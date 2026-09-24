2026 महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी वेरिएंट : जानिए इस एसयूवी कार के टॉप मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास

महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर लाइफस्टाइल एसयूवी थार का अपडेटेड ओजी मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया टॉप जेडएक्सटी वेरिएंट है, जो ना सिर्फ नए फीचर्स से लैस है बल्कि सेफ्टी के मामले में भी काफी अच्छा है। यह वेरिएंट उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो थार की मजबूती के साथ-साथ मॉडर्न फीचर्स और बेहतर सेफ्टी भी चाहते हैं। चलिए जानते हैं कि नई थार ओजी के जेडएक्सटी वेरिएंट में क्या कुछ खास है और क्या यह अपनी कीमत को सही ठहराता है :-

डिजाइन

नई महिंद्रा थार ओजी अपने पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखती है, हालांकि इसका आइकॉनिक बॉक्सी सिल्हाउट अभी भी बरकरार रखा गया है। सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट में देखने को मिलता है। आगे की तरफ इसमें नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है, जिस पर अब 'थार' बैजिंग मिलती है जो इसे एक फ्रेश लुक देती है। जेडएक्सटी वेरिएंट की सबसे खास बात इसके नए एलईडी हेडलैंप्स हैं जो सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) के साथ आते हैं। यह फीचर सिर्फ टॉप जेडएक्सटी वेरिएंट में ही मिलता है। इसमें फॉग लैंप्स को भी री-पोजीशन किया गया है और अब यह टर्न इंडिकेटर के ठीक नीचे लगे हैं।

बंपर पर दिए गए सिल्वर इंसर्ट इसके रफ एंड टफ लुक में एक प्रीमियम टच जोड़ते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी केवल इसी वेरिएंट में दिए गए हैं, जो सिटी ड्राइविंग और पार्किंग में काफी मददगार साबित होते हैं। बोनट के किनारों पर लगे लैच इसके रेट्रो थीम को बनाए रखते हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो जेडएक्सटी वेरिएंट में 19-इंच के स्टाइलिश डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसके स्टांस को और भी दमदार बनाते हैं। जबकि, इसके लोअर वेरिएंट्स में 18-इंच के व्हील्स दिए गए हैं। इसमें ब्लैक डोर हैंडल, व्हील आर्क पर चौड़ी क्लैडिंग और एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम्स दिए गए हैं। लोअर वेरिएंट की तरह इसमें भी हार्ड-टॉप रूफ मिलता है। 4डब्लूडी मॉडल्स में रियर क्वार्टर पैनल पर 4X4 बैजिंग भी मिलती है, जो इसकी ऑफ-रोड क्षमता को दर्शाती है।

इस एसयूवी कार के पीछे वाले हिस्से पर भी कई बदलाव हैं। इसमें थार रॉक्स वाले एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो काफी आकर्षक लगते हैं। टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील, हाई-माउंट स्टॉप लैंप और सिल्वर इंसर्ट वाला रियर बंपर इसके लुक को पूरा करता है। टेलगेट पर स्पेयर व्हील के पास ओजी बैजिंग दी गई है जो इस नए मॉडल की खास पहचान है। इसमें रियर पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं।

कलर ऑप्शन

महिंद्रा ने अपडेटेड थार ओजी के साथ दो नए और आकर्षक कलर ऑप्शन अर्टेमिस ग्रे और जींस ब्लू पेश किए हैं, जो इसके लुक को और भी निखारते हैं। इसके अलावा इसमें पहले वाले छह कलर ऑप्शन भी मिलते हैं जिनमें टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट, डीप फॉरेस्ट, स्टेल्थ ब्लैक, बैटलशिप ग्रे और गलैक्सी ग्रे शामिल हैं। कुल मिलाकर, अब महिंद्रा थार 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

इंटीरियर

महिंद्रा ने इस एसयूवी कार के केबिन को पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और यूजर-फ्रेंडली बनाने पर काम किया है। पुरानी थार का केबिन जहां काफी बेसिक लगता था, वहीं नई थार ओजी के जेडएक्सटी वेरिएंट का इंटीरियर एक मॉडर्न फैमिली एसयूवी जैसा अनुभव देता है। इसमें सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है जिस पर 'थार' एम्बॉसिंग की हुई है, जो केबिन को एक अपमार्केट फील देती है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट का भी खास ध्यान रखा गया है। अब इसमें कपहोल्डर्स के साथ एक रियर आर्मरेस्ट भी मिलता है। डैशबोर्ड का लेआउट काफी क्लीन और आकर्षक है, इसके सेंटर में एक बड़ी फ्लोटिंग 10.25-इंच की टचस्क्रीन दी गई है और इसके ठीक नीचे सर्कुलर एसी वेंट्स दिए गए हैं जो इसके रग्ड कैरेक्टर से काफी मेल खाते हैं।

