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    नई Mitsubishi Pajero से ग्लोबल मार्केट में उठा पर्दा, क्या फिर से भारत आएगी ये एसयूवी कार?

    मित्सुबिशी की फ्लैगशिप SUV वापस आ गई है, और इसमें बहुत कुछ है!

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 02, 2026 14:56 ist
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    published onSep 02, 2026 14:56 IST
    last updated onSep 02, 2026 14:56 IST
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    Mitsubishi Pajero

    Mitsubishi ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी Pajero को बिल्कुल नए अवतार में ग्लोबल मार्केट में पेश किया है। यह लैडर-फ्रेम SUV उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो टॉर्की डीज़ल इंजन, दमदार 4WD सिस्टम और एक ओल्ड-स्कूल बॉक्सी डिज़ाइन को पसंद करते हैं। कई सालों के बाद वापसी कर रही इस SUV में कंपनी ने इसकी विरासत को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। यहां नई Mitsubishi Pajero की कुछ खास बातें हैं:

    • एकदम नया डिज़ाइन जो रेट्रो और मॉडर्न एलिमेंट्स को मिलाता है।

    • पावरफुल 2.4-लीटर डीज़ल इंजन।

    • ढेरों मॉडर्न फीचर्स और Level 2 ADAS सेफ्टी।

    • भारत में लॉन्च की संभावना फिलहाल काफी कम है।

    डिज़ाइन

    Mitsubishi Pajero

    नई 2026 Pajero में कंपनी ने ऐसा डिज़ाइन अपनाया है जो पुराने मॉडल की मजबूती और आज के ज़माने के स्टाइल का बेहतरीन मिश्रण है। सबसे पहले ध्यान इसकी बड़ी क्रोम ग्रिल पर जाता है, जिसमें चौड़े हॉरिज़ॉन्टल स्लैट्स दिए गए हैं। यह ग्रिल न सिर्फ गाड़ी को एक मस्कुलर लुक देती है, बल्कि यह Mitsubishi की डिज़ाइन लैंग्वेज को भी आगे बढ़ाती है। ग्रिल के दोनों तरफ एक मॉडर्न कनेक्टेड LED लाइटिंग सेटअप है, जो रात में इसे एक यूनीक पहचान देता है। इसमें दिए गए सेक्शनाइज़्ड LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) इसके लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं। बंपर का डिज़ाइन भी काफी चंकी और रग्ड है, जिसके नीचे एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

    Mitsubishi Pajero

    साइड में कोई बहुत ज़्यादा कर्व्स या एयरोडायनामिक लाइन्स नहीं है, बल्कि एक क्लासिक, बॉक्सी सिल्हूट को अपनाया है जो लैडर-फ्रेम SUV की पहचान है। इसके पिलर्स को ब्लैक्ड-आउट किया गया है और रूफ को कॉन्ट्रास्टिंग कलर में रखा गया है, जो इसे एक फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देता है। व्हील आर्च काफी बड़े और स्क्वेयर्ड-ऑफ हैं, जिन पर मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग लगी है। इसमें स्टाइलिश ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसके साइड प्रोफाइल को और भी आकर्षक बनाते हैं। एक दिलचस्प डिज़ाइन एलिमेंट इसके C-पिलर पर दिया गया लैडर जैसा इंसर्ट है, जो इसके एडवेंचरस कैरेक्टर को और मज़बूत करता है।

    Mitsubishi Pajero

    नई Pajero का रियर डिज़ाइन इसके ओवरऑल लुक को पूरा करता है। यहाँ भी आपको एक बॉक्सी और अपराइट स्टांस देखने को मिलेगा। सबसे खास बात इसके कनेक्टेड LED टेललैंप्स हैं, जिनका डिज़ाइन काफी हद तक फ्रंट DRLs जैसा ही है। यह डिज़ाइन गाड़ी को एक प्रीमियम और मॉडर्न फील देती है। टेलगेट को स्कल्प्टेड डिज़ाइन दिया गया है, जो इसके फ्लैट सर्फेस में थोड़ा कैरेक्टर जोड़ता है। रियर बंपर पर भी एक ब्लैक स्किड प्लेट दी गई है, जो फ्रंट बंपर से मेल खाती है और इसकी रग्डनेस को बढ़ाती है। कुल मिलाकर, नई Pajero अपने रेट्रो डिज़ाइन थीम और मॉडर्न एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। कंपनी इसे कई दिलचस्प कलर ऑप्शंस में ऑफर कर रही है, जिसमें तस्वीरों में दिखाया गया 'Armor Copper Metallic' शेड भी शामिल है, जो इसके लुक को काफी कॉम्प्लिमेंट करता है।

