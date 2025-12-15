महिद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के इंटीरियर का टीजर आया सामने: ट्रिपल स्क्रीन का मिलेगा सेटअप, प्री-लॉन्च बुकिंग है जारी

प्रकाशित: दिसंबर 15, 2025 06:22 pm । भानु

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, जो एक्सयूवी ​​700 का अपडेटेड और नए नाम से आने वाला वर्जन है, 5 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। लॉन्च से पहले, महिंद्रा ने इसका एक और टीजर जारी किया है, जिसमें हमें इसके इंटीरियर डिज़ाइन की झलक देखने को मिली है।

इच्छुक ग्राहकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस महिंद्रा एसयूवी की आधिकारिक प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है, और यदि आप यह जानना चाहते हैं कि इसे कैसे बुक किया जाए, तो हमारी रिपोर्ट देखें। इस बीच, एक्सयूवी 7एक्सओ के केबिन को क्या कुछ मिले अपडेट? ये जानिए आगे:

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: क्या कुछ आया नजर?

टीज़र को ध्यान से देखने पर सबसे प्रमुख चीज जो नजर आती है वो है ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले जो महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी, एक्सईवी 9एस और एक्सईवी 9ई के समान है। इस सेटअप में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एंटरटेनमेंट के लिए पैसेंजर-साइड डिस्प्ले शामिल हैं।

केबिन को बेज और टैन कलर की फ्रैश थीम दी गई है, जिससे इंटीरियर पहले से कहीं अधिक खुला खुला और प्रीमियम दिखता है। ध्यान से देखने पर आपको एपल कारप्ले/एंड्रॉयड ऑटो, डोर पैनल और डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी नजर आएंगी।

इसमें दो स्पोक वाला रोशनी से जगमगाता स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है, जो अब तक इलेक्ट्रिक एसयूवी में ही देखने को मिलता था, और अब यह पेट्रोल/डीजल कारों में भी उपलब्ध होगा।

आगे की पैसेंजर सीट में पावर बॉस मोड दिया गया है, वहीं ध्यान से देखने पर को-ड्राइवर सीट के लिए भी पावर एडजस्टमेंट कंट्रोल नजर आते हैं।



इसके अलावा, इसमें हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है, जो इसके इलेक्ट्रिक मॉडल से लिया गया लगता है। महिंद्रा ने पहले ही इस एसयूवी के एक्सटीरियर की कुछ झलकियां दिखाई थीं, जिन्हें आप यहां देख सकते हैं।

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: अन्य संभावित फीचर्स

नजर आए फीचर्स के अलावा, महिंद्रा द्वारा डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक एसी और मसाज फ्रंट सीटें देने की उम्मीद है, जबकि 6-सीटर वेरिएंट में अतिरिक्त आराम के लिए वेंटिलेटेड रियर सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जर भी पेश किया जा सकता है। महिंद्रा स्लाइडिंग मिडिल-रो सीटें भी ला सकती है।

सुरक्षा के लिहाज से, एक्सयूवी 7एक्सओ में पहले की तरह ही सात एयरबैग (छह स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट्स, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर्स मिलते रहेंगे।

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: इंजन विकल्प

एक्सयूवी 7एक्सओ में एक्सयूवी700 वाले ही इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है। स्पेसिफिकेशन्स इस प्रकार हैं:

इंजन ऑप्शन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ:संभावित कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। भारत में इस गाड़ी से 2026 तक पर्दा उठ सकता है। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और हाल ही में अपडेट हुई एमजी हेक्टर से रहेगा।