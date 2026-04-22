टेस्ला मॉडल वाई एल भारत में 61.99 लाख रुपये कीमत पर हुई लॉन्च: यहां देखें इसकी पूरी प्राइस, बुकिंग डिटेल्स, वेरिएंट, डिजाइन और फीचर से जुड़ी जानकरी

टेस्ला मॉडल वाई एल भारत में 61.99 लाख रुपये कीमत पर हुई लॉन्च: यहां देखें इसकी पूरी प्राइस, बुकिंग डिटेल्स, वेरिएंट, डिजाइन और फीचर से जुड़ी जानकरी
मॉडल वाई एल (लॉन्ग-व्हीलबेस) टेस्ला की भारत में पहली कार मॉडल वाई का 6-सीटर वर्जन है
प्रकाशित: अप्रैल 22, 2026 12:36 pm । स्तुति
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टेस्ला ने मॉडल वाई एल (लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन) को भारत में 61.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च कर दिया है। यह टेस्ला इंडिया की भारत में पहली कार मॉडल वाई का लॉन्ग-व्हीलबेस थ्री-रो वर्जन है। स्टैंडर्ड मॉडल वाई के मुकाबले इसकी कीमत 2.10 लाख रुपये ज्यादा रखी गई है, जबकि स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। भारत में टेस्ला मॉडल वाई एल कार की बुकिंग शुरू हो गई है और इसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू होगी।
डिजाइन
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इन दोनों गाड़ियों की डिजाइन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन नई मॉडल वाई कार में नए 19-इंच एरो डिजाइन वाले अलॉय व्हीस और ब्लैक स्पॉइलर दिया गया है।
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स्टैंडर्ड मॉडल वाई की तरह मॉडल वाई एल गाड़ी में आगे की तरफ चौड़ा एलईडी लाइटबार दिया गया है और इसके आगे का हिस्सा ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों की तरह साफ-सुथरा और मिनिमल है।
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बेहतर एरोडायनामिक एफिशिएंसी के लिए इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाई की तरह फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं।
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पीछे की तरफ इसमें मॉडल वाई रेगुलर मॉडल की तरह कनेक्टेड टेललैंप्स दिए गए हैं।
साइज
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मॉडल वाई एल कार स्टैंडर्ड मॉडल से 179 मिलीमीटर लंबी है, और इसके व्हीलबेस का साइज 150 मिलीमीटर ज्यादा है।
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इन दोनों एसयूवी कार की चौड़ाई बराबर है, लेकिन मॉडल वाई एल 44 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची कार है।
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सबसे बड़ा अंतर यह है कि मॉडल वाई एल कार में 6-सीटर लेआउट (2+2+2) दिया गया है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल वाई 5-सीटर लेआउट में आती है।
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मॉडल वाई के 7-सीटर वर्जन को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध मॉडल एक्स 6-सीटर और 7-सीटर दोनों वर्जन में आता है।
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मॉडल वाई को इसके बड़े 'ग्लासहाउस' से आसानी से पहचाना जा सकता है, खासकर बी-पिलर के बाद वाले हिस्से से।
इंटीरियर और फीचर
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सीटिंग लेआउट को छोड़कर दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के केबिन में एक जैसी टेक्नोलॉजी मिलती है।
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इन दोनों गाड़ियों में बड़ा 16-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें कार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है।
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मॉडल वाई एल के केबिन में टेस्ला की दूसरी कारों की तरह मिनिमल डिजाइन थीम दी गई है।
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टेस्ला मॉडल वाई एल एसयूवी कार में बड़ा पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया गया है, साथ ही इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड और हीटेड सेकंड रो सीटें, रियर पैसेंजर के लिए सेकेंडरी डिस्प्ले, 18-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, पिलर माउंटेड एसी वेंट्स जैसे फीचर भी मिलते हैं।
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रोचक जानकारी :
इसमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया है, ऐसे में ड्राइविंग से जुड़ी सभी जानकारियां ड्राइवर के सामने ही दिखाई देंगी।
सेफ्टी
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सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं।
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इस इलेक्ट्रिक कार में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) स्टैंडर्ड दिया गया है। टेस्ला इंडिया अपनी मॉडल वाई एल कार के साथ फुल सेल्फ ड्राइविंग (एफएसडी) सिस्टम ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर भी देगी।
बैटरी पैक, मोटर व रेंज
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टेस्ला मॉडल वाई एल इलेक्ट्रिक कार में ऑल-व्हील ड्राइव लेआउट के साथ फ्रंट मोटर (193 पीएस) और रियर मोटर (269 पीएस), और 82 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी फुल चार्ज पर 681 किलोमीटर की रेंज देती है।
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बैटरी
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82 केडब्लूएच
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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2
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ड्राइवट्रेन
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ऑल-व्हील-ड्राइव
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पावर
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193 पीएस (फ्रंट), 269 पीएस (रियर)
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सर्टिफाइड रेंज (डब्लूएलटीपी)
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681 किलोमीटर
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टेस्ला मॉडल वाई एल कार की अधिकतम स्पीड 201 किमी/घंटे है।
मुकाबला
टेस्ला मॉडल वाई एल कार का सीधा मुकाबला किसी से नहीं है क्योंकि भारतीय बाजार में फिलहाल कोई 3-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी कार मौजूद नहीं है। हालांकि, आप किआ ईवी 6, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस, वॉल्वो ईसी40 और बीवाईडी सिलायन 7 जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं। आप टेस्ला मॉडल वाई एल वाली कीमत पर महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार को भी चुन सकते हैं।