-फोकस्ड है, और हर जगह हाई-क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका स्क्रीन सेटअप है। इसमें एक कर्व्ड ओएलईडी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 14.25-इंच का ओएलईडी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैसेंजर के लिए एक ऑप्शनल 14.9-इंच का एंटरटेनमेंट डिस्प्ले शामिल है।

    • ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से कई केबिन थीम में से चुन सकते हैं। ड्राइवर को क्लासिक थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। डैशबोर्ड के ऊपर लगी सिग्नेचर स्टॉपवॉच पोर्श की रेसिंग विरासत की याद दिलाती है। साउंड के शौकीनों के लिए, 21 स्पीकर वाला 1470वाट का बर्मस्टर 3डी सराउंड साउंड सिस्टम भी ऑप्शनल तौर पर उपलब्ध है।

    • अन्य फीचर्स में फोर-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, थर्मल और नॉइज़-इंसुलेटेड फ्रंट विंडोज़, ऑगमेंटेड रियलिटी वाला हेड-अप डिस्प्ले, 18 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट (हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ), पावर-एडजस्टेबल रियर सीट (वेंटिलेशन के साथ), एक पैनोरमिक सनरूफ, सॉफ्ट-क्लोज डोर और एक पावर्ड टेलगेट शामिल हैं।

    सेफ्टी

    • कैयेन इलेक्ट्रिक में सेफ्टी फीचर्स की लंबी लिस्ट है। इसे यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें कई एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और एक 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं।

    • इसके अलावा, इसमें एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी है, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीपिंग असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे कई फीचर्स शामिल हैं।

    पावरट्रेन

    मॉडल

    कैयेन इलेक्ट्रिक

    कैयेन टर्बो इलेक्ट्रिक

    बैटरी पैक

    113 केडब्ल्यूएच

    113 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    2

    2

    सर्टिफाइड रेंज (डब्ल्यूएलटीपी)

    642 किलोमीटर

    623 किलोमीटर

    पावर

    408 पीएस/442 पीएस^

    857 पीएस/1156 पीएस^

    टॉर्क

    835 एनएम^

    1500 एनएम^

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    4.8 सेकंड^

    2.5 सेकंड^

    टॉप स्पीड

    230 किलोमीटर प्रति घंटे

    260 किलोमीटर प्रति घंटे

    ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    ^लॉन्च कंट्रोल के साथ

    Porsche Cayenne Electric Launched

    • इसके अलावा, इसमें चारों कोनों पर अडैप्टिव एयर सस्पेंशन और 400 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी है, जो सिर्फ़ 16 मिनट में बैटरी को 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है।

    • कैयेन इलेक्ट्रिक पहली प्रोडक्शन कार भी है जिसमें 11किलोवाट इंडक्टिव चार्जिंग पैड के ज़रिए वायरलेस चार्जिंग क्षमता मिलती है।

    • दिलचस्प बात यह है कि कैयेन इलेक्ट्रिक में 5 डिग्री तक रियर-एक्सल स्टीयरिंग भी है।

    मुकाबला

    पोर्श कैयेन इलेक्ट्रिक का मुकाबला लोटस इलेट्रे, मर्सिडीज-मेबैक ईक्यूएस एसयूवी और आगामी रेंज रोवर इलेक्ट्रिक से होगा।

    कारदेखो का क्या है कहना

    पोर्श एक ऐसी कार कंपनी है जो परफॉर्मेंस कारों के लिए जानी जाती है। Macan Electric और Taycan जैसी कारों के साथ कंपनी ने यह साबित किया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की दुनिया में भी वह अपनी परफॉर्मेंस वाली फिलॉसफी को कायम रख सकती है। अब कैयेन इलेक्ट्रिक के साथ, पोर्श ने इस खेल को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। परफॉर्मेंस के मामले में, ऐसी कुछ ही एसयूवी कार या सुपरकार हैं जो इसका मुकाबला कर सकती हैं, खासकर टर्बो वेरिएंट का 2.5 सेकंड का 0-100 किमी/घंटे का आंकड़ा तो हैरान करने वाला है।

    यह एक पोर्श कार है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जो चीज़ इसे खास बनाती है, वह है इसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ मिलने वाली प्रैक्टिकैलिटी। शानदार रेंज, अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग और एक स्पेशियस केबिन के साथ, यह अब तक की सबसे कूल और सबसे प्रैक्टिकल हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार में से एक हो सकती है।

    नई पोर्श कैयेन इलेक्ट्रिक के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं

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    सोनू
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