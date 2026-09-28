2026 महिंद्रा थार ओजी: नई एसयूवी कार को ड्राइव करने के बाद पता चली ये 5 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

महिंद्रा ने अपनी आइकॉनिक थार एसयूवी कार को हाल ही में नया अपडेट दिया है, और इसे महिंद्रा थार ओजी नाम से पेश किया गया है। इसमें नए फीचर, कॉस्मेटिक बदलाव और नया 'एम-ग्लाइड' प्लेटफॉर्म है। इस अपडेटेड एसयूवी कार को ड्राइव करने के बाद, हमें इसकी पांच खास बातें पता चलीं, जिनके बारे में जानेंगे आगे:

शार्प स्टाइल

महिंद्रा थार की पहचान हमेशा से इसका रग्ड और बॉक्सी डिजाइन रहा है, और महिंद्रा ने इस अपडेट में भी उस कोर डीएनए को बनाए रखा है। अपडेटेड ग्रिल, नए डिजाइन वाले बंपर और नई एलईडी लाइटिंग इसे मॉडर्न लुक देते हैं। इसके अलावा, बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स इसके स्टांस को बेहतर बनाते हैं।

ज्यादा पावर, आसान ड्राइव

2020 में जब सेकंड-जनरेशन थार लॉन्च हुई थी, तो उसके पावरफुल इंजन ऑप्शंस ने सबको प्रभावित किया था। 2026 थार ओजी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 2.2-लीटर डीजल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलते हैं, लेकिन अब इनमें पहले से ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि हाईवे पर ओवरटेक करना हो या ऑफ-रोड पर मुश्किल चढ़ाई, थार ओजी हर स्थिति में दमदार महसूस होती है। सबसे बड़ा और स्वागत योग्य बदलाव पुरानी हाइड्रॉलिक पावर स्टीयरिंग की जगह नया इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का आना है।

ड्राइवर फोकस कार

महिंद्रा ने राइड क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काफी काम किया है। पेंटालिंक रियर सस्पेंशन और नए डाविंची डैम्पर्स के इस्तेमाल से थार ओजी अब ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर पहले से ज्यादा स्थिर और आरामदायक महसूस होती है। हालांकि, इन सुधारों के बावजूद, यह समझना जरूरी है कि यह एक फैमिली एसयूवी कार नहीं है। इसका टू-डोर बॉडी स्टाइल पीछे की सीटों तक पहुंच को मुश्किल बनाता है, और केबिन स्पेस भी सीमित है। लंबी यात्राओं पर पीछे बैठने वालों के लिए यह बहुत आरामदायक नहीं हो सकती। थार ओजी का असली मजा ड्राइवर सीट पर है, जहां आपको कंट्रोल और एडवेंचर का पूरा एहसास होता है।

बेहतर क्षमता

थार की असली पहचान उसकी ऑफ-रोडिंग क्षमता है, और इस मामले में महिन्द्रा थार ओजी 2026 मॉडल एक कदम और आगे निकल गया है। सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल की जगह इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक का आना। ईडीएल को आप मुश्किल रास्ते पर पहुंचने से पहले ही एक्टिवेट कर सकते हैं। यह एक प्रोएक्टिव सिस्टम है जो आपको फंसने से बचाता है। इसके अलावा, अब इसमें टेरेन मोड्स भी दिए गए हैं।

मॉडर्न चीजों की कमी

ऑफ-रोडिंग कम्युनिटी के लिए, थार ओजी एक अच्छी कार है, और यह एसयूवी अपनी मूल सोच पर टिकी हुई है, और इसमें आजकल आम हो चुके कई मॉडर्न फीचर्स नहीं हैं। हां, इस मामले में कुछ अपग्रेड जरूर रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, जैसे वायरलेस चार्जर, फ्रंट पार्किंग सेंसर और ड्राइव मोड। लेकिन अगर आप इसकी कीमत देखें तो इसमें बहुत कुछ ऐसा भी है जिसकी कमी खलती है। कुछ चीजें जो दिमाग में आती हैं उनमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक 360-डिग्री कैमरा और यहां तक कि वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी भी शामिल है।

कारदेखो का क्या है कहना

छोटे और काम के अपडेट्स ने थार ओजी की शानदार विरासत को और बेहतर बनाया है, और यह अपडेट महिंद्रा का एक बहुत अच्छा कदम है, जिसने यह भी सुनिश्चित किया है कि थार ब्रांड को आगे बढ़ाने वाली खास बातों से कोई फर्क न पड़े। एसयूवी कार अब चलाने में थोड़ी आसान है, ज्यादा काबिल है, और देखने में भी थोड़ी बेहतर है, जो निश्चित रूप से इसके टारगेट ऑडियंस को पसंद आएगा।

नई महिंद्रा थार ओजी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!