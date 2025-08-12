सभी
    टेस्ला इंडिया ने मुंबई के बाद अब दिल्ली में खोला अपना दूसरा शोरूम

    प्रकाशित: अगस्त 12, 2025 11:41 am । स्तुति

    टेस्ला का दिल्ली वाला शोरूम एरोसिटी के वर्ल्डमार्क 3 कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 के पास है और इसमें चार 250 किलोवाट सुपरचार्जर जोड़े गए हैं

    टेस्ला ने मुंबई में पहली डीलरशिप की लॉन्चिंग के दौरान कहा था कि वह दो नए शोरूम्स दिल्ली और गुरुग्राम में भी खोलेगी। अब टेस्ला ने दिल्ली में अपना दूसरा आउटलेट खोल दिया है, जिससे ग्राहकों को अब दूसरे शहर में भी टेस्ला मॉडल वाई व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका मिलेगा।। यह शोरूम एरोसिटी के वर्ल्डमार्क 3 कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 के पास है। 

    इस नए शोरूम की शुरुआत के साथ कंपनी ने भारत में चार और सुपरचार्जर जोड़े हैं, जिससे इन फास्ट चार्जर की कुल संख्या अब 8 पहुंच गई है। हालांकि, शोरूम अभी केवल मुंबई और दिल्ली में ही खुले हैं, लेकिन देशभर के सभी ग्राहक टेस्ला की भारतीय वेबसाइट पर जाकर मॉडल वाई को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हालांकि, डिलीवरी को पहले मुंबई, नई दिल्ली, गुरुग्राम और पुणे में प्राथमिकता दी जाएगी। 

    Tesla Model Y

    वर्तमान में मॉडल वाई भारत में टेस्ला की इकलौती कार है। यदि आप टेस्ला मॉडल वाई को खरीदने के उत्सुक हैं, तो यहां देखें इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से जुड़ी पूरी जानकारी :-

    टेस्ला मॉडल वाई से जुड़ी जानकारी 

    Tesla Model Y front design

    Tesla Model Y rear design

    टेस्ला मॉडल वाई की एक्सटीरियर डिजाइन एकदम साफ सुथरी है जिससे यह गाड़ी काफी मॉडर्न लगती है। आगे की तरफ इसमें ब्लेंक-ऑफ ग्रिल, पतली प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और हल्के कंटूर के साथ बंपर दिया गया है जिससे यह काफी स्टाइलिश नजर आती है। साइड प्रोफाइल पर इसमें स्लोपिंग रूफलाइन के साथ कूपे कार जैसी डिजाइन मिलती है और इसमें मॉडर्न फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें एरोडायनामिक डिजाइन वाले 19-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट और इंटीग्रेटेड टेलगेट माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है। 

    Tesla Model Y dashboard

    केबिन के अंदर इसमें मिनिमल डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है जिस पर कोई बटन नहीं मिलते हैं क्योंकि इसमें सभी फंक्शन को 15.4-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इसमें ऑल-ब्लैक केबिन दिया गया है, लेकिन ग्राहक अतिरिक्त कीमत पर इसमें डुअल-टोन कलर थीम भी चुन सकते हैं। इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, अच्छी-खासी स्टोरेज स्पेस के साथ बड़ा सेंटर कंसोल और पीछे वाले पैसेंजर के लिए अलग से 8-इंच स्क्रीन दी गई है जो इसे काफी मॉडर्न और लग्जरी अहसास देती है। 

    यह भी पढ़ें : ओणम 2025 पर नई कार लेने की सोच रहे हैं तो ये हैं 10 बेहतरीन विकल्प, देखिए पूरी लिस्ट

    मॉडल वाई एसयूवी कार में वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, 9-स्पीकर साउंड सिस्टम, पावर्ड रियर सीटें और पावर्ड टेलगेट जैसे कंफर्ट फीचर भी दिए गए हैं। 

    Tesla Model Y 360-degree camera

    सेफ्टी के लिए इसमें कई सारे, इन-बिल्ट डैशकैम, और 360-डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 6 लाख रुपये अतिरिक्त प्राइस पर सेल्फ-ड्राइविंग क्षमता भी मिलती है। हालांकि, सड़क सुरक्षा पर सरकारी नियमों के कारण यह सुविधा वर्तमान में भारत में निष्क्रिय है। 

    टेस्ला मॉडल वाई : पावरट्रेन ऑप्शन 

    टेस्ला ने फिलहाल मॉडल वाई के परफॉरमेंस और बैटरी पैक स्पेसिफिकेशन साझा नहीं किए हैं। यहां देखें इसकी पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी :- 

    वर्जन 

    आरडब्लूडी लॉन्ग रेंज

    सर्टिफाइड रेंज 

    622 किलोमीटर

    एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 

    5.6 सेकंड

    टॉप स्पीड 

    201 किमी/घंटे 

    टेस्ला मॉडल वाई : कीमत और मुकाबला 

    Tesla Model Y driving

    भारत में टेस्ला मॉडल वाई की कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) से शुरू होती है। इसका मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, किआ ईवी6, बीवाईडी सीलायन 7, वॉल्वो ईसी40 और वॉल्वो ईएक्स40 से है। 

