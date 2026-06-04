टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को मिला नया मॉडल ईयर 2026 अपडेट, कीमत में 65,000 रुपये का हुआ इजाफा

प्रकाशित: जून 04, 2026 05:03 pm । स्तुति

यदि भारत में कोई ऐसी एमपीवी कार है जिसका नाम काफी लंबे समय से चला आ रहा है तो वह है टोयोटा इनोवा। यह एमपीवी कार दो वर्जन : सेकंड जनरेशन इनोवा क्रिस्टा और तीसरी जेनरेशन इनोवा हाईक्रॉस में उपलब्ध है।

अब टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा को नया मॉडल ईयर (एमवाय26) अपडेट दिया है जिसके चलते इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव हुए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। इस गाड़ी की कीमत भी बढ़ा दी गई है। यहां देखें टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई कीमतें :-

वेरिएंट और कीमत

वेरिएंट पुरानी कीमत ` नई कीमत अंतर जीएक्स 7-सीटर / जीएक्स 8-सीटर 19.18 लाख रुपये/ 19.23 लाख रुपये 19.72 लाख रुपये/ 19.77 लाख रुपये + 54,000 रुपये जीएक्स+ 7-सीटर / जीएक्स+ 8-सीटर 20.83 लाख रुपये/ 20.88 लाख रुपये 21.15 लाख रुपये/ 21.20 लाख रुपये + 32,000 रुपये वीएक्स 7-सीटर / 8-सीटर 24.37 लाख रुपये/ 24.42 लाख रुपये 24.93 लाख रुपये/ 24.98 लाख रुपये + 56,000 रुपये जेडएक्स 7-सीटर 25.98 लाख रुपये 26.63 लाख रुपये + 65,000 रुपये

नए मॉडल ईयर 2026 अपडेट मिलने के साथ टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा की कीमत 65,000 रुपये तक बढ़ा दी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप नई इनोवा क्रिस्टा को पर्ल व्हाइट शेड में खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 14,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

कलर ऑप्शन

2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार पांच एक्सटीरियर शेड : प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, सुपर व्हाइट, सिल्वर मेटेलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और एवेंट गार्डे ब्रॉन्ज मेटेलिक में उपलब्ध है।

क्या है नया?

टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा की डिजाइन में कई छोटे-मोटे बदलाव किए हैं, जिसमें फ्रंट और रियर बंपर पर नई गार्निश और ग्रिल पर नया क्रोम स्लैब शामिल हैं।

केबिन के अंदर इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड पर फॉक्स वुडन इंसर्ट दिए गए हैं, जबकि इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेंटर कंसोल, स्टीयरिंग व्हील, दरवाजों पर पावर विंडो स्विच और एसी वेंट्स के आसपास ब्रॉन्ज सराउंड दिए गए हैं।

2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार में डुअल-टोन ब्लैक और टैन सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। यह गाड़ी 7-सीटर और 8-सीटर लेआउट में आती है, जिसमें से 7-सीटर वर्जन में कैप्टेन सीटें दी गई हैं।

फीचर और सेफ्टी

इस एमपीवी कार में कई नए फीचर जोड़े गए हैं जिसमें वायरलेस फोन चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, और वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए) और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

टोयोटा इनोवा एमपीवी कार के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसमें पहले की तरह 2.4-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 2.4-लीटर डीजल पावर 150 पीएस टॉर्क 343 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

मुकाबला

टोयोटा की पॉपुलर एमपीवी कार इनोवा हाईक्रॉस के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन है, जबकि मारुति सुजुकी अर्टिगा और एक्सएल6, टोयोटा रुमियन और किआ कैरेंस के मुकाबले यह ज्यादा प्रीमियम कार है।