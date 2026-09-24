महिंद्रा थार ओजी Vs मारुति जिम्नी : यह दोनों आइकॉनिक ऑफ-रोडर एक दूसरे से कितनी है अलग? जानिए यहां

Published On सितंबर 24, 2026 14:29 ist

Sep 24, 2026 14:29 IST

last updated on Sep 24, 2026 14:29 IST

Sep 24, 2026 14:29 IST

published on Sep 24, 2026 14:29 IST

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महिंद्रा ने 2026 थार ओजी मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। इसमें नई स्टाइलिंग, कई नए फीचर्स, ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन के साथ नया वेरिएंट लाइनअप दिया गया है। हालांकि, यह बदलाव बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन इन सभी अपडेट्स ने थार को पहले से और भी बेहतर बना दिया है, जबकि इसकी आइकॉनिक पहचान वैसी ही बनी हुई है।

भारतीय बाजार में महिंद्रा थार का सीधा मुकाबला मारुति जिम्नी से है। यह दोनों ही गाड़ियां अपने रेट्रो-कूल डिज़ाइन, शानदार ऑफ-रोडिंग क्षमता और एक मजबूत विरासत के लिए जानी जाती हैं। लेकिन, जब बात ऑफ-रोडिंग के अंदाज, रोजमर्रा की प्रैक्टिकैलिटी और फीचर्स की आती है तो दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अगर आप एक दमदार लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन दोनों में से कौनसी एसयूवी आपके लिए सही रहेगी? चलिए कीमत, साइज, फीचर्स और परफॉर्मेंस के मोर्चे पर इनकी विस्तार से तुलना करते हैं :-

कीमत

मॉडल 2026 महिंद्रा थार ओजी मारुति जिम्नी कीमत (एक्स-शोरूम) 10.32 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये 12.59 लाख रुपये से 14.67 लाख रुपये

कीमत के मामले में महिंद्रा थार ओजी और मारुति जिम्नी दोनों ही अलग-अलग कस्टमर बेस को टारगेट करती हैं। थार इस कंपेरिजन की सबसे सस्ती और सबसे महंगी कार है। इसका कारण थार की लंबी वेरिएंट लिस्ट और कई सारे पावरट्रेन ऑप्शन हैं। थार का बेस वेरिएंट 1.5-लीटर डीजल इंजन और रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) के साथ आता है, जो इसे उन लोगों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाता है जिन्हें सिर्फ थार का लुक और रोड प्रजेंस चाहिए और जिन्हें 4x4 की जरूरत नहीं है। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट 4x4, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पावरफुल पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आता है।

दूसरी ओर, मारुति जिम्नी सिर्फ 4x4 सिस्टम के साथ आती है, इसलिए इसकी शुरुआती कीमत थार के आरडब्लूडी मॉडल से ज्यादा है। लेकिन, जिम्नी के टॉप मॉडल की कीमत थार के टॉप मॉडल से काफी कम है। एक और जरूरी बात है डिस्काउंट और ऑफर्स। मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों पर अक्सर अच्छे डिस्काउंट देती है और जिम्नी पर भी समय-समय पर काफी अच्छे ऑफर्स मिलते रहते हैं जिससे इसकी ऑन-रोड कीमत काफी कम हो सकती है। वहीं, थार एक बेहद पॉपुलर गाड़ी है और इसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, इसलिए इस पर डिस्काउंट मिलने की संभावनाएं ना के बराबर रहती है।

यहां देखें थार ओजी की वेरिएंट-वाइज कीमत की जानकारी।

डाइमेंशन

डाइमेंशन 2026 महिंद्रा थार ओजी मारुति जिम्नी अंतर लंबाई 3995 मिलीमीटर 3985 मिलीमीटर +10 मिलीमीटर चौड़ाई 1870 मिलीमीटर 1645 मिलीमीटर +225 मिलीमीटर ऊंचाई 1855 मिलीमीटर 1720 मिलीमीटर +135 मिलीमीटर व्हीलबेस 2450 मिलीमीटर 2590 मिलीमीटर (-140 मिलीमीटर)

महिंद्रा थार साइज के मामले में जिम्नी से काफी बड़ी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यह बात और भी साफ हो जाती है। थार की चौड़ाई 1870 मिलीमीटर है जो मारुति जिम्नी से 225 मिलीमीटर ज्यादा है। जबकि, थार की ऊंचाई 1855 मिलीमीटर है, जो जिम्नी से 135 मिलीमीटर ज़्यादा है। यह अतिरिक्त चौड़ाई और ऊंचाई थार को सड़क पर एक जबरदस्त प्रजेंस देती है। हालांकि, लंबाई के मामले में दोनों के बीच सिर्फ 10 मिलीमीटर का अंतर है।

व्हीलबेस के मामले में मारुति जिम्नी बाजी मार लेती है। जिम्नी के व्हीलबेस का साइज 2590 मिलीमीटर है, जो महिंद्रा थार से 140 मिलीमीटर ज्यादा है। लंबा व्हीलबेस और 5-डोर लेआउट जिम्नी को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी बनाता है।

कलर ऑप्शन

2026 महिंद्रा थार ओजी मारुति जिम्नी एवरेस्ट व्हाइट पर्ल आर्कटिक व्हाइट गेलैक्सी ग्रे ग्रेनाइट ग्रे टैंगो रेड सिजलिंग रेड* डीप फॉरेस्ट नेक्सा ब्लू स्टेल्थ ब्लैक ब्लूइश ब्लैक बैटलशिप ग्रे काइनेटिक येलो^ जींस ब्लू (नया) - आर्टेमिस सिल्वर (नया) -

*ब्लैक रूफ के साथ ऑप्शनल डुअल-टोन स्कीम ; ^डुअल-टोन स्कीम स्टैंडर्ड

नए अपडेट के साथ अब महिंद्रा थार ओजी 8 कलर ऑप्शन में आती है जिनमें दो नए शेड जींस ब्लू और आर्टेमिस सिल्वर शामिल हैं, जबकि मारुति जिम्नी के साथ 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके कलर ऑप्शन की जानकारी। मारुति जिम्नी में डुअल-टोन ऑप्शन भी मिलता है जो इसके रेट्रो स्टाइल को और बढ़ाता है। आखिर में, कलर का चुनाव व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन दोनों ही एसयूवी अपने-अपने रंगों में काफी आकर्षक दिखती हैं।

फीचर और सेफ्टी

फीचर 2026 महिंद्रा थार ओजी मारुति जिम्नी एलईडी हेडलैम्प्स ✅ (प्रोजेक्टर) ✅ (प्रोजेक्टर) ऑटो हेडलैम्प्स ❌ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ❌ एलईडी फॉग लैम्प्स ✅ ✅ व्हील्स 19-इंच डायमंड-कट अलॉय 15-इंच ग्रे अलॉय ओआरवीएम अनपेंटेड ग्लॉस-ब्लैक साइड स्टेप ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ❌ केबिन थीम ब्राउन और ब्लैक ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ 50:50 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट्स ✅ ✅ रियर एसी वेंट्स ✅ ❌ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रंगीन एमआईडी के साथ एनालॉग मोनोक्रोम एमआईडी के साथ एनालॉग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅ (10.25-इंच) ✅ (9-इंच) एंड्रॉइड ऑटो ✅ (वायरलेस) ✅ (वायरलेस) एप्पल कारप्ले ✅ (वायर्ड) ✅ (वायरलेस) साउंड सिस्टम 6-स्पीकर (4 स्पीकर + 2 ट्वीटर) 4-स्पीकर आर्केमि ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ❌ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ❌ पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम ✅ ✅ क्रूज़ कंट्रोल ✅ ✅ हेडलैम्प वॉशर ❌ ✅ स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स ✅ ✅ पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ✅ ✅ रियर व्यू कैमरा ✅ ✅ पार्किंग सेंसर्स ✅ (फ्रंट और रियर) ✅ (केवल रियर) आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स ✅ ✅ ब्रेक लॉकिंग डिफ्रेंशियल ✅ ✅

