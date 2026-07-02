2026 टाटा सिएरा ईवी Vs एमजी जेडएस ईवी : क्या अब एमजी की कार का इस सेगमेंट में टिक पाना होगा आसान?
टाटा सिएरा ईवी में कई सारे फीचर दिए गए हैं, जबकि एमजी जेडएस ईवी की फीचर लिस्ट काफी छोटी दिखती है
प्रकाशित: जुलाई 02, 2026 07:02 pm । स्तुति
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टाटा मोटर्स की हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा ईवी ने अपनी लंबी फीचर लिस्ट, स्मार्ट लुक्स, एडवांस सेफ्टी सूट और जबरदस्त परफॉरमेंस के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में काफी चर्चा बटोरी है। जबकि, एमजी जेडएस ईवी अपनी प्रीमियम इंटीरियर क्वालिटी, एडवांस फीचर्स और अच्छी रेंज की वजह से सेगमेंट की सबसे पुरानी और पॉपुलर कारों में से एक रही है।
अब टाटा सिएरा ईवी की लॉन्चिंग के बाद क्या एमजी जेडएस ईवी मार्केट में अपनी जगह बनाए रख पाएगी? जानते हैं इस कंपेरिजन के जरिए :-
कीमत
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मॉडल
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टाटा सिएरा ईवी
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एमजी जेडएस ईवी
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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18.79 लाख रुपये से 26 लाख रुपये
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17.99 लाख रुपये से 20.74 लाख रुपये
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सिएरा ईवी की शुरूआती कीमत एमजी जेडएस ईवी से 80,000 रुपये ज्यादा है।
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इन दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट की बात करें तो इनकी कीमत के बीच अंतर 5.25 लाख रुपये का है, जिसमें से जेडएस ईवी टाटा सिएरा ईवी से काफी सस्ती है।
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यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिएरा ईवी में बड़े बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं और यह गाड़ी काफी फीचर लोडेड भी है। इसमें एडब्लूडी सेटअप भी मिलता है।
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बैटरी-एज-ए-सर्विस ऑप्शन :
एमजी जेडएस ईवी बैटरी-एज-ए-सर्विस सब्सक्रिप्शन के साथ भी उपलब्ध है, जिससे इसके बेस वेरिएंट की कीमत घटकर 13 लाख रुपये + 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाती है। इससे मतलब है कि कम बजट वाले खरीदारों के लिए यह टाटा सिएरा ईवी के मुकाबले ज्यादा किफायती होगी, क्योंकि सिएरा ईवी को पूरी कीमत देकर खरीदना पड़ता है।
अब दोनों एसयूवी कार के डाइमेंशन पर डालते हैं एक नजर :-
डाइमेंशन
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पैरामीटर
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टाटा सिएरा ईवी
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एमजी जेडएस ईवी
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अंतर
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लंबाई
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4340 मिलीमीटर
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4323 मिलीमीटर
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+17 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1841 मिलीमीटर
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1809 मिलीमीटर
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+32 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1750 मिलीमीटर
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1649 मिलीमीटर
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+101 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2730 मिलीमीटर
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2585 मिलीमीटर
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+145 मिलीमीटर
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बूट स्पेस
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622 लीटर
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448 लीटर
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+174 लीटर
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टाटा सिएरा ईवी एमजी जेडएस ईवी से ज्यादा लंबी, चौड़ी और ऊंची कार है।
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सिएरा ईवी लगभग हर मामले में एमजी जेडएस ईवी से बड़ी है, जिससे इसमें ज्यादा स्पेशियस केबिन मिलता है। इसमें एमजी जेडएस ईवी के मुकाबले 174 मिलीमीटर की ज्यादा बूट स्पेस मिलती है।
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चूंकि टाटा सिएरा ईवी जेडएस ईवी से ज्यादा ऊंची कार है, ऐसे में यह बेहतर रोड प्रेजेंस देती है।
नई टाटा सिएरा ईवी कैसी दिखती है, यह जानने के लिए फोटो गैलरी देखें।
अब इन दोनों कारों के कलर ऑप्शन पर डालते हैं एक नजर :-
कलर ऑप्शन
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टाटा सिएरा ईवी
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एमजी जेडएस ईवी
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प्रिस्टाइन व्हाइट
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ग्लेज रेड
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प्योर ग्रे
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ऑरोरा सिल्वर
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कूर्ग क्लाउड
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स्टैरी ब्लैक
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बंगाल रुज
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कैंडी व्हाइट
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अंडमान एडवेंचर
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ऋषिकेश रैपिड्स
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नैनीताल नॉक्टर्न *
*केवल एम्पावर्ड ए क्यूडब्लूडी वेरिएंट में मिलने वाला कलर
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टाटा सिएरा ईवी कार 7 अलग-अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि एमजी जेडएस ईवी केवल चार कलर ऑप्शन में आती है।
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आईसीई मॉडल के मुकाबले सिएरा ईवी में दो नए कलर ऑप्शन : ऋषिकेश रैपिड और नैनीताल नॉक्टर्न जोड़े गए हैं।
