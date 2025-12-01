पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज (24 से 28 नवंबर): टाटा सिएरा और महिंद्रा एक्सईवी 9एस लॉन्च, होंडा अमेज क्रैश टेस्ट पास हुई और बहुत कुछ

पिछले सप्ताह भारत की कार इंडस्ट्री नए लॉन्च, क्रैश टेस्ट रेटिंग और नई ईवी के साथ सुर्खियों में रही। टाटा और महिंद्रा ने नई गाड़ी उतारकर खुर्खियां बटौरी, जबकि एक लोकप्रिय सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान अपनी शानदार क्रैश टेस्ट रेटिंग की वजह से चर्चा में रही। वहीं एमजी कार भारतीय महिला क्रिकेटर के गैराज में शामिल होने की वजह से चर्चाओं में रही। अगर आपने बीते सप्ताह कुछ मिस कर दिया तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

2025 टाटा सिएरा लॉन्च

पिछले सप्ताह टाटा मोटर्स ने सिएरा कार को लॉन्च किया जिसकी कीमत 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसकी पूरी प्राइस लिस्ट दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी होगी, और बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी। सिएरा गाड़ी सात वेरिएंट और 3 इंजन विकल्प में मिलेगी, जिनमें टाटा के 2 नए पेट्रोल इंजन शामिल हैं।

महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन लॉन्च

बीते सप्ताह महिंद्रा ने बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन को लॉन्च करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसकी कीमत 23.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह स्पेशल एडिशन कंपनी के फॉर्मूला ई रेसिंग कार से प्रेरित है और इसमें आगे व पीछे कई नए डिजाइन एलिमेंट्स के साथ ज्यादा खास और शार्प लुक मिलता है। इसमें रेगुलर मॉडल की तरह 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 682 किलोमीटर है। फॉर्मूला ई एडिशन उन लोगों के लिए है जो रेंज से समझौता किए बिना रेस-ट्रैक से प्रेरित इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं। यहां देखिए महिंद्रा बीई 6 फॉर्मूला ई एडिशन की लॉन्च स्टोरी।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस लॉन्च

पिछले सप्ताह महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस के लॉन्च के साथ एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसकी कीमत 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार सेगमेंट में महिंद्रा का एक बड़ा कदम है। इस फैमिली फ्रेंडली 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार के डिजाइन में एक्सयूवी700 जैसे लुक के साथ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का कॉम्बिनेशन और फीचर से भरपूर केबिन दिया गया है। एक्सईवी 9एस चांर वेरिएंट और तीन बैटरी पैक: 59केडब्ल्यूएच, 70केडब्ल्यूएच और 79केडब्ल्यूएच में उपलब्ध है। साइज, फीचर और परफॉर्मेंस के साथ एक्सईवी 9एस भारत की पहली असली 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है। महिंद्रा एक्सईवी 9एस की अधिक जानकारी यहां देखिएं।

2025 होंडा अमेज को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली

होंडा अमेज को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। कार के फ्रंट और साइड इंपैक्ट दोनों तरह से क्रैश टेस्ट हुए और इसने सभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। अमेज को वयस्क पैसेंजर के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छा स्कोर मिला। यहां देखिए होंडा अमेज क्रैश टेस्ट की अधिक जानकारी।

क्रिकेटर शैफाली वर्मा ने एमजी साइबरस्टर खरीदी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर शैफाली वर्मा ने वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल निभया, और अब इस क्रिकेटर ने अपने लिए एमजी साइबरस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर खरीदी है। वह एंडीज ग्रे कलर की साइबरस्टर घर लाई है, जिसमें लाल कलर की कनवर्टिबल रूफ है। एमजी साइबरस्टर की कीमत 75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यहां देखिए एमजी साइबरस्टर की अधिक जानकारी।