    ये हैं एडीएएस फीचर वाली भारत की 10 सबसे सस्ती कार, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: सितंबर 03, 2025 11:46 am । स्तुति

    3 Views
    इस लिस्ट में हुंडई और होंडा की तीन-तीन कारें और किआ की दो एसयूवी कारें शामिल हैं

    भारत की कारों में आजकल कई एडवांस सेफ्टी फीचर दिए जाने लगे हैं। अब गाड़ियों में केवल एयरबैग ही मायने नहीं रखते हैं, बल्कि आजकल की कारें 'एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स' (एडीएएस) नामक एक सक्रिय सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा स्मार्ट भी हो गई हैं। यह एक ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी है जो टक्कर से बचाव के लिए कैमरे और रडार का इस्तेमाल करती है। आपकी कार को लेन में रखने और हाईवे पर क्रूजिंग में मदद करने से लेकर आपात स्थिति में ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक लगाने तक, यह टेक्नोलॉजी ड्राइविंग को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाती है। अगर आप एडीएएस से लैस कार खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो भारत में उपलब्ध इन 10 सबसे सस्ती कारों पर एक नजर डाल सकते हैं :-

    होंडा अमेज 

    वेरिएंट : जेडएक्स, 10 लाख रुपये से शुरू 

    Honda Amaze

    तीसरी जनरेशन होंडा अमेज भारत की सबसे सस्ती कार है जिसमें एडीएएस दिया गया है। इस सबकॉम्पेक्ट सेडान कार में इस सेफ्टी टेक्नोलॉजी के लिए केवल कैमरा दिया गया है और इसमें रडार नहीं मिलता है। एडीएएस के तहत इसमें लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन,अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ऑटो हाई-बीम जैसे फीचर शामिल है। अमेज कार में ब्लाइंड स्पॉट एरिया को कवर करने के लिए बाएं तरफ लेन वॉच कैमरा भी दिया गया है। 

    हुंडई वेन्यू 

    वेरिएंट : एसएक्स (ओ), 12.56 लाख रुपये से शुरू

    Hyundai Venue

    हुंडई वेन्यू पहली सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार थी जिसमें लेवल 1 एडीएएस सूट दिया गया था। एडीएएस के तहत इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, कार, साइकिल और पेडेस्ट्रियन के लिए फॉरवर्ड कोलिजन अवॉयडेंस असिस्ट, लेन कीप और फॉलोविंग असिस्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट, लीडिंग व्हीकल लेन डिपार्चर अलर्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग और हाई-बीम असिस्ट जैसे फीचर शामिल हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वेन्यू में एडीएएस टेक्नोलॉजी केवल टॉप वेरिएंट एसएक्स (ओ) में दी गई है।  

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ  

    वेरिएंट : एएक्स5 एल टीजीडीआई से, 12.62 लाख रुपये से शुरू 

    Mahindra XUV 3XO front

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ लिस्ट की इकलौती महिंद्रा कार है जिसमें लेवल 2 एडीएएस मिड-वेरिएंट एएक्स5 एल टीजीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल) से दिया गया है। इस वेरिएंट में अडेप्टिव क्रूज ककंट्रोल, पेडेस्ट्रियन, साइकलिस्ट और व्हीकल के लिए ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और स्मार्ट पायलट असिस्ट जैसे एडीएएस फीचर दिए गए हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ एसयूवी में एडीएएस फीचर एएक्स 5 एल के अलावा टॉप वेरिएंट एएक्स7एल के साथ दिया गया है। 

    होंडा सिटी 

    वेरिएंट : वी से, 13.15 लाख रुपये से शुरू 

    Honda City Front Design

    होंडा सिटी इस लिस्ट में होंडा की दूसरी कॉम्पेक्ट सेडान कार है जिसमें एडीएएस फीचर बेस से ऊपर वाले वी वेरिएंट से मिलता है। एडीएएस के तहत इसमें लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ऑटो हाई बीम जैसे फीचर शामिल है। अमेज की तरह होंडा सिटी कार में भी एडीएएस टेक्नोलॉजी कैमरा के जरिए काम करती है और इसमें रडार नहीं दिया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि होंडा सिटी कार में  लेन वॉच कैमरा टॉप से नीचे वाले वीएक्स वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। 

    यह भी पढ़ें :  सुप्रीम कोर्ट ने ई20 पेट्रोल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कार मालिकों के लिए इसका है क्या मतलब ? जानिए यहां

    किआ सोनेट 

    वेरिएंट : जीटीएक्स प्लस से, 14.93 लाख रुपये से शुरू

    Kia Sonet

    हुंडई वेन्यू की तरह किआ सोनेट में भी लेवल 1 एडीएएस सूट दिया गया है, जो कि इसमें टॉप वेरिएंट जीटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन वेरिएंट के साथ मिलता है। इस गाड़ी में वेन्यू जैसे ही एडीएएस फीचर दिए गए हैं जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, कार, साइकिल और पैदल यात्री के लिए फॉरवर्ड कोलिजन अवॉयडेंस असिस्ट, लेन कीप और फॉलोइंग असिस्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट, लीडिंग व्हीकल लेन डिपार्चर अलर्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, और हाई-बीम असिस्ट शामिल हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किआ सोनेट का शुरूआती एडीएएस वेरिएंट हुंडई वेन्यू से 2.36 लाख रुपये ज्यादा महंगा है। 

