हुंडई बेयॉन की बुकिंग भारत में हुई शुरू, अक्टूबर 2026 में हो सकती है लॉन्च

हुंडई ने अपनी नई क्रॉसओवर एसयूवी बेयॉन की आधिकारिक तौर पर बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक इसे ऑनलाइन और हुंडई की ऑथोराइज़्ड डीलरशिप से 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं। यह नई एसयूवी कार हुंडई के भारतीय लाइनअप में वेन्यू और क्रेटा के बीच में पोजिशन की जाएगी। नई हुंडई बेयॉन कार में क्या कुछ मिलेगा खास, जानेंगे आगे :-

सिंपल एक्सटीरियर डिजाइन

हुंडई बेयॉन का एक्सटीरियर काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय मॉडल जैसा ही है। आगे की तरफ इसमें इनवर्टेड एल-शेप वाली एलईडी डीआरएल्स दी गई है जो एक पतली ब्लैक ट्रिम से जुड़ी हुई हैं। इस क्रॉसओवर SUV में वर्टिकल स्टैक्ड LED हेडलाइट्स दी गई हैं जिसे बंपर में दी गई छोटी ग्रिल के पास में पोजिशन किया गया है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें एक स्लोपिंग रूफलाइन, रूफ रेल्स और ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। C-पिलर के पास विंडोलाइन में एक अपवर्ड किंक है जो इसे एक क्रॉसओवर स्टांस देता है।

पीछे की तरफ इसमें रूफ-इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, इनवर्टेड एल-शेप टेललाइट्स, टेलगेट पर 'हुंडई' लोगो और 'बेयॉन' बैजिंग और वाइपर दिया गया है जो इसके लुक को पूरा करता है।

केबिन में क्या कुछ है खास?

हुंडई बेयॉन का केबिन काफी मॉडर्न और फीचर लोडेड होने की उम्मीद है। हाल ही में जारी हुए टीजर के अनुसार इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और कनेक्टेड-स्क्रीन सेटअप मिलेगा, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई नई हुंडई आई20 ब्राजीलियन मॉडल से काफी मिलता जुलता दिखता है। उम्मीद है कि इसके केबिन में लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया जाएगा जो इसे एक प्रीमियम फील देगा।

इसकी फीचर लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, जिसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सनशेड शामिल हो सकते हैं।

सेफ्टी के मामले में इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर मिलने की उम्मीद है। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी दिया जा सकता है।

संभावित पावरट्रेन

हुंडई बेयॉन एसयूवी को कई इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जा सकता है ताकि यह अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सके। उम्मीद है कि इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि इन दोनों इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जा सकता है। हालांकि, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है।

संभावित कीमत और मुकाबला

हुंडई बेयॉन गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, रेनो डस्टर, निसान टेकटॉन और हुंडई क्रेटा से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

जैसे-जैसे फेस्टिव सीजन नजदीक आ रहा है, भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हलचल बढ़ने की उम्मीद है और हुंडई हमेशा की तरह एक और अहम प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी कर रही है। बेयॉन कंपनी के लिए एक शानदार कार साबित हो सकती है क्योंकि यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आएगी जिसमें जबरदस्त कॉम्पिटिशन है और भारतीय ऑटोमोटिव मार्केट में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।