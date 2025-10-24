टाटा सिएरा नवंबर 2025 में होगी लॉन्च

प्रकाशित: अक्टूबर 24, 2025 07:55 pm । सोनू

इस नवंबर में पहले सिएरा का आईसीई वर्जन पेश किया जाएगा, इसके कुछ समय बाद ईवी वर्जन उतारा जाएगा

टाटा सिएरा के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है! टाटा सिएरा एसयूवी कार भारत में नवंबर 2025 में लॉन्च होगी। हम लंबे समय से इस आइकॉनिक नेमप्लेट की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। सिएरा को आईसीई और ईवी दोनों अवतार में पेश किया जाएगा, और सबसे पहले इस एसयूवी कार का आईसीई वर्जन लॉन्च होगा।

हमने आखिरी बार सिएरा को ऑटो एक्सपो 2025 में बिना किसी कवर के लगभग प्रोडक्शन के लिए तैयार कॉन्सेप्ट फॉर्म में देखा गया था, और यहां देखिए इससे जुड़ी हर वो बात जो हम जानते हैं:

डिजाइन

टाटा सिएरा आखिरकार फिर से वापसी कर रही है और यह ओरिजनल आइकॉनिक स्टाइल को बरकरार रखेगी, साथ ही इसमें आज की एसयूवी कार की तरह कई मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स भी मिलेंगे। सिएरा में आगे ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल मिलेगी जिसके दोनों तरफ रेक्टांगुलर स्प्लिट एलईडी हेडलैंप्स मिलेंगे। इसका बंपर आकर्षक होगा और इसमें रफ-टफ लुक के लिए मोटी स्किड प्लेट मिलेगी।

साइड से एसयूवी वाला बॉक्सी सिल्हूट बरकरार रहेगा, जिसमें आइकॉनिक ‘एल्पाइन विंडो’ डिजाइन होगी। लेकिन इसमें ओरिजनल सिएरा की तरह सिंगल ग्लास पेन नहीं होगा, क्योंकि नई सिएरा चार दरवाजों वाली कार होगी। इसमें फ्लश डोर हैंडल और स्टाइलिश ड्यूल-टोन अलॉय व्हील भी मिलेंगे।

पीछे की तरफ पतली कनेक्टेड एलईडी टेललाइट और रूफ माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है, जो इसे आधुनिक लुक देता है।

केबिन और फीचर

सिएरा के केबिन में टेस्ट मॉडल की तरह कनेक्टेड ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट मिलेगा। इंफोटेनमेंट और पैसेंजर स्क्रीन ड्राइवर डिस्प्ले से बड़ी होगी। इसमें इल्लुमिनेटेड टाटा लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैसेंजर सनरूफ, वायरलेस चार्जर, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी मिलेंगे।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए अपकमिंग टाटा एसयूवी कार में कई एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे।

संभावित इंजन

2025 टाटा सिएरा के इंजन इस प्रकार हो सकते हैं:

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

2025 टाटा सिएरा की कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, फॉक्सवैगन टाइगन, और होंडा एलिवेट जैसे एसयूवी कार से रहेगा।