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सिएरा ईवी कार बंगाल रुज (रेड) और अंडमान एडवेंचर (येलो) जैसे आकर्षक कलर ऑप्शन में आती है, जबकि जेडएस ईवी में केवल ग्लेज रेड कलर ऑप्शन दिया गया है, वहीं बाकि इसमें मोनोक्रोम कलर ऑप्शन मिलते हैं।
यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।
पावरट्रेन
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पैरामीटर
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टाटा सिएरा ईवी
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एमजी जेडएस ईवी
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बैटरी
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63 केडब्लूएच
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75 केडब्लूएच
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75 केडब्लूएच
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50.3 केडब्लूएच
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ड्राइवट्रेन
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आरडब्लूडी
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आरडब्लूडी
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एडब्लूडी
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एफडब्लूडी
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पावर
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238 पीएस
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209 पीएस
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209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर)
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177 पीएस
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टॉर्क
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315 एनएम
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315 एनएम
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504 एनएम
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280 एनएम
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रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)
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565 किलोमीटर
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665 किलोमीटर
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624 किलोमीटर
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461 किलोमीटर
*आरडब्लूडी रियर-व्हील ड्राइव, एडब्लूडी - ऑल-व्हील ड्राइव, एफडब्लूडी- फ्रंट-व्हील ड्राइव
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टाटा सिएरा ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्लूएच दिए गए हैं, जबकि जेडएस ईवी में केवल 50.3 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है।
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सिएरा ईवी गाड़ी सिंगल-मोटर आरडब्लूडी और डुअल-मोटर एडब्लूडी सेटअप में उपलब्ध है, जबकि जेडएस ईवी केवल एफडब्लूडी कॉन्फ़िगरेशन में आती है।
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टाटा सिएरा ईवी (इसके बेस मॉडल में भी) एमजी जेडएस ईवी के मुकाबले 61 पीएस की ज्यादा पावर देती है और इसकी सर्टिफाइड रेंज भी ज्यादा है।
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पावर आंकड़ों के मामले में भी सिएरा ईवी जेडएस ईवी से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसका सबसे कम पावर वाला वर्जन भी 32 पीएस की ज्यादा पावर और 35 एनएम का ज्यादा टॉर्क देता है।
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यदि आप गाड़ी को शहर में ज्यादा चलाते हैं और आराम से ड्राइव करना पसंद करते हैं तो जेडएस ईवी आपके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि इसमें जरूरत के हिसाब से काफी पावर मिलती है।
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आईसीई मॉडल के मुकाबले
सिएरा ईवी की तरह इसके आईसीई पावर्ड वर्जन में भी कई सारे पावरट्रेन कॉम्बिनेशन मिलते हैं। यहां देखें टाटा सिएरा ईवी और आईसीई मॉडल के बीच कंपेरिजन।
फीचर और सेफ्टी
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फीचर
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टाटा सिएरा ईवी
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एमजी जेडएस ईवी
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ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
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एलईडी फॉग लैंप्स
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❌
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एलईडी टेललैंप्स
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✅(कनेक्टेड)
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व्हील्स
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19-इंच अलॉय व्हील्स
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17-इंच अलॉय व्हील्स
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रूफ रेल्स
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✅
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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6-वे पावर एडजस्टेबल
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4-वे पावर एडजस्टेबल
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एम्बिएंट लाइटिंग
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❌
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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12.3-इंच टचस्क्रीन
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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10.25-इंच टचस्क्रीन
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7-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक के साथ डॉल्बी एटमॉस
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4-स्पीकर
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पावर्ड टेलगेट
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❌
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ऑटो डिमिंग आईआरवीएम
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❌
