टेस्ला मॉडल वाई एल भारत में 61.99 लाख रुपये कीमत पर हुई लॉन्च: यहां देखें इसकी पूरी प्राइस, बुकिंग डिटेल्स, वेरिएंट, डिजाइन और फीचर से जुड़ी जानकरी

टेस्ला मॉडल वाई एल एसयूवी कार में बड़ा पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया गया है, साथ ही इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड और हीटेड सेकंड रो सीटें, रियर पैसेंजर के लिए सेकेंडरी डिस्प्ले, 18-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, पिलर माउंटेड एसी वेंट्स जैसे फीचर भी मिलते हैं।