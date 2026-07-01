टाटा सिएरा ईवी vs हैरियर ईवी : कौनसी इलेक्ट्रिक एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर?

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प्रकाशित: जुलाई 01, 2026 05:48 pm । स्तुति

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टाटा ने सिएरा ईवी की लॉन्चिंग के साथ अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) लाइनअप का विस्तार किया है। जो खरीदार इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास अब जल्द ही इस सेगमेंट में चुनने के लिए एक और विकल्प होगा।

यदि आप भी सिएरा ईवी या हैरियर ईवी में से किसी एक को खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो इन दोनों गाड़ियों में क्या कुछ खास मिलता है इसके बारे में पता लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। कागज पर यह दोनों कारें एक दूसरे को कहां तक टक्कर दे पाती हैं? जानते हैं इस कंपेरिजन के जरिए :-

टाटा सिएरा ईवी vs टाटा हैरियर ईवी : कीमत

मॉडल टाटा सिएरा ईवी टाटा हैरियर ईवी कीमत (एक्स-शोरूम) 18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये 21.49 लाख रुपये से 30.23 लाख रुपये

यहां टाटा सिएरा ईवी ज्यादा सस्ता ऑप्शन है क्योंकि इसकी कीमत हैरियर ईवी से 3.5 लाख रुपये कम है।

वहीं, हैरियर ईवी रेंज में ऊपर की तरफ आती है, इसका साइज बड़ा है और इसमें ज्यादा कीमत पर कई शानदार फीचर भी दिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सभी अपग्रेड इसकी ज्यादा कीमत को सही ठहराते हैं, आइए जानते हैं आगे।

टाटा सिएरा ईवी vs टाटा हैरियर ईवी : डाइमेंशन

पैरामीटर टाटा सिएरा ईवी टाटा हैरियर ईवी लंबाई 4340 मिलीमीटर (-267 मिलीमीटर) 4607 मिलीमीटर चौड़ाई 1841 मिलीमीटर (-291 मिलीमीटर) 2132 मिलीमीटर ऊंचाई 1715 मिलीमीटर (-25 मिलीमीटर) 1740 मिलीमीटर व्हीलबेस 2730 मिलीमीटर (-11 मिलीमीटर) 2741 मिलीमीटर

हैरियर ईवी लगभग सभी मामलों में सिएरा ईवी से ज्यादा बड़ी कार है। इसकी लंबाई और व्हीलबेस का साइज ज्यादा है जिससे इसमें केबिन के अंदर अच्छी स्पेस मिलती है और ज्यादा चौड़ी होने की वजह से यह शानदार रोड प्रेजेंस भी देती है।

जबकि, सिएरा ईवी का साइज कॉम्पेक्ट है, मगर यह फिर भी अच्छी रोड प्रेजेंस देगी।

टाटा सिएरा ईवी vs टाटा हैरियर ईवी : कलर ऑप्शन

टाटा सिएरा ईवी टाटा हैरियर ईवी प्रिस्टाइन व्हाइट नैनीताल नॉक्टर्न प्योर गैर प्योर ग्रे कूर्ग क्लाउड प्रिस्टाइन व्हाइट ऋषिकेश रैपिड्स (नया) एम्पावर्ड ऑक्साइड बंगाल रुज स्टेल्थ ब्लैक अंडमान एडवेंचर सीवीड ग्रीन नैनीताल नॉक्टर्न (केवल क्यूडब्लूडी) -

इन दोनों एसयूवी कार में न्यूट्रल और वाइब्रेंट कलर का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है।

सिएरा ईवी कार में सात कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऋषिकेश रैपिड्स सबसे यूनीक कलर है।

जबकि, हैरियर ईवी सिंपल कलर ऑप्शन में आती है, जो इसकी प्रीमियम पोजिशनिंग को अच्छा कॉम्पलिमेंट करते हैं।

