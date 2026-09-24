2026 महिंद्रा थार ओजी का डाविंची सस्पेंशन कैसे करता है काम? जानिए यहां

Published On सितंबर 24, 2026 15:39 ist

last updated on Sep 24, 2026 15:39 IST

published on Sep 24, 2026 15:39 IST

महिंद्रा ने हाल ही में अपनी मशहूर ऑफ-रोडर का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है, जिसे अब 'थार ओजी' कहा जा रहा है। इसकी कीमत 10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। हालांकि ऊपर से देखने पर इसमें मामूली बदलाव ही लगते हैं, लेकिन अंदर कई बड़े अपग्रेड किए गए हैं। इनमें बेहतर एम-ग्लाइड प्लैटफ़ॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग (ईपीएस), कुछ शानदार ऑफ-रोड फीचर्स और सबसे अहम, डाविंची डैम्पर्स के साथ पेंटालिंक रियर सस्पेंशन शामिल हैं। हमने हाल ही में इस नई SUV को चलाया, और यहाँ सस्पेंशन का काम दिखाया गया है:

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, डाविंची डैम्पर्स ने राइड क्वालिटी को काफी बेहतर बना दिया है। पुरानी थार में झटके महसूस होना (बंपी राइड) एक बड़ी कमी मानी जाती थी। नए फ़्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पर्स (एफडीडी) की वजह से, रास्ते के उतार-चढ़ाव और झटकों के हिसाब से सस्पेंशन की सख्ती (स्टिफनेस) अपने आप और तुरंत (रियल टाइम में) एडजस्ट हो जाती है। गौरतलब है कि महिंद्रा ने पहले एक्सयूवी 7एक्सओ में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था।

महिंंद्रा थार ओजी पर एक नजर

पिछले अपडेट के एक साल से भी कम समय में, थार ओजी में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इनमें नए 19-इंच के अलॉय व्हील्स, थार रॉक्स से लिए गए ‘सी’-शेप’ वाले एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेललैम्प्स, एलईडी फॉग लैम्प्स और नए कलर ऑप्शन शामिल हैं।

इसका इंटीरियर ज़्यादातर पहले जैसा ही है, बस इसमें कपहोल्डर्स के साथ रियर साइड आर्मरेस्ट और ब्राउन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जोड़ी गई है। इसके फीचर्स में वायरलेस फ़ोन चार्जर, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, ड्राइव मोड्स, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल, मैनुअल एसी और 6-स्पीकर (4 स्पीकर्स + 2 ट्वीटर्स) वाला साउंड सिस्टम शामिल है।









इसमें 6 एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फ़ीचर जोड़कर सुरक्षा को बेहतर बनाया गया है। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसी तकनीक भी इसमें मौजूद हैं।

पावरट्रेन

थार ओजी में पावरट्रेन के विकल्प पहले जैसे ही हैं - इसमें 1.5-लीटर और 2.2-लीटर डीज़ल और 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ-साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं। हालांकि, पिछले वर्जन की तुलना में बाद वाले दो इंजनों की पावर बढ़ाई गई है। थार ओजी की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स नीचे दी गई हैं:

नई महिन्द्रा थार ओजी में दो डीज़ल और एक टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन हैं। बड़े दो इंजन में ऑप्शनल 4-व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। यहां इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमस्टालिन 1.5-लीटर डीजल 2.2-लीटर डीजल एमहॉक पावर 162 पीएस 119 पीएस 152 पीएस टॉर्क 330 एनएम 300 एनएम 330 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

2026 महिंद्रा थार ओजी की कीमत 10.32 लाख रुपये से शुरू होकर 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। थार ओजी के मुकाबले में सीधे तौर पर दो कार: फोर्स गुरखा 3 डोर और मारुति जिम्नी है। हालांकि इसकी टक्कर महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा 5 डोर से भी है।

कारदेखो ओपिनियन

भारत के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक, थार को दशकों से इसके चाहने वाले पसंद करते आ रहे हैं। इसका नया वर्जन इसे ताज़ा एहसास देता है और इसकी क्षमताओं को बढ़ाता है। इसमें अपग्रेड किए गए सस्पेंशन की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसने थार की उस पुरानी और मुख्य कमी को दूर किया है जो हमेशा से इसमें रही है। साथ ही, हम चाहते हैं कि यह ब्रांड जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को अपने सभी मॉडल्स में शामिल करे, जिससे इसकी एसयूवी की लोकप्रियता और भी बढ़ेगी।

महिंंद्रा थार ओजी के डाविंची डैम्पर्स के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं!