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    2026 रेनो ट्राइबर टर्बो लॉन्च: कीमत 7.84 लाख रुपये से शुरू, अब छोटी 7 सीटर कार में मिलेगी ज्यादा परफॉर्मेंस

    रेनो ने आखिरकार ट्राइबर की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर कर दिया है!

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 28, 2026 14:14 ist
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    published onSep 28, 2026 14:14 IST
    last updated onSep 28, 2026 14:14 IST
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    Renault Triber Turbo Launched

    रेनो इंडिया ने अपनी 7 सीटर एमपीवी कार ट्राइबर को टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत 7.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। रेनो ट्राइबर हमेशा से अपने फ्लेक्सिबल केबिन, 7 सीटर लेआउट और एक किफायती पैकेज में मॉडर्न फीचर्स देने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यह थोड़ी कमजोर महसूस होती थी। रेनो ने अब इस सबसे बड़ी कमी को दूर करते हुए इसमें काइगर एसयूवी कार वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल कर दिया है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा दमदार बनाता है।

    कीमत और वेरिएंट

    नए टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन बेस ऑथेंटिक वेरिएंट को छोड़कर बाकी तीनों वेरिएंट्स – इवोल्यूशन, टेक्नो, और इमोशन में उपलब्ध है। टर्बो वेरिएंट की शुरुआती कीमत इसके नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मॉडल के मुकाबले 1.11 लाख रुपये ज्यादा है।

    यहां सभी वेरिएंट्स की कीमतें दी गई हैं:

    वेरिएंट

    1-लीटर पेट्रोल एमटी

    1-लीटर पेट्रोल एएमटी

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल एमटी (नया)

    ऑथेंटिक

    5.80 लाख रुपये

    -

    -

    इवोल्यूशन

    6.73 लाख रुपये

    7.84 लाख रुपये

    टेक्नो

    7.44 लाख रुपये

    -

    8.53 लाख रुपये

    इमोशन

    8.05 लाख रुपये

    8.52 लाख रुपये

    8.99 लाख रुपये

    (सभी कीमत इंट्रोडक्टरी, एक्स-शोरूम है)

    कंपनी ने नई ट्राइबर टर्बो के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। आप इसे 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी इसी महीने के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

    क्या है नया?

    Reanult Triber Front

    ट्राइबर में सबसे बड़ा और एकमात्र बड़ा बदलाव इसके इंजन में है। यह कार पहले से ही अपने सेगमेंट में एक स्पेशियस और प्रैक्टिकल छोटी एमपीवी कार थी, जिसमें हर वेरिएंट में अच्छे फीचर्स और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता था। ग्राहकों की एकमात्र शिकायत इसकी परफॉर्मेंस को लेकर थी, खासकर जब कार पूरी तरह से भरी हो या हाइवे पर चल रही हो।

    टर्बो इंजन के आने से यह कमी अब दूर हो गई है। इसके अलावा कार के डिजाइन, इंटीरियर या फीचर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेफ्टी फीचर भी वही हैं जो नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाली ट्राइबर में मिलते हैं।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    ट्राइबर टर्बो में वही 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो रेनो काइगर में मिलता है, हालांकि कंपनी ने इसे ट्राइबर के हिसाब से थोड़ा ट्यून किया है। यह इंजन मौजूदा 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा।

    Renault Triber Turbo Badge

    आइए दोनों इंजनों के स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल (नया)

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    100 पीएस

    72 पीएस

    टॉर्क

    180 एनएम

    96 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Renault Triber Turbo Engine

    ध्यान देने वाली है कि नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाली ट्राइबर में डीलर-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टर्बो वर्जन में फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

    इंटीरियर

    Renault Triber Turbo Interior

    • अंदर से, रेनो ट्राइबर टर्बो पेट्रोल बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड मॉडल जैसी ही है। इसमें वही डुअल-टोन बेज और ग्रे केबिन थीम मिलती है। डैशबोर्ड के सेंटर में फ्लोटिंग इफेक्ट वाली बड़ी 8-इंच टचस्क्रीन है।

    • एसी वेंट्स पर दिया गया टेक्सचर्ड फिनिश इसे एक अलग पहचान देता है।

    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए दिए गए रोटरी डायल्स इस्तेमाल करने में बेहद आसान और प्रैक्टिकल हैं।

    Reanult Triber Turbo AC Controls

    • ड्राइवर के लिए 3-स्पोक वाला लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर ऑडियो और फोन कंट्रोल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले केबिन को एक प्रीमियम टच देती है।

    फीचर्स

    • फीचर्स के मामले में ट्राइबर हमेशा से ही एक मजबूत पैकेज रही है। इसमें आपको कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, जो इस प्राइस पॉइंट पर इसे एक आकर्षक ऑप्शन बनाते हैं।

    Renault Triber Infotainment Touchscreen

    • वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन

    • आर्मरेस्ट के साथ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    • 7-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • चारों पावर विंडो

    • वायरलेस फोन चार्जर

    सेफ्टी

    सेफ्टी के मामले में भी रेनो ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पुरानी रेनो ट्राइबर को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक बनाती है। हालांकि, नए मॉडल का अभी सेफ्टी टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि यह भी अच्छा प्रदर्शन करेगी।

    Renault Triber Automatic LED Headlamps

    इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स में शामिल हैं:

    • 6 एयरबैग

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

    • ऑटोमैटिक हेडलैंप

    • रेन-सेंसिंग वाइपर

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

    • स्पीड अलर्ट वार्निंग

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    मुकाबला

    रेनो ट्राइबर कार को मारुति अर्टिगा, टोयोटा रुमियन, किआ कैरेंस, मारुति एक्सएल6 और किआ कैरेंस क्लाविस से ज्यादा सस्ती गाड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। इसकी टक्कर निसान मैग्नाइट से भी है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ, ट्राइबर अब ज्यादा किफायती कीमत पर पावरफुल इंजन देने वाले क्लब में शामिल हो गई है, जिसकी शुरुआती कीमत 7.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। हाईवे पर ट्राइबर की पावर ज्यादा होगी और यह फुल लोड के साथ बेहतर परफॉर्म कर पाएगी।

    तो, अगर आप एक पावरफुल इंजन और ज्यादा लोगों को ले जाने की फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो अब ट्राइबर टर्बो इस मकसद को पूरा करने के लिए तैयार है।

    यह भी देखें: रेनो ट्राइबर ऑन रोड प्राइस

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    सोनू
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