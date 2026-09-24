नई टाटा एरिस भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इसमें क्या मिलेगा खास

last updated on Sep 24, 2026 14:39 IST

कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में अब पहले की तरह कई सारी गाड़ियां मौजूद नहीं है, लेकिन यह सेगमेंट अब भी उन खरीदारों को आकर्षित करता है जो एक किफायती, प्रैक्टिकल और अच्छी माइलेज वाली फैमिली कार चाहते हैं। मारुति डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज जैसे मॉडल अभी भी सेगमेंट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। अब टाटा मोटर्स भी अपनी नई कार एरिस लाने की तैयारी कर रही है, जिसे भारत में कल लॉन्च किया जाएगा। यह कार कंपनी के लाइनअप में मौजूदा टाटा टिगोर की जगह लेगी। बेहतर डिजाइन, प्रीमियम केबिन, नए फीचर्स और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ यह कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बना सकती है। अपकमिंग टाटा एरिस में क्या कुछ मिलेगा खास, जानेंगे आगे :-

डिजाइन

टाटा एरिस को मौजूदा टिगोर के मुकाबले एक बड़ा डिजाइन अपग्रेड मिलने की उम्मीद है। आगे की तरफ इसमें एलईडी डीआरएल्स के साथ नए एलईडी हेडलैंप्स, नए डिजाइन का बंपर और अपडेटेड ग्रिल देखने को मिल सकती है।

साइड प्रोफाइल में एक क्लासिक कॉम्पैक्ट सेडान का सिल्हाउट होगा, लेकिन इसे क्रोम विंडो लाइन, बॉडी-कलर डोर हैंडल, फ्रंट डोर पर एरिस बैजिंग, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम्स और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स के साथ फ्रेश लुक दिया जाएगा।

सबसे बड़ा बदलाव इसमें पीछे की तरफ देखने को मिल सकता है जहां कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स (जो टियागो में सिर्फ एक फॉक्स पैनल है), अपडेटेड रियर बंपर और बूट पर 'एरिस' लोगो दिया जा सकता है। यहां देखें टाटा एरिस का नया टीजर।

इंटीरियर

एरिस के केबिन को ज्यादा खुला और प्रीमियम महसूस कराने के लिए इसमें हल्की कलर थीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाएगी। डैशबोर्ड के सेंटर में एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन होगी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए नया सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है। कुल मिलाकर, टिगोर के मुकाबले इसके इंटीरियर का फोकस ज्यादा स्पेस, बेहतर मटीरियल्स और एक मॉडर्न लेआउट पर होगा।

संभावित फीचर और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में टाटा एरिस फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है। इसमें अपडेटेड टियागो की तरह 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, सिंगल-पेन सनरूफ मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इसमें सेगमेंट-फर्स्ट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भी दी जा सकती है।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज भी दिया जा सकता है।

संभावित इंजन ऑप्शन

टाटा एरिस में टिगोर और टियागो वाले इंजन दिए जाने की संभावना है, जिसमें 1.2-लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स शामिल हैं। यहां देखें इसके संभावित पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 76 पीएस टॉर्क 113 एनएम 97 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

संभावित कीमत और मुकाबला

नई टाटा एरिस की कीमत 6 लाख रुपये से 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी कारों से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना….

टाटा एरिस का सबसे बड़ा आकर्षण इसका वैल्यू-फॉर-मनी प्रपोजिशन और फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी के साथ आने वाला ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का अनूठा कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर टाटा इसे वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स के साथ एक आक्रामक कीमत पर लॉन्च करती है, तो यह ग्राहकों को काफी आकर्षित कर सकती है।