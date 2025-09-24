मारुति विक्टोरिस का कौनसा इंजन ऑप्शन रहेगा आपके लिए बेहतर? देखिए इस वीडियो में

प्रकाशित: स��ितंबर 24, 2025 06:13 pm । भानु

मारुति विक्टोरिस मारुति के कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइनअप में एक नई कार के तौर पर शामिल की गई है जिसे अरीना डीलरशिप चेन के जरिए बेचा जाएगा। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल,स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी शामिल है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइवट्रेन भी दिया गया है।

इतने सारे विकल्पों के साथ, ग्राहकों के लिए सही विकल्प चुनना एक चुनौती हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम जानें कि आपके लिए कौन सा पावरट्रेन सबसे अच्छा है, आइए मारुति विक्टोरिस के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन पर डालते हैं एक नज़र:

इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी पावर 116 पीएस (संयुक्त) 103 पीएस 88 पीएस टॉर्क 141 एनएम (हाइब्रिड) 137 एनएम 121.5 एनएम गियरबॉक्स* ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव / ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) फ्रंट-व्हील-ड्राइव दावाकृत माइलेज 21.18 किलोमीटर प्रति लीटर (मैनुअल), 21.06 किलोमीटर प्रति लीटर (ऑटोमैटिक), 19.07 किलोमीटर प्रति लीटर (ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक) 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर 27.02 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन,

सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

आपके लिए कौनसा वेरिएंट रहेगा बेस्ट?

मारुति विक्टोरिस का कौन सा पावरट्रेन आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है, यह समझने के लिए नीचे कारदेखो रील देखें:

जैसा कि वीडियो में दिखाए गए डेमोनस्ट्रेशन में देखा जा सकता है विक्टोरिस का 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन शहर और हाईवे पर ज्यादा स्मूद और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। इसका मैनुअल ट्रांसमिशन इस्तेमाल करने में आसान है जबकि 6 स्पीड ऑटोमैटिक से अतिरिक्त सुविधा मिलती है। अगर आप मैनुअल के साथ ज़्यादा किफ़ायती विकल्प की तलाश में हैं, तो सीएनजी वेरिएंट एक बेहतरीन विकल्प है। अंडरबॉडी सीएनजी टैंक की बदौलत, विक्टोरिस में पूरा बूट स्पेस भी मिलता है जो काफी अच्छी चीज है।

माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ एक वैकल्पिक एडब्ल्यूडी (ऑल-व्हील-ड्राइव) ड्राइवट्रेन भी आता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह हल्के ऑफ-रोड और उबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चलने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा, अगर आपके पास बजट की कोई सीमा नहीं है और आप बेहतर परफॉर्मेंस और अच्छा माइलेज चाहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपके लिए आदर्श विकल्प होना चाहिए।

फीचर और सेफ्टी

मारुति विक्टोरिस में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला 8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम, वायरलेस फ़ोन चार्जर और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 64-कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

इसके सुरक्षा पैकेज में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), हिल डिसेंट कंट्रोल, एक 360-डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और एक लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) (केवल पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट तक ही सीमित) शामिल हैं। गौरतलब है कि विक्टोरिस को भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप दोनों से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

कीमत एवं कंपेरिजन

मारुति विक्टोरिस कार की कीमत 10.50 लाख रुपये से लेकर 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन -इंडिया, इंट्रोडक्ट्री) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर से रहेगा।