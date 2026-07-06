टाटा सिएरा ईवी vs विनफास्ट वीएफ6 : कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

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प्रकाशित: जुलाई 06, 2026 12:31 pm । स्तुति

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टाटा सिएरा ईवी भारत में लॉन्च हो गई है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस फीचर और सेफ्टी दी गई है। यह सभी चीजें इसे कागज पर आकर्षक इलेक्ट्रिक ऑप्शन बनाती है। वहीं, विनफास्ट एक बिलकुल नई कंपनी है और यह हाल ही में भारत में आई है, जो कि भारतीय ऑटोमोटिव मार्केट में डिमांड और कॉम्पिटिशन से वाकिफ है। अब सवाल यह उठता है कि टाटा सिएरा ईवी अपने मुकाबले में मौजूद विनफास्ट वीएफ6 को कहां तक टक्कर दे पाती है? आइए जानते हैं आगे :-

कीमत

मॉडल टाटा सिएरा ईवी विनफास्ट वीएफ6 कीमत 18.79 लाख रुपये से 26.48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) 17.29 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

विनफास्ट वीएफ6 में कम फीचर और स्मॉल बैटरी पैक दिया गया है और इसकी शुरूआती कीमत सिएरा ईवी से 1.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कम है।

सिएरा ईवी टॉप वेरिएंट (एडब्लूडी) और वीएफ6 टॉप वेरिएंट के बीच अंतर 6.5 लाख रुपये का है।

टाटा सिएरा ईवी ज्यादा महंगी कार है, इसमें ज्यादा बेहतर फीचर और रेंज भी मिलती है।

डाइमेंशन

डाइमेंशन टाटा सिएरा ईवी विनफास्ट वीएफ6 अंतर लंबाई 4340 मिलीमीटर 4241 मिलीमीटर +99 मिलीमीटर चौड़ाई 1841 मिलीमीटर 1834 मिलीमीटर +7 मिलीमीटर ऊंचाई 1750 मिलीमीटर 1615 मिलीमीटर +135 मिलीमीटर व्हीलबेस 2730 मिलीमीटर 2730 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं बूट स्पेस 622 लीटर 423 लीटर +199 लीटर

लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो सिएरा ईवी अपने बॉक्सी लुक की वजह से वीएफ6 से ज्यादा बड़ी कार लगती है।

हालांकि, इन दोनों की चौड़ाई लगभग बराबर है।

विनफास्ट वीएफ6 के मुकाबले सिएरा ईवी में ज्यादा बूट स्पेस मिलती है, जो लंबी दूरी के रोड ट्रिप्स में काफी काम की साबित होती है।

इन दोनों कारों के व्हीलबेस का साइज बराबर है।

कलर ऑप्शन

टाटा सिएरा ईवी विनफास्ट वीएफ6 ऋषिकेश रैपिड्स इंफिनिटी ब्लाक नैनीताल नॉक्टर्न क्रिमसन रेड प्रिस्टाइन व्हाइट जेट ब्लैक प्योर ग्रे डीसेट सिल्वर बंगाल रुज जेनिथ ग्रे कूर्ग क्लाउड अर्बन मिनट अंडमान एडवेंचर -