    इंटीरियर

    Mitsubishi Pajero

    बाहर से भले ही नई Pajero एक रग्ड ऑफ-रोडर लगती हो, लेकिन अंदर से इसका केबिन उतना ही मॉडर्न, प्रैक्टिकल और आरामदायक है। इसमें तीन पंक्तियों वाला 7-सीटर लेआउट दिया गया है, जो बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन लेयर्ड है और इसमें सॉफ्ट-टच मैटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को एक प्रीमियम फील देता है। ड्राइवर के सामने एक फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जो पकड़ने में काफी आरामदायक लगता है। डैशबोर्ड पर एक बड़ा ड्यूल-स्क्रीन सेटअप है, जिसमें एक 14.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक 14.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। केबिन में प्रैक्टिकैलिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है; यहाँ कई स्टोरेज स्पेस हैं। पैसेंजर साइड डैशबोर्ड पर एक बड़ा ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, जो न सिर्फ ऑफ-रोडिंग के दौरान काम आता है, बल्कि इसके इंटीरियर को एक अलग कैरेक्टर भी देता है। केबिन को और भी लग्ज़ूरियस बनाने के लिए टैन और ब्लैक जैसे मल्टीपल कलर स्कीम ऑफर किए जा रहे हैं, जो इसे निश्चित रूप से एक अपमार्केट फील देते हैं।

    Mitsubishi Pajero

    फीचर्स और सेफ्टी

    नई Pajero फीचर्स के मामले में किसी भी मॉडर्न SUV से पीछे नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। फीचर्स की लिस्ट में ड्यूल 14.3-इंच स्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एक शानदार 12-स्पीकर Yamaha साउंड सिस्टम शामिल है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें 7 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। कम्फर्ट के लिए फ्रंट और रियर दोनों पंक्तियों में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। इसके अलावा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एकॉस्टिक विंडो (जो बाहर के शोर को कम करते हैं) जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। Mitsubishi ने इसमें थ्री-गॉज मल्टीमीटर को बरकरार रखा है, हालांकि अब यह सेंट्रल स्क्रीन पर डिजिटली डिस्प्ले होता है।

    Mitsubishi Pajero
    Mitsubishi Pajero

    सेफ्टी के लिए, इसमें 8 एयरबैग, Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और हिल होल्ड असिस्ट (HHA) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    Mitsubishi Pajero

    पावरट्रेन

    नई पजेरो में 2.4-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है, जिसमें फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम भी है। इसके स्पेसिफिकेशन ये हैं:

    इंजन

    2.4-लीटर डीजल

    पावर

    घोषणा होनी बाकी

    टॉर्क

    480 एनएम

    गियरबॉक्स

    8-स्पीड एटी

    ड्राइव

    4-व्हील ड्राइव

    Mitsubishi Pajero

    इसमें 230 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 30.4 डिग्री, 22.6 डिग्री और 25.8 डिग्री का स्टीप अप्रोच, रैंप ब्रेकओवर और डिपार्चर एंगल भी है, साथ ही कुछ सीरियस ऑफ-रोड चॉप्स के लिए 52:48 फ्रंट:रियर वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी है।

    क्या यह भारत आ रही है?

    मित्सुबिशी ने घोषणा की है कि वह इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक थाईलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट में SUV की बिक्री शुरू कर देगी। अगले साल, वह अपनी थाईलैंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और ASEAN देशों के 100 से ज़्यादा मार्केट में पजेरो का एक्सपोर्ट भी शुरू कर देगी।

    Mitsubishi Pajero

    हालांकि, यह देखते हुए कि कार कंपनी छह साल पहले भारत से निकल गई थी, भारतीय मार्केट में पजेरो की दोबारा एंट्री की उम्मीद कम लगती है। अगर यह भारत आती भी है, तो इसके पहले से ही टोयोटा फॉर्च्यूनर और MG मैजेस्टर जैसे पक्के कॉम्पिटिटर हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना 

    भारत में मित्सुबिशी ब्रांड की पहचान पजेरो एक ऐसी SUV है जिसे शौकीन लोग बहुत मिस करते हैं। भारत में प्रीमियम SUV सेगमेंट की शुरुआत करने के बाद भी, इस ब्रांड को देश में बहुत सम्मान मिला हुआ है। फिर भी, मित्सुबिशी की ग्लोबल मुश्किलों को देखते हुए, भारत शायद उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में न हो और अभी के लिए, हमें मौजूदा लैडर फ्रेम कॉम्पिटिटर के साथ काम चलाना होगा।

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    सोनू
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