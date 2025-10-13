होंडा दिवाली 2025 ऑफर : होंडा अमेज, सिटी और एलिवेट पर पाएं 1.5 लाख रुपये तक की छूट
यह फेस्टिव ऑफर जीएसटी फायदों के साथ मिलकर होंडा की कारों को घर लाना आसान बना रहे हैं
अक्टूबर 2025 में होंडा कार्स इंडिया अपनी गाड़ियों पर फेस्टिव डिस्काउंट ऑफर की पेशकश कर रही है। इस महीने होंडा की दूसरी जनरेशन अमेज, नई अमेज, सिटी और एलिवेट जैसी कारों पर 1.51 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। कंपनी अपनी सिटी हाइब्रिड कार पर कोई छूट नहीं दे रही है, लेकिन इसकी एक्सटेंडेड वारंटी पर कई स्पेशल बेनिफिट दे रही है।
होंडा की कारें : मॉडल-वाइज डिस्काउंट ऑफर
मॉडल
फायदे
दूसरी जनरेशन अमेज
98,000 रुपये
नई अमेज
68,000 रुपये
सिटी
1.27 लाख रुपये
एलिवेट
1.51 लाख रुपये
होंडा एलिवेट एसयूवी पर सबसे ज्यादा 1.51 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। यहां देखें होंडा एलिवेट का हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू।
यदि आप होंडा सिटी सेडान को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस गाड़ी पर 1.27 लाख रुपये तक के फायदे प्राप्त कर सकेंगे। यहां देखें हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
दूसरी जनरेशन होंडा अमेज पर 98,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।
तीसरी जनरेशन अमेज पर सबसे कम 68,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। क्या आप इसे घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं? यहां पढ़े हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू।
होंडा अपनी सिटी हाइब्रिड कार पर कोई नकद डिस्काउंट नहीं दे रही है। लेकिन, यदि आप इसे 7 साल की अतिरिक्त वारंटी के साथ खरीदते हैं तो आपको इस पर कुछ फायदे जरूर मिल सकेंगे।
होंडा ने ऑफर्स से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में हम आपको सही जानकारी के लिए नजदीकी होंडा डीलरशिप पर जाकर संपर्क करने की सलाह देंगे।
दिवाली 2025 पर नई होंडा कार क्यों खरीदें?
दिवाली के मौके पर कंपनी अपनी गाड़ियों पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स दे रही है, जिससे नई होंडा कार को खरीदने का यह अच्छा समय है। साथ ही, जीएसटी दरों में कटौती के बाद होंडा की कारें 1.2 लाख रुपये तक सस्ती भी हो गई है, ऐसे में इस फेस्टिव सीजन इसे घर लाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता।
यदि आप जानना चाहते हैं कि जीएसटी दरों में कटौती का सब-4 मीटर व्हीकल्स, हाइब्रिड, एसयूवी और लग्जरी कारों पर कितना असर पड़ा है तो यहां देख सकते हैं।
आप दिवाली 2025 पर कौनसी नई होंडा कार घर लाने की तैयारी कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।