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    2026 महिंद्रा थार ओजी के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    महिंद्रा थार ओजी में जोड़े गए फीचर्स भले ही मामूली हों, लेकिन यह एक्सपीरिएंस को काफी बेहतर बनाते हैं

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    Published On सितंबर 23, 2026 15:19 ist
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    published onSep 23, 2026 15:19 IST
    last updated onSep 23, 2026 15:19 IST
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    Mahindra Thar OG

    महिंद्रा ने 2026 के शुरुआत में स्कार्पियो एन को फेसलिफ्ट अपडेट देने के बाद अब नई थार ओजी भारत में लॉन्च कर दी है। इसकी ऑफ-रोड क्षमता, दमदार स्टाइल और मजबूत बनावट पहले जैसी ही है, लेकिन नया लुक देने के लिए इसके स्टाइलिंग पैकेज, फीचर लिस्ट और वेरिएंट में कई छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं। नई महिंद्रा थार ओजी कार तीन वेरिएंट : एएक्सटी, एलएक्सटी और जेडएक्सटी में उपलब्ध है। इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर मिलते हैं, जानिए यहां:- 

    एक्सटीरियर 

    फीचर 

    एएक्सटी 

    एलएक्सटी 

    जेडएक्सटी

    एलईडी हेडलैंप  

    ❌ (हैलोजन)

    ❌ (हैलोजन)

    ✅ 

    एलईडी डीआरएल  

    ❌ 

    ❌ 

    एलईडी फॉग लैंप  

    ❌ 

    ❌ 

    ✅ (कॉर्नरिंग लैंप के साथ)

    सिल्वर बंपर एक्सेंट 

    ❌ 

    ✅ 

    ✅ 

    व्हील आर्क क्लैडिंग 

    साइड स्टेप  

    ✅ (स्टील)

    ✅ (मोल्डेड)

    ✅ (मोल्डेड)

    व्हील्स 

    16-इंच स्टील

    18-इंच डायमंड-कट अलॉय

    19-इंच डायमंड-कट अलॉय

    एलईडी टेललैंप 

    फेंडर-माउंटेड रेडियो एंटीना

    ❌ 

    नई महिंद्रा थार ओजी के एक्सटीरियर में बदलाव वेरिएंट के हिसाब से किए गए हैं। बेस एएक्सटी वेरिएंट का लुक काफी बेसिक है, जिसमें हैलोजन हेडलैंप्स, 16-इंच के स्टील व्हील्स और स्टील साइड स्टेप्स दिए गए हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा कैनवास है जो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराना पसंद करते हैं। जबकि, इसके मिड-वेरिएंट एलएक्सटी में सिल्वर बंपर एक्सेंट्स, मोल्डेड साइड स्टेप्स और 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। वहीं, टॉप वेरिएंट जेडएक्सटी सबसे मॉडर्न दिखता है जिसमें फुल एलईडी लाइटिंग और 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। यह गाड़ी कुल 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है जिसमें दो नए शेड शामिल हैं। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी। 

    Mahindra Thar OG

    इंटीरियर 

    फीचर

    एएक्सटी 

    एलएक्सटी 

    जेडएक्सटी 

    सीट अपहोल्स्ट्री 

    विनाइल

    फैब्रिक

    लेदरेट

    लेदरेट स्टीयरिंग व्हील रैप

    टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    मोनोक्रोम एमआईडी के साथ एनालॉग

    कलर्ड एमआईडी के साथ एनालॉग

    कलर्ड एमआईडी के साथ एनालॉग

    हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    50:50 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट

    रियर एसी वेंट्स

    डेड पेडल

    ✅ (केवल एटी)

    ✅ (केवल एटी)

    दूसरी रो में कपहोल्डर के साथ साइड आर्मरेस्ट 

    केबिन के अंदर तीनों वेरिएंट्स में सीट अपहोल्स्ट्री का फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है। एएक्सटी वेरिएंट में ड्यूरेबल विनाइल सीट्स दी गई हैं, जबकि एलएक्सटी में फैब्रिक और जेडएक्सटी में प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। अच्छी बात यह है कि इसमें स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट, हाइट-अजस्टेबल ड्राइवर सीट और रियर एसी वेंट्स जैसे बेसिक फीचर्स बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। एलएक्सटी और जेडएक्सटी वेरिएंट के इंटीरियर में सीट अपहोल्स्ट्री और स्टीयरिंग व्हील रैप के अलावा कोई बड़ा अंतर नहीं है जो दिखाता है कि महिंद्रा ने मिड-वेरिएंट को भी अच्छी तरह से लैस किया है।

    Mahindra Thar OG

    इंफोटेनमेंट 

    फीचर 

    एएक्सटी 

    एलएक्सटी

    जेडएक्सटी 

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    ✅ (10.25-इंच)

    ✅ (10.25-इंच)

    एंड्रॉइड ऑटो 

    ✅ (वायरलेस)

    ✅ (वायरलेस)

    एप्पल कारप्ले 

    ✅ (वायर्ड)

    ✅ (वायर्ड)

    6-स्पीकर साउंड सिस्टम

    स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स

    एंटरटेनमेंट के मामले में एएक्सटी वेरिएंट में कोई फैक्ट्री-फिटेड टचस्क्रीन नहीं मिलती, लेकिन आप इसे एसेसरी के तौर पर लगवा सकते हैं। जबकि, एलएक्सटी और जेडएक्सटी वेरिएंट में एक बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और वायर्ड एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है, जिससे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाती है। इसके साथ 6-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम भी मिलता है जो एक अच्छा ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है।