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अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅(डुअल-जोन)
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कीलेस एंट्री
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वेंटिलेटेड सीटें
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✅(आगे)
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❌
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पावर एडजस्टेबल सीटें
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✅(6-वे ड्राइवर, 4-वे को-ड्राइवर)
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✅(6-वे ड्राइवर)
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पैनोरमिक सनरूफ
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फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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पैडल शिफ्टर्स
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ड्राइव मोड
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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❌
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग्स
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6
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6
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सराउंड व्यू कैमरा
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✅(540-डिग्री)
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✅(360-डिग्री)
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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रेन सेंसिंग वाइपर
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पार्किंग सेंसर
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✅(फ्रंट और रियर)
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✅(रियर)
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रियर डीफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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✅(लेवल 2)
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✅(लेवल 2)
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टाटा सिएरा ईवी में थ्री-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसके तहत वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और को-ड्राइवर के लिए 12.3-इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल हैं।
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एमजी जेडएस ईवी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।
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इन दोनों गाड़ियों में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर दिए गए हैं, जबकि सिएरा ईवी में 540-डिग्री कैमरा सेटअप भी मिलता है जो ऑफ-रोड स्थितियों में काफी काम आता है।
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टाटा सिएरा ईवी में 12 स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम के साथ डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, जबकि एमजी जेडएस ईवी में केवल 4-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है।
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इन दोनों कार में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है, जो इन्हें चुनने के लिए सबसे सुरक्षित ऑप्शन बनाता है।
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सिएरा ईवी में एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, जबकि एमजी जेडएस ईवी में सभी जरूरी फीचर मौजूद हैं। इसलिए, जो कोई भी अच्छे फीचर वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहता है, वह जेडएस ईवी को चुन सकता है।
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एमजी जेडएस ईवी में राइडिंग के लिए 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि सिएरा ईवी में 19-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं।
आप यह गाड़ियां भी चुन सकते हैं :
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हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: अपनी कन्वेंशनल स्टाइलिंग, अच्छी फीचर लिस्ट, शानदार राइड क्वालिटी और बेहतरीन रियल वर्ल्ड माइलेज आंकड़ों के साथ यह चुनने के लिए एक बेहतरीन पैकेज है।
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मारुति ई विटारा: सेगमेंट का सबसे 'सुरक्षित' ऑप्शन। ई विटारा में अच्छी फीचर लिस्ट, कॉम्पिटिटिव बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम और लंबी रेंज के साथ बड़ा आफ्टरसेल्स नेटवर्क मिलता है।
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टोयोटा एबेला: टोयोटा एबेला में ई विटारा की तरह सिंपल लुक्स, प्रैक्टिकैलिटी और शानदार रेंज जैसी खूबियां मिलती हैं। इस गाड़ी में प्रीमियम केबिन और शार्प स्टाइलिंग भी दी गई है।
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एमजी विंडसर ईवी: इसमें स्पेशियस केबिन एक्सपीरिएंस और बड़ा टेबलेट जैसा टचस्क्रीन इंफोटनेमेंट सिस्टम मिलता है। एमजी विंडसर ईवी उन लोगों के लिए अच्छी है जो पीछे बैठना ज्यादा पसंद करते हैं और जेडएस ईवी के मुकाबले ज्यादा सस्ती और फैमिली फ्रेंडली कार लेना चाहते हैं।
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महिंद्रा बीई 6: कार के शौकीन लोगों की पहली पसंद। बीई 6 का लुक फ्यूचरिस्टिक है और इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। इसमें बड़ी बैटरी पैक दिया गया है और इसका केबिन टेक्नोलॉजी से भरपूर है, जिसे ड्राइवर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी और सभी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं।
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विनफास्ट वीएफ6: यह विनफास्ट की सबसे छोटी कार है जो शहर में चलाने के हिसाब से सही है। यह गाड़ी अच्छी रेंज देती है और इसमें शानदार स्टाइलिंग और कम कीमत पर फीचर लोडेड केबिन मिलता है।
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विनफास्ट वीएफ7: यदि आपको वीएफ6 जैसा पैकेज चाहिए तो आप बड़े साइज वाली वीएफ7 देख सकते हैं जिसमें स्पेशियस केबिन मिलता है और यह गाड़ी बेहतर रोड प्रेजेंस भी देती है। यह टाटा सिएरा ईवी के बाद कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की दूसरी कार है जिसमें डुअल-मोटर एडब्लूडी सेटअप मिलता है।