    होंडा एलिवेट  

    वेरिएंट : जेडएक्स से, 15.41 लाख रुपये से शुरू 

    Honda Elevate

    होंडा एलिवेट इस लिस्ट में होंडा की तीसरी सबसे सस्ती कार है जिसमें एडीएएस दिया गया है। हालांकि, इसमें यह सेफ्टी टेक्नोलॉजी केवल टॉप वेरिएंट जेडएक्स के साथ दी गई है। होंडा अमेज और होंडा सिटी की तरह एलिवेट एसयूवी में भी कैमरा बेस्ड एडीएएस टेक्नोलॉजी दी गई है और इसमें रडार सेंसर नहीं मिलता है। इसमें होंडा की बाकी दोनों कारों के जैसे एडीएएस फीचर दिए गए हैं जिसमें लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ऑटो हाई-बीम शामिल है। एलिवेट कार में लेन वाच कैमरा मिड-वेरिएंट वीएक्स से मिलता है। 

    एमजी एस्टर 

    वेरिएंट : सैव्वी प्रो, 15.70 लाख रुपये 

    MG Astor

    एमजी एस्टर भारत की पहली कॉम्पेक्ट एसयूवी कारों में से एक थी जिसमें लेवल 2 एडीएएस सेफ्टी फीचर दिए गए थे। वर्तमान में एस्टर कार में एडीएएस फीचर केवल टॉप वेरिएंट सैव्वी प्रो में दिया गया है जो कि सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। एडीएएस के तहत इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर और लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो-इमरजेंसी ब्रेकिंग, हेडलाइट असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट, और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट शामिल है। 

    हुंडई क्रेटा 

    वेरिएंट : एसएक्स टेक से, 16.09 लाख रुपये से शुरू 

    Hyundai Creta front quarter image

    भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कारों में से एक हुंडई क्रेटा में लेवल 2 एडीएएस मिड-वेरिएंट एसएक्स टेक से मिलता है। होंडा एलिवेट के मुकाबले हुंडई क्रेटा में रडार-बेस्ड एडीएएस सिस्टम दिया गया है जिसके तहत फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, कार, साइकिल और पैदल यात्री के लिए फॉरवर्ड कोलिजन अवॉयडेंस, लेन कीप और फॉलोइंग असिस्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट, लीडिंग व्हीकल लेन डिपार्चर अलर्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग और हाई-बीम असिस्ट शामिल हैं। इसमें सेफ्टी एग्जिट वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और अवॉइडेंस असिस्ट जैसे एडीएएस फीचर भी दिए गए हैं। यदि आप इसका टॉप वेरिएंट एसएक्स (ओ) खरीदते हैं तो आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिल सकेगा।

    हुंडई वरना

    वेरिएंट : एसएक्स (ओ) सीवीटी और एसएक्स (ओ) टर्बो, 16.40 लाख रुपये से शुरू 

    Hyundai Verna

    होंडा सिटी के बाद हुंडई वरना भारत की इकलौती कॉम्पेक्ट सेडान कार है जिसमें लेवल 2 एडीएएस दिया गया है। यदि आप हुंडई वरना का 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन चुनते हैं तो आपको एडीएएस केवल सीवीटी ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ मिल सकेगा, जबकि 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट में इसे 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी) दोनों ऑप्शन के साथ दिया गया है। 

    वरना कार में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, कार, साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए फॉरवर्ड कोलिजन अवॉयडेंस असिस्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और अवॉयडेंस असिस्ट जैसे एडीएएस फीचर दिए गए हैं। वरना के एसएक्स (ओ) टर्बो वेरिएंट में लेन फॉलोइंग असिस्ट और हाई बीम असिस्ट फीचर भी दिया गया है। लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर इस सेडान कार में केवल टॉप वेरिएंट टर्बो-पेट्रोल डीसीटी वेरिएंट के साथ दिया गया है। 

    किआ सिरोस 

    वेरिएंट : एचटीएक्स प्लस (ओ), 16.80 लाख रुपये से शुरू

    Kia Syros

    किआ सिरोस कार में लेवल 2 एडीएएस फीचर टॉप वेरिएंट एचटीएक्स प्लस (ओ) के साथ दिए गए हैं। एडीएएस के तहत इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और कार, साइकिल और पैदल यात्री के लिए फॉरवर्ड कोलिजन अवॉयडेंस असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट, लेन कीप और फॉलो असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर के लिए पार्किंग कोलिजन अवॉयडेंस असिस्ट जैसे फीचर मिलते हैं। सिरोस में क्लस्टर पर डिस्प्ले के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया गया है। 

    यह भारत की 10 सबसे सस्ती कारें हैं जिनमें एडीएएस सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है। आप इनमें से कौनसी गाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।  

    ये हैं एडीएएस फीचर वाली भारत की 10 सबसे सस्ती कार, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