    Mahindra Thar OG

    कंफर्ट 

    फीचर 

    एएक्सटी 

    एलएक्सटी 

    जेडएक्सटी 

    क्रूज कंट्रोल

    पैसिव कीलेस एंट्री

    क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅ (डायल के साथ मैनुअल)

    ✅ (इलेक्ट्रॉनिक स्विच के साथ मैनुअल)

    ✅ (इलेक्ट्रॉनिक स्विच के साथ मैनुअल)

    फ्रंट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट

    ✅ (1x टाइप-सी, 1x टाइप-ए)

    ✅ (1x टाइप-सी, 1x टाइप-ए)

    रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट

    ✅ (1x टाइप-सी)

    ✅ (1x टाइप-सी)

    ✅ (1x टाइप-सी)

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    वायरलेस फोन चार्जर

    फॉलो-मी-होम हेडलैंप फंक्शन

    पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम्स

    पावर विंडोज

    ✅ (ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन के साथ)

    ✅ (ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन के साथ)

    ड्राइव मोड

    ✅ 2 (ज़िप, ज़ूम)

    ✅ 2 (ज़िप, ज़ूम)

    टेरेन मोड

    ✅ 3 (सैंड, स्नो, मड)^

    ✅ 3 (सैंड, स्नो, मड)^

    कंफर्ट की बात करें तो एएक्सटी वेरिएंट में पुश-बटन स्टार्ट और पावर विंडोज जैसे बेसिक फीचर्स मिलते हैं। जबकि, एलएक्सटी वेरिएंट में कई जरूरी कंफर्ट फीचर्स जुड़ जाते हैं जैसे कि क्रूज कंट्रोल, फॉलो-मी-होम हेडलैंप्स, और ड्राइव मोड्स (जिप, जूम) आदि। इसके 4डब्लूडी वर्जन में सैंड, स्नो और मड जैसे टेरेन मोड भी दिए गए हैं। वहीं, टॉप जेडएक्सटी वेरिएंट में इन सभी फीचर्स के अलावा एक वायरलेस फोन चार्जर एक्स्ट्रा मिलता है। यह दिखाता है कि एलएक्सटी वेरिएंट फीचर्स के मामले में वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है।

    सेफ्टी

    फीचर

    एएक्सटी

    एलएक्सटी

    जेडएक्सटी 

    एयरबैग

    2

    2

    6

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

    रोल-ओवर मिटिगेशन

    हिल होल्ड असिस्ट  

    हिल डिसेंट कंट्रोल

    पार्किंग सेंसर

    ✅ (रियर)

    ✅ (रियर)

    ✅ (फ्रंट और रियर)

    पार्किंग कैमरा

    ✅ (रियर व्यू)

    रियर वाइपर और वॉशर

    रियर डिफ़ॉगर

    आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर

    सेफ्टी के मामले में सभी वेरिएंट्स के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एएक्सटी और एलएक्सटी वेरिएंट में 2 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट जेडएक्सटी में 6 एयरबैग्स (साइड और कर्टेन एयरबैग्स समेत) और बेहतर ब्रेकिंग के लिए ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि साइड एयरबैग्स और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स केवल टॉप वेरिएंट तक ही सीमित हैं। टॉप जेडएक्सटी वेरिएंट में फैक्ट्री-फिटेड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और रियर व्यू कैमरा भी मिलता है जो पार्किंग को आसान बनाता है, जबकि लोअर वेरिएंट में इसे एसेसरी के तौर पर लगवाया जा सकता है। 

    Mahindra Thar OG

    इंजन व ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    नई महिंद्रा थार ओजी में पुराने मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमस्टालिन

    1.5-लीटर डीजल

    2.2-लीटर डीजल एमहॉक

    पावर

    162 पीएस

    119 पीएस

    152 पीएस

    टॉर्क

    330 एनएम

    300 एनएम

    330 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Mahindra Thar OG

    यहां देखें नई महिंद्रा थार ओजी के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    कीमत और मुकाबला

    2026 महिंद्रा थार ओजी कार की कीमत 10.32 लाख रुपये से शुरू होकर 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मुकाबला फोर्स गुरखा 3 डोर और मारुति जिम्नी से है। यह गाड़ी महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा 5 डोर जैसी ऑफ-रोडर कारों को भी कड़ी टक्कर देती है। 

    कारदेखो का क्या है कहना 

    नई महिंद्रा थार ओजी का नया वेरिएंट स्ट्रक्चर ग्राहकों के लिए फैसला लेना आसान बनाता है। हर वेरिएंट एक खास तरह के खरीदार के लिए बनाया गया है। एएक्सटी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपनी कार को कस्टमाइज करना चाहते हैं। एलएक्सटी वेरिएंट कीमत और फीचर्स के बीच सबसे अच्छा संतुलन प्रदान करता है, जो इसे ज़्यादातर खरीदारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी चॉइस बनाता है। वहीं, जेडएक्सटी वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो बिना किसी समझौते के एक फुल-लोडेड, मॉडर्न और सुरक्षित ऑफ-रोडर कार को एक्सपीरिएंस करना चाहते हैं। कुल मिलाकर, यह अपडेट थार ओजी को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट बनाता है।

    आप महिंद्रा थार ओजी के कौनसे वेरिएंट को लेना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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