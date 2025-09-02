सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    सुप्रीम कोर्ट ने ई20 पेट्रोल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कार मालिकों के लिए इसका है क्या मतलब ? जानिए यहां

    प्रकाशित: सितंबर 02, 2025 03:14 pm । भानु

    103 Views
    • Write a कमेंट

    Supreme Court Rejects PIL Against E20 Petrol

    सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है जिसमें ई20 पेट्रोल (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ईंधन) को पूरे भारत में स्टैंडर्ड बनाने के सरकार के कदम को चुनौती दी गई थी। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत में इथेनॉल के उपयोग पर ज़ोर जारी रहेगा। हालांकि नई कारें ई20 मानकों के अनुरूप हैं, लेकिन कई पुराने मॉडल ई20 फ्यूल के इस्तेमाल से प्रभावित होंगे। याचिका में इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल विकल्पों और पंपों पर इथेनॉल की मात्रा की उचित लेबलिंग की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने स्वच्छ ईंधन को आगे बढ़ाने की सरकार की योजना का समर्थन किया है।

    क्यो दाखिल की गई याचिका?

    Supreme Court Rejects PIL Against E20 Petrol

    याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि भारतीय सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक वाहन को ई20 फ्यूल को हैंडल के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। अप्रैल 2023 से पहले निर्मित कारें और यहां तक ​​कि कुछ बीएस6 मॉडल भी इस ईंधन के साथ पूरी तरह से अनुकूल नहीं हैं। इंजन के खराब होने, माइलेज कम होने, और यदि कुछ गलत हुआ तो इंश्योरेंस और वारंटी क्लेम में संभावित समस्याओं के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं। याचिकाकर्ता यह भी चाहते थे कि फ्यूल स्टेशन इथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराएं तथा इथेनॉल की मात्रा स्पष्ट रूप से डिस्प्ले भी करें, ताकि ग्राहक अपने हिसाब से विकल्प चुन सकें।

    आप जैसे कार ओनर्स के लिए इस निर्णय का क्या मतलब है?

    Supreme Court Rejects PIL Against E20 Petrol

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई20 फ्यूल के इस्तेमाल से गन्ना किसानों को मदद मिलेगी और साथ ही कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। इस फैसले के साथ, फ्यूल स्टेशनों को इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल बेचने या इथेनॉल मिश्रण के बारे में लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है।

    ग्राहकों के लिए, इसका मतलब है कि ई20 फ्यूल भविष्य है और हर जगह आम हो जाएगा। नई कारें, खासकर 2023 के बाद लॉन्च होने वाली कारें, आमतौर पर बिना किसी परेशानी के ई20 पर चलने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन इससे पुरानी गाड़ियों के माइलेज में गिरावट आ सकती है और समय के साथ उन्हें ज़्यादा मेेंटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है।

    हालांकि यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन पुराने वाहनों के मालिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी गाड़ियां इस नए टाइप के फ्यूल पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं और उन्हें लगातार मेंटेनेंस सुनिश्चित करनी चाहिए।

    इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं।

    was this article helpful ?

    Write your कमेंट

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    सुप्रीम कोर्ट ने ई20 पेट्रोल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कार मालिकों के लिए इसका है क्या मतलब ? जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है