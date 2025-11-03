सभी
    2025 टाटा सिएरा के प्रोडक्शन वर्जन के इंटीरियर का टीजर हुआ जारी: पैनोरमिक सनरूफ और ट्रिपल स्क्रीन सेटअप हुआ कंफर्म!

    संशोधित: नवंबर 03, 2025 03:48 pm | भानु

    76 Views
    Tata Sierra

    एक्सटीरियर की झलक दिखाने के दो दिन बाद, टाटा मोटर्स ने अब 2025 सिएरा के प्रोडक्शन-मॉडल के इंटीरियर की झलक दिखा दी है। यह आइकॉनिक टाटा एसयूवी 25 नवंबर को लॉन्च होने वाली है, जो कि पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पेश होगी। अपनी पुरानी विरासत को बरकरार रखते हुए, सिएरा अब एक मॉर्डन अवतार मेंवापसी कर रही है, जो अंदर और बाहर एक आलीशान और मॉर्डन डिज़ाइन के साथ आएगी, साथ ही आइकॉनिक रेट्रो डिज़ाइन के टच को भी बरकरार रखती है। नई सिएरा के इंटीरियर में हमने जो कुछ देखा उसके बारे में आप जानेंगे आगे:

    क्या कुछ आया नजर?

    अंदर से गौर से देखने पर इसके कुछ रोमांचक पहलू सामने आते हैं। केबिन अपमार्केट, मॉर्डन और प्रीमियम दिखता है। इसमें व्हाइट कलर की इंटीरियर थीम दी गई है, जो इसे वेंटिलेटेड अहसास देती है।

    2025 Tata Sierra Interior
    2025 Tata Sierra Interior

    टीज़र से डैशबोर्ड में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप की भी पुष्टि हो रही है, जिसे हम ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल में देख चुके हैं, साथ ही स्पाय शॉट्स में भी। इस सेटअप में एक इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, एक पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक अतिरिक्त डेडिकेटेड को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है।

     आगे की सीटें आलीशान और मज़बूत दिखती हैं, जबकि पीछे की सीटों में पीछे बैठने वालों के लिए तीन अलग-अलग हेडरेस्ट दिए गए हैं, जिनमें बीच वाले यात्री के लिए भी एक हेडरेस्ट शामिल है। अंदर एक और आकर्षक विशेषता पैनोरमिक सनरूफ है।

    इसके अलावा, गहरी नजर रखने वाले लोगों को पीछे की खिड़कियों पर लगे हुक नजर आएंगे, जो पीछे की खिड़की के सनशेड को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो फैमिली एसयूवी वालों को काफी पसंद आएंगे। 

    2025 Tata Sierra Interior
    अन्य संभावित फीचर्स की बात करें तो टाटा इसमें कई शानदार फीचर्स दे सकती है। सिएरा में पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, प्रीमियम जेबीएल साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। इसके सेफ्टी फीचर्स में मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस (एडीएएस) सूट भी शामिल होंगे।

    अगर आप हाल ही में टीज़ किए गए सिएरा के प्रोडक्शन वर्जन के एक्सटीरियर डिज़ाइन को देखने के लिए उत्सुक हैं, तो हमने इस रिपोर्ट में इसकी विस्तृत जानकारी दी है। आप यह भी जानना चाहते हैं कि सिएरा अपने पुराने लुक से कैसे विकसित हुई है, तो आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी मिलेगी। 

    इंजन

    2025 टाटा सिएरा में एक टर्बो-पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्प मिल सकता है। टाटा सिएरा के साथ 1.5-लीटर टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन का डेब्यू कर सकती है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा सिएरा की कीमत करीब 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, फोक्सवैगन टाइगन, टाटा कर्व और होंडा एलिवेट से रहेगा।