फीचर

फीचर टाटा सिएरा ईवी विनफास्ट वीएफ6 एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स ✅ ✅ सेल्फ लेवलिंग हेडलैंप्स ❌ ✅ एलईडी फॉग लैंप्स ✅ ❌ व्हील्स 19-इंच डुअल-टोन अलॉय 18-इंच डुअल-टोन अलॉय ओआरवीएम माउंटेड इंडिक्टर ✅ ✅ रूफ रेल्स ✅ ✅ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ ट्रिपल स्क्रीन सेटअप ✅ ❌ अकॉस्टिक विंडो ❌ ✅ पावर विंडो के लिए ऑटो अप/डाउन ✅(केवल ड्राइवर) ✅(सभी) केबिन आयोनाइजर के साथ डुअल-जोन एसी ✅ ✅ पावर्ड सीटें 6-वे ड्राइवर, 4-वे को-ड्राइवर केवल 8-वे ड्राइवर रियर विंडो सनशेड ✅ ❌ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें ✅ ✅ पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ फ्लश-फिट डोर हैंडल्स ✅ ❌ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ हीटेड आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) ❌ ✅ इंफोटेनमेंट स्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन 12.9-इंच टचस्क्रीन (ड्राइवर डिस्प्ले समेत) डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ✅(10.25-इंच) ❌ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ साउंड सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक 8-स्पीकर ड्राइव मोड ✅ ✅ टेरेन मोड ✅(केवल एडब्लूडी) ❌ पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ एयरबैग्स 6 7 फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर ✅ ✅ 360-डिग्री कैमरा ✅(एडिशनल ऑफ-रोड कैमरा के साथ) ✅ ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन ❌ ✅ ऑटोमेटिक हाई बीम ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅(लेवल 2+) ✅(लेवल 2) समन मोड ✅ ❌

सिएरा ईवी इस कंपेरिजन की ज्यादा फीचर लोडेड एसयूवी कार है। इसमें 12-स्पीकर ब्रांडेड ऑडियो, थ्री-स्क्रीन सेटअप और पावर्ड फ्रंट सीटें दी गई हैं।

वहीं, विनफास्ट वीएफ6 कार में अच्छे-खासे फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें कई फैंसी फीचर की कमी है।

इन दोनों गाड़ियों में वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हाई बीम और एडवांस्ड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सेटअप जैसे फीचर दिए गए हैं।

विनफास्ट वीएफ6 को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। इसमें सिएरा ईवी के मुकाबले एक अतिरिक्त नी एयरबैग दिया गया है।

हालांकि, टाटा सिएरा ईवी में ज्यादा एडवांस एडीएएस सूट, और बेहतर सराउंड व्यू कैमरा और समन मोड जैसे फीचर दिए गए हैं। इसका भारत एनकैप क्रैश टेस्ट फिलहाल नहीं हुआ है।

पावरट्रेन

स्पेसिफिकेशन टाटा सिएरा ईवी विनफास्ट वीएफ6 बैटरी पैक 63 केडब्लूएच 75 केडब्लूएच 75 केडब्लूएच 59.6 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 1 1 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर 604 किलोमीटर 468 किलोमीटर 463 किलोमीटर पावर 238 पीएस 209 पीएस 209 पीएस (पीछे वाली मोटर), 140 पीएस (आगे वाली मोटर) 117 पीएस 204 पीएस टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम 250 एनएम 310 एनएम ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी आरडब्लूडी एडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी

आरडब्लूडी - रियर व्हील ड्राइव / एडब्लूडी - ऑल व्हील ड्राइव / एफडब्लूडी - फ्रंट व्हील ड्राइव

सिएरा ईवी में थोड़ी बड़ी बेस बैटरी दी गई है, जिसकी सर्टिफाइड रेंज वीएफ6 से 100 किलोमीटर ज्यादा है।

वीएफ6 बेस वेरिएंट की तुलना में सिएरा ईवी ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन दोगुने से ज्यादा टॉर्क देता है।

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कारदेखो का क्या है कहना…

टाटा सिएरा ईवी और वीएफ6 दोनों अलग-अलग तरह के लोगों को आकर्षित करती हैं। सिएरा ईवी उन लोगों के लिए अच्छी कार है जो यूनीक रोड प्रेजेंस चाहते हैं और फीचर लोडेड कार खरीदना चाहते हैं। वहीं, वीएफ6 उन खरीदारों को आकर्षित करती है जो किसी ज्यादा ताम-झाम की उम्मीद किए बिना एक सिंपल और आरामदायक कार लेना चाहते हैं। आप कौनसी कार खरीदना चाहते हैं? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं।