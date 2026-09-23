2026 महिंद्रा थार ओजी vs पुरानी महिंद्रा थार: जानिए पहले से कितनी बदली ये एसयूवी कार

Published On सितंबर 23, 2026 15:10 ist

Sep 23, 2026 15:10 IST

last updated on Sep 23, 2026 15:10 IST

Sep 23, 2026 15:09 IST

published on Sep 23, 2026 15:09 IST

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महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर ऑफ रोडिंग कार थार को एक फेसलिफ्ट दिया है, जिसे अब महिंद्रा थार ओजी नाम दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। नई महिंद्रा थार ओजी में बड़ी थार रॉक्स वाला प्लेटफॉर्म, स्टाइल और कई फीचर्स दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नया मॉडल पुरानी थार के मुकाबले कितना बेहतर है और क्या ये बदलाव वाकई में मायने रखते हैं? आइए, इन दोनों मॉडल्स की विस्तार से तुलना करते हैं।

कीमत

वेरिएंट थार ओजी पुरानी थार अंतर 1.5-लीटर डीजल एएक्सटी 2-व्हील ड्राइव 10.32 लाख रुपये 10.32 लाख रुपये कोई अंतर नहीं एलएक्सटी 2-व्हील ड्राइव 12.99 लाख रुपये 12.99 लाख रुपये कोई अंतर नहीं जेडएक्सटी 2-व्हील ड्राइव 13.99 लाख रुपये उपलब्ध नहीं (नया वेरिएंट) - 2.2-लीटर डीजल एलएक्सटी 2-व्हील ड्राइव एटी 16.49 लाख रुपये - - एलएक्सटी 4-व्हील ड्राइव 16.43 लाख रुपये 16.42 लाख रुपये +1,000 रुपये एलएक्सटी 4-व्हील ड्राइव एटी 18.00 लाख रुपये 17.99 लाख रुपये +1,000 रुपये जेडएक्सटी 2-व्हील ड्राइव एटी 17.49 लाख रुपये - - जेडएक्सटी 4-व्हील ड्राइव 17.49 लाख रुपये - - जेडएक्सटी 4-व्हील ड्राइव एटी 18.99 लाख रुपये - - 2-लीटर टर्बो पेट्रोल एलएक्सटी 2-व्हील ड्राइव एटी 14.77 लाख रुपये 14.76 लाख रुपये +1,000 रुपये एलएक्सटी 4-व्हील ड्राइव 15.60 लाख रुपये 15.59 लाख रुपये +1,000 रुपये एलएक्सटी 4-व्हील ड्राइव एटी 17.23 लाख रुपये 17.22 लाख रुपये +1,000 रुपये जेडएक्सटी 2-व्हील ड्राइव एटी 16.09 लाख रुपये - - जेडएक्सटी 4-व्हील ड्राइव 16.60 लाख रुपये - - जेडएक्सटी 4-व्हील ड्राइव एटी 17.45 लाख रुपये - -

*सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है

नई थार ओजी की शुरुआती कीमत पुरानी थार के बराबर ही रखी गई है, लेकिन वेरिएंट्स और पावरट्रेन के ऑप्शंस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। महिंद्रा ने एक नया टॉप जेडएक्सटी वेरिएंट पेश किया है, जो तीनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इस नए वेरिएंट के आने से थार की कीमत अब 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाता है।

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साइज

मॉडल थार ओजी (न्यू) थार (पुरानी) अंतर लंबाई 3995 मिलीमीटर 3985 मिलीमीटर +10 मिलीमीटर चौड़ाई 1870 मिलीमीटर 1820 मिलीमीटर +50 मिलीमीटर ऊंचाई 1855 मिलीमीटर 1855 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं व्हीलबेस 2450 मिलीमीटर 2450 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं ग्राउंड क्लीयरेंस 232 मिलीमीटर 226 मिलीमीटर +6 मिलीमीटर अप्रोच एंगल 40 डिग्री 41.2 डिग्री (-1.2 डिग्री) ब्रेकओवर एंगल 26.4 डिग्री 26.2 डिग्री +0.2 डिपार्चर एंगल 36 डिग्री 36 डिग्री कोई अंतर नहीं

पहली नजर में थार ओजी का साइज लगभग पुरानी थार जैसा ही लगता है, लेकिन आंकड़ों पर ध्यान दें तो कुछ अहम बदलाव नजर आते हैं। नई थार ओजी अब 10 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 50 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी हो गई है। हालांकि, ऊंचाई और व्हीलबेस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ऑफ-रोडिंग के लिहाज से देखें तो ग्राउंड क्लीयरेंस को 6 मिलीमीटर बढ़ाकर 232 मिलीमीटर कर दिया गया है, जो मुश्किल रास्तों पर एक बड़ा फायदा है। हालांकि, अप्रोच एंगल में 1.2 डिग्री की मामूली कमी आई है, लेकिन ब्रेकओवर एंगल 0.2 डिग्री बेहतर हुआ है। डिपार्चर एंगल पहले जैसा ही है।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

नई थार ओजी का फ्रंट लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और अग्रेसिव है। सबसे बड़ा बदलाव इसकी ग्रिल में है, पुरानी 6-स्लैट ग्रिल की जगह अब 5-स्लैट ग्रिल दी गई है। लाइटिंग सेटअप को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया गया है। इसमें अब थार रॉक्स से लिए गए प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप्स, डीआरएल, और एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं। एक और ध्यान खींचने वाला बदलाव फेंडर पर लगे फॉग लैंप्स हैं, जो इसके रगेड लुक को और बढ़ाते हैं। बंपर को भी रीडिजाइन किया गया है। यह अब पहले से सिंपल और क्लासिक डिजाइन वाला है, जो इसके ओवरऑल लुक को कॉम्प्लिमेंट करता है।

साइड डिजाइन

साइड से देखने पर थार ओजी का सिल्हूट पुरानी थार जैसा ही है, लेकिन नए अलॉय व्हील्स इसे एक फ्रेश फील देते हैं। इसमें 10-स्पोक थीम को बरकरार रखा गया है, लेकिन अब ये ड्यूल-टोन फिनिश के साथ आते हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ भी थार ओजी का बेसिक शेप वही है, लेकिन यहां भी कुछ अहम अपडेट्स किए गए हैं। सबसे खास बदलाव इसके टेल लैंप्स हैं, जो अब थार रॉक्स की तरह ही एलईडी यूनिट्स हैं। इसके अलावा, बंपर को भी अपडेट किया गया है। पुरानी थार का चंकी बंपर अब एक फ्लैट और स्लीक डिजाइन वाले बंपर से बदल दिया गया है, जो रियर प्रोफाइल को एक क्लीन लुक देता है।

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केबिन

अंदर कदम रखते ही आपको एक जाना-पहचाना लेकिन रिफ्रेश्ड केबिन मिलेगा। डैशबोर्ड का लेआउट काफी हद तक वैसा ही है, जिसमें सेंटर में 10.25-इंच की फ्लोटिंग टचस्क्रीन दी गई है। सबसे बड़ा बदलाव इंटीरियर की कलर थीम है। थार ओजी में अब एक नई ब्राउन-एंड-ब्लैक थीम दी गई है, जो केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम और अपमार्केट फील देती है। केबिन की प्रैक्टिकैलिटी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसके कॉम्पैक्ट साइज की वजह से यह अभी भी 4 लोगों के लिए ही सबसे आरामदायक है। फिट और फिनिश सेगमेंट के हिसाब से अच्छी है, जिसमें हार्ड प्लास्टिक और लेदरेट का मिक्स इस्तेमाल किया गया है।

फीचर्स और सेफ्टी

थार कभी भी फीचर्स से भरी गाड़ी नहीं रही, लेकिन महिंद्रा ने इस फेसलिफ्ट में कुछ जरूरी अपडेट्स दिए हैं। इसमें अब एक वायरलेस चार्जर और इंजन पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। बाकी फीचर्स की लिस्ट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए थार ओजी में छह एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, एक रियर कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल-होल्ड कंट्रोल, और हिल-डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

मैकेनिकल अपग्रेड

थार ओजी अब थार रॉक्स के छोटे एम-ग्लाइड प्लेटफॉर्म पर बनी है। इससे डानविंची डैम्पर्स के साथ पेंटालिंक सस्पेंशन जैसी नई चेसिस टेक्नोलॉजी को शामिल करने में भी मदद मिली है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक और ब्रेक-लॉक डिफरेंशियल जैसी ऑफ-रोडिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो थार ओजी को पहले की तुलना में कम ट्रैक्शन वाली स्थितियों से ज्यादा आसानी से बाहर निकलने में मदद करेगी।

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पावरट्रेन ऑप्शन

थार में वही पावरट्रेन है, जिसमें 2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन भी शामिल है। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इस तरह हैं:

इंजन 2-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर सीआरडीई डीजल 2.2-लीटर एमहॉक डीजल पावर 162 पीएस 118 पीएस 152 पीएस टॉर्क 330 एनएम 300 एनएम 330 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी ड्राइव 2-व्हील ड्राइव / 4-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव 2-व्हील ड्राइव / 4-व्हील ड्राइव

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर (ऑटोमैटिक)

अच्छे टॉर्क की वजह से थार ज्यादातर ड्राइविंग सिचुएशन में पावर के मामले में स्ट्रगल नहीं करती, चाहे वह ऑन-रोड हो या ऑफ-रोड। इसके अलावा, नए हार्डवेयर अपग्रेड के साथ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल और पेंटालिंक सस्पेंशन शामिल हैं, यह थार ओजी को पुरानी थार की तुलना में एक बेहतर डेली ड्राइवर और हाईवे ट्रैवलर बनाने में मदद करेगा।

मुकाबला

महिंद्रा थार का कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं है। हालांकि, इसके ऑप्शन में मारुति जिम्नी और फोर्स गुरखा 3-डोर शामिल हैं। यह 5 डोर थार रॉक्स को भी टक्कर देती है।

कारदेखो का क्या है कहना

नई थार ओजी में अंदर और बाहर थोड़े अपग्रेड हैं। अपग्रेडेड चेसिस निश्चित रूप से थार ओजी को ऑन-रोड मैनर्स और हाईवे डायनामिक्स में मदद करेगी। यह पुरानी थार की तुलना बेहतर में है।

हालांकि फीचर अपग्रेड बेस्ट इन क्लास नहीं हैं, लेकिन इसमें एक मॉडर्न कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की उम्मीद के मुताबिक ज्यादातर कम्फर्ट मिलते हैं।

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