फीचर्स की बात करें तो दोनों एसयूवी कार अच्छा कंफर्ट देती है। 2026 महिंद्रा ओजी नए फीचर्स जुड़ने की वजह से जिम्नी के मुकाबले ज़्यादा मॉडर्न महसूस होती है। थार में एक बड़ी 10.25-इंच की टचस्क्रीन दी गई है, जबकि मारुति जिम्नी में 9-इंच की स्क्रीन मिलती है। बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए थार ओजी में 6-स्पीकर साउंड सिस्टम है, जबकि जिम्नी में 4-स्पीकर मिलते हैं। इसके अलावा, थार ओजी में एलईडी टेललैंप, एलईडी डीआरएल्स, वायरलेस फोन चार्जर और रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो मारुति जिम्नी में नहीं दिए गए हैं। पार्किंग को आसान बनाने के लिए थार में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जबकि जिम्नी में केवल रियर सेंसर मिलते हैं। राइडिंग के लिए थार ओजी में 19-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो जिम्नी के 15-इंच व्हील्स के मुकाबले ज्यादा आकर्षक लगते हैं।

हालांकि, कुछ मामलों में जिम्नी अपनी प्रतिद्व्न्दी थार ओजी से आगे है। मारुति जिम्नी एसयूवी में वायरलेस एप्पल कारप्ले मिलता है, जो थार में अभी भी वायर्ड है। इसके अलावा इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप और हेडलैंप वॉशर भी मिलता है, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान काफी काम आता है।

सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती है। 6 एयरबैग, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा और आइएसोफिस चाइल्ड सीट माउंट्स दोनों में स्टैंडर्ड दिए गए हैं। सेकंड जनरेशन थार को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जिससे इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी का पता चलता है। वहीं, भारत में बिकने वाली जिम्नी का अभी तक किसी भी एजेंसी द्वारा क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है।

यहां देखें महिंद्रा थार ओजी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

इंजन ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन 2026 महिंद्रा थार ओजी मारुति जिम्नी इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमस्टैलियन 1.5-लीटर डीजल 2.2-लीटर डीजल एमहॉक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 162 पीएस 119 पीएस 152 पीएस 105 पीएस टॉर्क 330 एनएम 300 एनएम 330 एनएम 134 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी/ 4-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन रियर-व्हील ड्राइव/ फोर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/ फोर-व्हील ड्राइव फोर-व्हील ड्राइव

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

पावरट्रेन के मामले में थार ओजी आसानी से बाजी मार लेती है क्योंकि इसमें कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अक्सर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, तो थार ओजी का 6-स्पीड गियरबॉक्स ज्यादा काम का साबित होगा। इस मामले में मारुति जिम्नी का 4-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन काफी पुराना और धीमा लगता है, जैसा कि हमने अपने रोड टेस्ट में देखा। अगर आप आराम से गाड़ी चलाते हैं, तो जिम्नी की स्मूद और रिफाइंड पावरट्रेन के साथ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसका वजन काफी कम है जिसके चलते यह ऑफ-रोडिंग के लिए भी अच्छी साबित होती है।

यहां देखें थार ओजी के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

कारदेखो का क्या है कहना

महिंद्रा थार ओजी और मारुति जिम्नी दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहतरीन ऑफ-रोडर कारें हैं, लेकिन दोनों के टारगेट ऑडियंस बिल्कुल अलग है। मारुति जिम्नी उन खरीदारों के लिए है जिन्हें एक कॉम्पैक्ट, चलाने में आसान और प्रैक्टिकल 4x4 कार चाहिए। इसका 5-डोर लेआउट इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और छोटी फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे एक आरामदायक सिटी कार बनाते हैं। जबकि, महिंद्रा थार ओजी अब तक बनी 3-डोर ऑफ-रोडर का सबसे बेहतरीन वर्जन है। भले ही इसमें किए गए बदलाव मामूली हों, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे शानदार पैकेज बनाते हैं। इसका बड़ा साइज़ और कहीं ज़्यादा दमदार परफ़ॉर्मेंस इसे सड़क पर एक मजबूत मौजूदगी और हाईवे पर बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देता हैं, साथ ही नए फीचर्स इसके आकर्षण को और बढ़ाते हैं।

अगर आप अभी भी कंफ्यूज़्ड हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप दोनों कारों को अच्छी तरह से टेस्ट ड्राइव करके देख लें और जो एसयूवी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए उसे चुनें।