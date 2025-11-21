सभी
    2025 टाटा सिएरा का आप कौनसा कलर चुनना पसंद करेंगे? हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने इसे चुना

    संशोधित: नवंबर 21, 2025 11:05 am | स्तुति

    88 Views
    Write a कमेंट

    नई टाटा सिएरा एसयूवी छह अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगी जिनके नाम काफी दिलस्चप है

    Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा से भारत में पर्दा उठ गया है। यह गाड़ी छह कलर ऑप्शन : अंडमान एडवेंचर (येलो), बंगाल रॉज (रेड), मुनार मिस्ट (ग्रीन), कूर्ग क्लाउड (सिल्वर), मिंटल ग्रे और प्रिस्टाइन व्हाइट में आएगी। हमनें अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से पूछा है कि वह सिएरा का कौनसा कलर चुनना पसंद करेंगे और पोल के नतीजे काफी दिलचस्प रहे। अगर आप सिएरा के सभी कलर ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि जनता ने किस कलर ऑप्शन को सबसे ज्यादा पसंद किया :-

    जनता की राय 

    Tata Sierra

    जब तक यह रिपोर्ट डाली गई, पोल को कुल 4,244 वोट मिल चुके थे। हालांकि, कई टेक्निकल परेशानियों की वजह से हमें यह पोल दो बैच में डालना पड़ा, हमें लगता है कि सभी कलर ऑप्शन की एक साथ तुलना करना ठीक नहीं होगा। हमने लोगों से एक पोल में वाइब्रेंट रेड, येलो, ग्रीन और ग्रे कलर ऑप्शन में से एक चुनने को कहा, और दूसरे पोल में व्हाइट और सिल्वर कलर में से चुनने किसी एक को चुनने कहा, जिसका मतलब यह भी है कि वोटर्स के दोबारा वोट आने की संभावनाएं हैं। 

    लेकिन, नतीजा यह निकाला जा सकता है कि लोगों को नई सिएरा के रेड, येलो और ग्रीन कलर ऑप्शन के मुकाबले मोनोक्रोम शेड ज्यादा पसंद आए। नई टाटा सिएरा के व्हाइट कलर ऑप्शन को 1,000 से ज्यादा वोट मिले, जिससे पता चलता है कि लोगों को अच्छी रोड प्रजेंस के लिए इस साइज की एसयूवी कार में व्हाइट कलर ज्यादा पसंद आ रहा है। सिल्वर और ग्रे दूसरे और तीसरे सबसे ज्यादा चुने गए ऑप्शन थे।

    वाइब्रेंट कलर ऑप्शन में से मुन्नार मिस्ट और अंडमान एडवेंचर के बीच कांटे की टक्कर रही, जिसमें से मुन्नार मिस्ट को ज्यादा वोट मिले। जबकि, रेड बंगाल राउज जो असल में बहुत कूल दिखता है, उसे सबसे कम वोट मिले। 

    दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे डायरेक्ट मैसेज और कमेंट्स में लोगों ने ऑल-ब्लैक कलर शेड में अपनी दिलचस्पी दिखाई है जो अभी सिएरा के कलर पैलेट में शामिल नहीं है। टाटा की दूसरी कारों की तरह 25 नवंबर को लॉन्च के बाद भविष्य में सिएरा डार्क एडिशन का आना कोई हैरानी की बात नहीं होगी।

    2025 टाटा सिएरा से जुड़ी जानकरी

    2025 Tata Sierra

    नई टाटा सिएरा की डिजाइन बेहद आकर्षक है। इसमें कई मॉडर्न टच दिए गए हैं जिसमें चौड़ी एलईडी लाइटिंग एलिमेंट, फ्लश डोर हैंडल्स और बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स शामिल हैं जो इसे कॉंफिडेंट स्टेंस देते है। यहां देखें इस एसयूवी कार की डिजाइन से जुड़ी जानकारी

    Tata Sierra

    इस एसयूवी कार का केबिन काफी प्रीमियम लगता है और इसमें बेज डुअल-टोन लेदरेट सीटें दी गई हैं। केबिन के अंदर इसमें ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले, साउंडबार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, रियर सनशेड, वायरलेस फोन चार्जर, रियर एसी वेंट के साथ डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-ड्राइव / टेरेन मोड और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। टाटा ने सिएरा कार में यह पांच चीजें पहली बार पेश की है।

    इस गाड़ी में सेफ्टी के साथ भी कोई समझौता नहीं किया है। सुरक्षा के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा, आइएसोफिक्स माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2025 टाटा सिएरा कार में नया टी-जीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन ऑप्शन दिया जा सकता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    स्पेसिफिकेशन

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (नया)

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी*

    *डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 

    संभावित कीमत और मुकाबला

    2025 Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, और फॉक्सवैगन टाइगन जैसी एसयूवी कार से रहेगा।

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    2025 टाटा सिएरा का आप कौनसा कलर चुनना पसंद करेंगे? हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने इसे चुना
