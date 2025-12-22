सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट लॉन्च, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के केबिन का टीजर जारी, टाटा सिएरा को मिली जबरदस्त बुकिंग, और बहुत कुछ

    प्रकाशित: दिसंबर 22, 2025 01:58 pm । सोनू

    25 Views
    • Write a कमेंट

    Weekly Wrap (December 15-19)

    भारत के कार बाजार में पिछले सप्ताह काफी हलचल रही। बीते सप्ताह फेसलिफ्ट एसयूवी, नया बुकिंग रिकॉर्ड, और इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 अवॉर्ड की खबरें सुर्खियों में रही। अगर आपसे कुछ छूट गया तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

    2025 एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट लॉन्च

    यह सच है कि मिडसाइज एसयूवी कार सेगमेंट अभी बहुत लोकप्रिय है और अपने प्रोडक्ट को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने फेसलिफ्ट हेक्टर और हेक्टर प्लस एसयूवी लॉन्च की। इनमें कॉस्मेटिक बदलाव और छोटे-मोटे फीचर अपग्रेड किए गए हैं, जो पुराने मॉडल से ज्यादा अलग नहीं है लेकिन मुकाबलें में मौजूद कारों को कड़ी टक्कर देने में मदद करते हैं। आप नई एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस के बारे में विस्तार से यहां पढ़ सकते हैं

    MG Hector

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के केबिन का टीजर जारी

    महिंद्रा ने एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट के केबिन की झलक दिखाई जिसका नाम बदलकर एक्सयूवी 7एक्सओ किया गया है, और कंपनी ने इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। पूरी तरह से स्टाइल में बदलाव के साथ, यह एसयूवी कार तीन स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, एक नए स्टीयरिंग व्हील और एक्सईवी 9एस व एक्सईवी 9ई जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह ‘बोस मोड’ व हरमन कार्डन म्यूजिक सिस्टम के साथ आने वाली है। यहां देखिए टीजर में और क्या जानकारी पता चली

    Mahindra XUV 7XO

    टाटा सिएरा को मिली जबरदस्त बुकिंग

    सिएरा के लॉन्च के बाद, टाटा मोटर्स ने मंगलार को इसकी बुकिंग शुरू की और कंपनी ने बताया कि इस रेट्रो स्टाइल कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को महज 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई! इससे साफ पता चलता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सिएरा के शानदार डिजाइन, दमदार इंजन और लंबी फीचर लिस्ट को पसंद किया जा रहा है। सिएरा की बुकिंग के बारे में ज्यादा जानकारी यहां देखें

    Tata Sierra

    निसान की 7 सीटर एमपीवी का टीजर जारी

    गुरुवार को निसान ने अपनी नई 7 सीटर एमपीवी कार के बारे में ज्यादा जानकारी साझा की, इसका नाम ग्रेवाइट होगा और इसके कुछ एक्सटीरियर डिजाइन के स्केच जारी किए। अगले महीने लॉन्च होने वाली ग्रेवाइट कंपनी के फ्यूचर प्लान का हिस्सा है जिसमें 2027 तक दो और एसयूवी कार को पेश किया जाएगा।

    ग्रेवाइट को रेनो ट्राइबर वाले सीएमएफ-ए+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा और इसमें इसी कार वाला 1-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। ग्रेवाइट की ज्यादा जानकारी यहां पढ़ें

    Nissan Gravite

    मारुति विक्टोरिस को इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 का खिताब मिला!

    गुरुवार को इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 अवॉर्ड की घोषणा हुई, जिसमें मारुति विक्टोरिस को इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 का खिताब मिला! इससे साफ पता चलता है कि नई मारुति कार ने अपने ढेर सारे इंजन, प्रैक्टिकल नेचर, और लंबी फीचर लिस्ट से जजों को इंप्रेस किया और यह अवॉर्ड जीता। वहीं महिंद्रा एक्सईवी 9ई को ग्रीन कार ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला, जबकि फॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई को प्रीमियम कार ऑफ द ईयर का खिताब मिला। आईसीओटीवाई अवॉर्ड और इस साल के दावेदारों के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है उसकी जानकारी यहां दी गई है

    Maruti Victoris

    was this article helpful ?

    एमजी हेक्टर पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट लॉन्च, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के केबिन का टीजर जारी, टाटा सिएरा को मिली जबरदस्त बुकिंग, और बहुत कुछ
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है