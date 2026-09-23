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    2026 महिंद्रा थार ओजी के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, जानिए यहां

    The new Thar is available in 3 variants and comes with a total of 3 engine options

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 23, 2026 10:47 ist
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    published onSep 23, 2026 10:47 IST
    last updated onSep 23, 2026 10:47 IST
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    Mahindra Thar OG

    कुछ टीजर इमेज और वीडियो जारी करने के बाद, अब आखिरकार 2026 थार महिंद्रा ओजी भारत में लॉन्च हो गई है। यह अपडेटेड ऑफ-रोड एसयूवी न सिर्फ अंदर और बाहर कुछ विजुअल बदलावों के साथ आई है, बल्कि इसमें कुछ नए फीचर्स और पहले से ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस भी मिलती है। महिंद्रा ने पुराने मॉडल वाले ही पावरट्रेन ऑप्शंस को नई थार ओजी में भी जारी रखा है, लेकिन अब ये पहले से ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं। चलिए इस स्टोरी में नई महिंद्रा थार ओजी के वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं।

    महिंद्रा थार ओजी: वेरिएंट वाइज पावरट्रेन

    वेरिएंट

    1.5-लीटर डीजल

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    एमटी रियर-व्हील ड्राइव

    एमटी 4-व्हील ड्राइव

    एटी रियर-व्हील ड्राइव

    एटी 4-व्हील ड्राइव

    एटी रियर-व्हील ड्राइव

    एमटी 4-व्हील ड्राइव

    एटी 4-व्हील ड्राइव

    एएक्सटी

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    एलएक्सटी

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    जेडएक्सटी

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    • पुराने वर्जन की तुलना में, थार ओजी एक नए टॉप वेरिएंट जेडएक्सटी के साथ आती है। यह सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।

    • पहली बार, महिंद्रा बड़े 2.2-लीटर डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ रियर-व्हील ड्राइव सेटअप भी दे रही है।

    • बेस एएक्सटी वेरिएंट सिर्फ छोटे 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ ही मिलता है।

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    पुरानी थार के मुकाबले इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन थार ओजी में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के लिए पावर में बढ़ोतरी की गई है। यहां इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमस्टालिन

    1.5-लीटर डीजल

    2.2-लीटर डीजल एमहॉक

    पावर

    162 पीएस

    119 पीएस

    152 पीएस

    टॉर्क

    330 एनएम

    300 एनएम

    330 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/ फोर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    फोर-व्हील ड्राइव/रियर-व्हील ड्राइव

    *एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Mahindra Thar OG
    Mahindra Thar OG

    फीचर्स और सेफ्टी

    महिंद्रा ने थार ओजी को पहले से ज्यादा मॉडर्न और सुविधाजनक बनाने के लिए कई नए फीचर्स से लैस किया है। अब इसमें वायरलेस फोन चार्जर, अलग-अलग ड्राइविंग कंडीशंस के लिए ड्राइव मोड्स, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, केबिन में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वाला बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो इंटीरियर को एक प्रीमियम फील देता है। अन्य फीचर्स में मैनुअल एसी, 6-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, और पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) शामिल हैं।

    Mahindra Thar OG

    सुरक्षा के मामले में भी 2026 महिंद्रा थार ओजी ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। इसमें छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। बेहतर ब्रेकिंग के लिए इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स और पार्किंग को आसान बनाने के लिए फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी जोड़े गए हैं। मौजूदा सेफ्टी फीचर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, और एक रियर पार्किंग कैमरा भी इसमें शामिल है।

    कीमत और मुकाबला

    नई महिंद्रा थार ओजी की कीमत 10.32 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच रखी गई है। इस प्राइस रेंज के साथ, थार अब पहले से कहीं ज्यादा ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गई है।

    भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर से है। इसके अलावा, यह मारुति सुजुकी जिम्नी के एक प्रीमियम और बड़े ऑफ-रोड अल्टरनेटिव के तौर पर भी उपलब्ध है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    पहले की तरह, थार ओजी अपनी खास पोजिशनिंग के बावजूद हर तरह के खरीदारों के लिए कई ऑप्शंस के साथ एक वर्सेटाइल पावरट्रेन पैकेज ऑफर करती है। इस अपडेट से मिली अतिरिक्त परफॉर्मेंस के साथ, सड़क पर और ऑफ-रोड, दोनों जगह इस एसयूवी कार की क्षमताओं पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बढ़ा हुआ पावर आउटपुट इसे चलाने में और भी मजेदार बनाता है।

    Mahindra Thar OG

    इसके अलावा, 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ नया रियर-व्हील ड्राइव सेटअप एक काफी रोमांचक पैकेज अनलॉक करता है। यह उन खरीदारों के लिए खास तौर पर आकर्षक है जो अक्सर हाईवे पर ड्राइव करते हैं और एक दमदार इंजन चाहते हैं, लेकिन 4-व्हील ड्राइव ऑप्शन के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं देना चाहते। कुल मिलाकर, यह अपडेट थार ओजी को न केवल एक बेहतर ऑफ-रोडर बनाता है, बल्कि एक ज्यादा कम्फर्टेबल और फीचर-रिच डेली ड्राइवर भी बनाता है, जिससे इसकी अपील और भी बढ़ जाती है।

    आप 2026 महिंद्रा थार ओजी का कौनसा इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं

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    सोनू
    सोनू

    Mahindra Thar 2025-2026 पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    A
    ashish kumar sharma
    Sep 22, 2026, 11:16:45 PM

    Why did you discontinued soft top thar in india market?

    जवाब
    Write a Reply
    2
    C
    cardekho support
    Sep 23, 2026, 4:43:17 PM

    The soft-top Thar was discontinued as the new-generation Thar has arrived in the Indian market with an updated design, features, and a more modern overall package.

      जवाब
      Write a Reply

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