इस अपडेट का एक और बड़ा हाइलाइट इसका नया स्टीयरिंग व्हील है। यह थ्री-स्पोक यूनिट अब इलेक्ट्रिकली पावर्ड है। इसका मतलब है कि सिटी ट्रैफिक में या पार्किंग के दौरान स्टीयरिंग काफी हल्का महसूस होगा, जिससे ड्राइविंग पहले से बहुत आसान हो जाएगी। यह फीचर सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड दिया गया है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर्स और सेफ्टी के मामले में थार ओजी का जेडएक्सटी वेरिएंट काफी अच्छा है। इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, जिससे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाती है। इसके अलावा इसमें वायरलेस फोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ड्राइव मोड्स, 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, क्रूज़ कंट्रोल और मैनुअल एसी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। ये सभी फीचर्स मिलकर ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं।

सेफ्टी के मामले में जेडएक्सटी वेरिएंट में अब 4 अतिरिक्त एयरबैग (डुअल फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग) दिए गए हैं, जिससे कुल एयरबैग की संख्या 6 हो गई है। ब्रेकिंग को बेहतर बनाने के लिए अब चारों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। अन्य सेफ्टी फीचर्स में रियर-व्यू कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल होल्ड कंट्रोल और टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) शामिल हैं।

यहां देखें महिंद्रा थार ओजी के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं।

इंजन ऑप्शन

महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी वेरिएंट में सभी पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए है, ताकि हर तरह के ग्राहक की जरूरत पूरी हो सके। यहां देखें थार ओजी भारतीय मॉडल के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमस्टालिन 1.5-लीटर डीजल 2.2-लीटर डीजल एमहॉक पावर 162 पीएस 119 पीएस 152 पीएस टॉर्क 330 एनएम 300 एनएम 330 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/ फोर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव फोर-व्हील ड्राइव/रियर-व्हील ड्राइव

*एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

राइड क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें थार रॉक्स वाला डाविंसी सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है। इसमें पेंटालिंक रियर सस्पेंशन और फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पर्स का इस्तेमाल किया गया है। यह सेटअप खराब सड़कों पर झटकों को बेहतर तरीके से सोखता है, जिससे राइड पहले से ज्यादा स्मूद और आरामदायक हो जाती है। इसके 4डब्लूडी वेरिएंट्स में तीन टेरेन मोड : सैंड, स्नो और मड भी मिलते हैं, जो मुश्किल रास्तों पर ड्राइविंग को आसान बनाते हैं।

कीमत और मुकाबला

नई महिंद्रा थार ओजी जेडएक्सटी के 1.5-लीटर आरडब्लूडी वर्जन की कीमत 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) (2.2-लीटर डीजल 4डब्लूडी ऑटोमेटिक) तक जाती है।

भारतीय बाजार में इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर और मारुति सुजुकी जिम्नी से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

इस नई एसयूवी के साथ महिंद्रा ने अपनी पुरानी कमियों को दूर किया है और थार ओजी को और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया है। जेडएक्सटी वेरिएंट में यह सभी खास फीचर्स मिलते हैं जिससे यह वेरिएंट असल में वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित होता है। अगर आप थार को फैमिली एसयूवी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खरीदना चाहते हैं, तो जेडएक्सटी वेरिएंट में मिलने वाले 6 एयरबैग, एलईडी हेडलैंप और फॉग लैंप्स जैसे फीचर्स आपके लिए लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन, लोअर वेरिएंट में भी जरूरत की बुनियादी चीजों से कहीं ज्यादा चीज़ें मिलती हैं, इसलिए जिन्हें इन अतिरिक्त फीचर्स की जरूरत नहीं है वह थार ओजी एलएक्सटी वेरिएंट को भी चुन सकते हैं।

तो, क्या आप इस मॉडर्न लुक वाली रेट्रो एसयूवी को चुनेंगे? हमें अपनी राय जरूर बताएं!