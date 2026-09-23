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    2026 महिंद्रा थार ओजी के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

    थार ओजी के स्टाइल में कुछ बदलाव किए गए हैं, और दो नए रंग इसे और भी बेहतर बनाते हैं

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 23, 2026 12:56 ist
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    published onSep 23, 2026 12:56 IST
    last updated onSep 23, 2026 12:56 IST
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    Mahindra Thar OG

    2026 महिंद्रा थार ओजी भारत लॉन्च हो गई है, इसे स्टाइल, फीचर्स और नए कलर जैसे अपडेट के साथ पेश किया गया है। यह अपडेटेड लाइफस्टाइल एसयूवी कार अब तीन वेरिएंट्स: एएक्सटी, एलएक्सटी, और जेडएक्सटी में उपलब्ध है, जिसमें जेडएक्सटी नया टॉप वेरिएंट है। नए अवतार में थार ओजी अब 8 कलर ऑप्शंस में पेश की गई है, जिसमें दो बिल्कुल नए शेड्स भी शामिल हैं। चलिए, इस स्टोरी में हम थार ओजी के सभी कलर ऑप्शंस और उनके वेरिएंट वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन पर एक नज़र डालते हैं।

    कलर ऑप्शंस

    2026 थार ओजी कुल 8 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है, जो इस प्रकार हैं:

    • आर्टेमिस सिल्वर (नया)

    Mahindra Thar OG Artemis Silver

    • जींस ब्लू (नया)

    Mahindra Thar OG Jeans Blue

    • बैटलशिप ग्रे

    Mahindra Thar OG Battleship Grey

    • एवरेस्ट व्हाइट

    Mahindra Thar OG Everest White

    • स्टील्थ ब्लैक

    Mahindra Thar OG Stealth Black

    • टैंगो रेड

    Mahindra Thar OG Tango Red

    • गैलेक्सी ग्रे

    Mahindra Thar OG Galaxy Grey

    • डीप फॉरेस्ट

    Mahindra Thar OG Deep Forest

    हमारी पसंद:

    इन ऑप्शन में से, हमें लगता है कि नई थार ओजी आर्टेमिस सिल्वर शेड में सबसे अच्छी लगती है, जिसमें एक रग्ड लेकिन सिंपल फील है।

    2026 महिंद्रा थार वेरिएंट वाइज कलर

    कलर

    एएक्सटी

    एलएक्सटी

    जेडएक्सटी

    एवरेस्ट व्हाइट

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    ✅ 

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    बैटलशिप ग्रे

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    गैलेक्सी ग्रे

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    टैंगो रेड

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    स्टील्थ ब्लैक

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    ✅ 

    ✅ 

    डीप फॉरेस्ट

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    ✅ 

    आर्टेमिस सिल्वर (नया)

    ✅ 

    ✅ 

    ✅ 

    जींस ब्लू (नया)

    ✅ 

    ✅ 

    ✅ 

    • इस अपडेट के साथ, महिंद्रा ने थार ओजी में जेडएक्सटी नाम का एक नया टॉप वेरिएंट पेश किया है।

    • नए आर्टेमिस सिल्वर और जींस ब्लू शेड्स सभी वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध हैं, साथ ही बाकी छह मौजूदा रंग भी उपलब्ध हैं।

    फीचर्स और सेफ्टी

    पुराने मॉडल के मुकाबले, इसमें कई नए कन्वीनियंस फीचर्स जोड़े गए हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। अब इसमें ड्राइव मोड्स, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसके अलावा, क्रूज़ कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और मैनुअल एसी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

    Mahindra Thar OG

    सेफ्टी के लिए नई थार ओजी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, और एक रियर व्यू कैमरा भी है। ऑफ-रोडिंग के दौरान सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए इसमें ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

    इंजन

    नई महिन्द्रा थार ओजी में दो डीज़ल और एक टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन हैं। बड़े दो इंजन में ऑप्शनल 4-व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। यहां इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमस्टालिन

    1.5-लीटर डीजल

    2.2-लीटर डीजल एमहॉक

    पावर

    162 पीएस

    119 पीएस

    152 पीएस

    टॉर्क

    330 एनएम

    300 एनएम

    330 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Mahindra Thar OG

    कीमत और मुकाबला

    2026 महिंद्रा थार ओजी की कीमत 10.32 लाख रुपये से शुरू होकर 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। थार ओजी के मुकाबले में सीधे तौर पर दो कार: फोर्स गुरखा 3 डोर और मारुति जिम्नी है। हालांकि इसकी टक्कर महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा 5 डोर से भी है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    थार ओजी का मकसद अपनी शानदार विरासत को तोड़ना नहीं है, बल्कि कुछ हल्के, लेकिन काम के अपडेट के साथ इसे और बेहतर बनाना है, जो इसे फ्रेश रखने में मदद करते हैं। इस अपडेट का एक बड़ी खासियत नए कलर हैं, जो कई तरह के ऑप्शन देते हैं, चाहे आप अपनी एसयूवी में कैसी भी पर्सनैलिटी चाहते हों। एक तरफ, आपके पास सिंपल लुक के लिए क्लासी ग्रे, ब्लैक और व्हाइट हैं, वहीं टैंगो रेड, जींस ब्लू और डीप फॉरेस्ट शेड्स इसे और भी रोमांचक और एथलेटिक लुक देते हैं। आपको कोई भी लुक पसंद हो, थार ओजी में वह मिलता है।

    इनमें से आपका पसंदीदा कलर कौनसा है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!

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    सोनू
    सोनू

    Mahindra Thar 2025-2026 पर अपना कमेंट लिखें

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