टाटा सिएरा ईवी vs टाटा हैरियर ईवी : पावरट्रेन

सिएरा ईवी

बैटरी 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 फुल चार्ज में रेंज 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर 624 किलोमीटर ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव पावर 238 पीएस 209 पीएस 209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम

हैरियर ईवी

बैटरी पैक 65 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 538 किलोमीटर 627 किलोमीटर 622 किलोमीटर पावर 238 पीएस 238 पीएस 238 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी)

पावरट्रेन आंकड़ों की बात करें तो सिएरा ईवी और हैरियर ईवी के बीच अंतर इतना ज्यादा नहीं है।

इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिए गए हैं, जिसके साथ रियर-व्हील-ड्राइव या डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव ऑप्शन मिलता है। रियर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट के साथ 238 पीएस और 315 एनएम इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है, जबकि एडब्लूडी वेरिएंट में लगी मोटर संयुक्त 504 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है।

टाटा सिएरा ईवी vs टाटा हैरियर ईवी : फीचर

फीचर टाटा सिएरा टाटा हैरियर ईवी ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील्स 19-इंच अलॉय व्हील्स 19-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 14.5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को-ड्राइवर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन ✅ ❌ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम के साथ साउंड बार 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅(डिजिटल आईआरवीएम के साथ डैश कैम फंक्शन) क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल डुअल-जोन डुअल-जोन कीलेस एंट्री ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें ✅ ✅ पावर्ड सीटें हां (केवल ड्राइवर साइड) हां (ड्राइवर और को-ड्राइवर के लिए) सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ फ्रंट सीटों के साथ एक्स्टेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट ✅ ❌ बॉस मोड ✅(मैनुअल) ✅(पावर्ड) पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ मल्टी-ड्राइव मोड ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 7 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ फ्रंट और रियर सेंसर ✅ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस ✅ ✅

यह दोनों ही इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें फीचर लोडेड हैं। इनमें एलईडी लाइटिंग, 19-इंच अलॉय व्हील्स, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

सिएरा ईवी में कई यूनीक फीचर मिलते हैं, जिनमें को-ड्राइवर के लिए डेडिकेटेड एंटरटेनमेंट स्क्रीन, एक्सटेंडेबल अंडर-थाई सपोर्ट के साथ फ्रंट सीटें, इंटीग्रेटेड साउंडबार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम शामिल हैं।

जबकि, हैरियर ईवी में बड़ा 14.5-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड डैशकैम फंक्शनेलिटी के साथ डिजिटल आईआरवीएम और 7 एयरबैग्स मिलते हैं।

टाटा सिएरा ईवी vs टाटा हैरियर ईवी : निष्कर्ष

टाटा सिएरा ईवी कम कीमत में एक बेहतरीन पैकेज देती है और इसकी सर्टिफाइड रेंज हैरियर ईवी से ज्यादा अलग नहीं है। इसकी यूनीक स्टाइलिंग और कंफर्ट फीचर्स इसे उन खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं जो अपना बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाए बिना टाटा की प्रीमियम ईवी लाइनअप में शामिल होना चाहते हैं।

जबकि, हैरियर ईवी उसी फाउंडेशन पर बनी है, लेकिन इसका साइज बड़ा है और इसमें कुछ अतिरिक्त प्रीमियम फीचर भी दिए गए हैं। क्या इसमें मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स इसकी ज्यादा कीमत को वाजिब ठहराते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इन अतिरिक्त फीचर्स को कितनी अहमियत देते हैं।

यदि आप कोई ऐसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार चाहते हैं जिसमें शानदार फीचर, अच्छी रेंज और वैल्यू का बैलेंस मिले तो सिएरा ईवी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। वहीं, अगर आपको कोई बड़ी एसयूवी कार लेना चाहते हैं जिसमें कई अतिरिक्त प्रीमियम फीचर मिले तो हैरियर ईवी अपनी ज्यादा कीमत को वाजिब ठहरा सकती है।

अगर आप सिएरा ईवी और हैरियर ईवी को शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो आप यह दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें भी देख सकते हैं :-