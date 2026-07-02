2026 टाटा सिएरा ईवी Vs एमजी जेडएस ईवी : क्या अब एमजी की कार का इस सेगमेंट में टिक पाना होगा आसान?

टाटा मोटर्स की हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा ईवी ने अपनी लंबी फीचर लिस्ट, स्मार्ट लुक्स, एडवांस सेफ्टी सूट और जबरदस्त परफॉरमेंस के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में काफी चर्चा बटोरी है। जबकि, एमजी जेडएस ईवी अपनी प्रीमियम इंटीरियर क्वालिटी, एडवांस फीचर्स और अच्छी रेंज की वजह से सेगमेंट की सबसे पुरानी और पॉपुलर कारों में से एक रही है।

अब टाटा सिएरा ईवी की लॉन्चिंग के बाद क्या एमजी जेडएस ईवी मार्केट में अपनी जगह बनाए रख पाएगी? जानते हैं इस कंपेरिजन के जरिए :-

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिएरा ईवी में बड़े बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं और यह गाड़ी काफी फीचर लोडेड भी है। इसमें एडब्लूडी सेटअप भी मिलता है।

इन दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट की बात करें तो इनकी कीमत के बीच अंतर 5.25 लाख रुपये का है, जिसमें से जेडएस ईवी टाटा सिएरा ईवी से काफी सस्ती है।

एमजी जेडएस ईवी बैटरी-एज-ए-सर्विस सब्सक्रिप्शन के साथ भी उपलब्ध है, जिससे इसके बेस वेरिएंट की कीमत घटकर 13 लाख रुपये + 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाती है। इससे मतलब है कि कम बजट वाले खरीदारों के लिए यह टाटा सिएरा ईवी के मुकाबले ज्यादा किफायती होगी, क्योंकि सिएरा ईवी को पूरी कीमत देकर खरीदना पड़ता है।

अब दोनों एसयूवी कार के डाइमेंशन पर डालते हैं एक नजर :-

टाटा सिएरा ईवी एमजी जेडएस ईवी से ज्यादा लंबी, चौड़ी और ऊंची कार है।

सिएरा ईवी लगभग हर मामले में एमजी जेडएस ईवी से बड़ी है, जिससे इसमें ज्यादा स्पेशियस केबिन मिलता है। इसमें एमजी जेडएस ईवी के मुकाबले 174 मिलीमीटर की ज्यादा बूट स्पेस मिलती है।

चूंकि टाटा सिएरा ईवी जेडएस ईवी से ज्यादा ऊंची कार है, ऐसे में यह बेहतर रोड प्रेजेंस देती है।

नई टाटा सिएरा ईवी कैसी दिखती है, यह जानने के लिए फोटो गैलरी देखें।

अब इन दोनों कारों के कलर ऑप्शन पर डालते हैं एक नजर :-

*केवल एम्पावर्ड ए क्यूडब्लूडी वेरिएंट में मिलने वाला कलर

टाटा सिएरा ईवी कार 7 अलग-अलग कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि एमजी जेडएस ईवी केवल चार कलर ऑप्शन में आती है।

सिएरा ईवी कार बंगाल रुज (रेड) और अंडमान एडवेंचर (येलो) जैसे आकर्षक कलर ऑप्शन में आती है, जबकि जेडएस ईवी में केवल ग्लेज रेड कलर ऑप्शन दिया गया है, वहीं बाकि इसमें मोनोक्रोम कलर ऑप्शन मिलते हैं।

आईसीई मॉडल के मुकाबले सिएरा ईवी में दो नए कलर ऑप्शन : ऋषिकेश रैपिड और नैनीताल नॉक्टर्न जोड़े गए हैं।

यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

*आरडब्लूडी रियर-व्हील ड्राइव, एडब्लूडी - ऑल-व्हील ड्राइव, एफडब्लूडी- फ्रंट-व्हील ड्राइव

सिएरा ईवी गाड़ी सिंगल-मोटर आरडब्लूडी और डुअल-मोटर एडब्लूडी सेटअप में उपलब्ध है, जबकि जेडएस ईवी केवल एफडब्लूडी कॉन्फ़िगरेशन में आती है।

टाटा सिएरा ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्लूएच दिए गए हैं, जबकि जेडएस ईवी में केवल 50.3 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है।

पावर आंकड़ों के मामले में भी सिएरा ईवी जेडएस ईवी से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसका सबसे कम पावर वाला वर्जन भी 32 पीएस की ज्यादा पावर और 35 एनएम का ज्यादा टॉर्क देता है।

टाटा सिएरा ईवी (इसके बेस मॉडल में भी) एमजी जेडएस ईवी के मुकाबले 61 पीएस की ज्यादा पावर देती है और इसकी सर्टिफाइड रेंज भी ज्यादा है।

यदि आप गाड़ी को शहर में ज्यादा चलाते हैं और आराम से ड्राइव करना पसंद करते हैं तो जेडएस ईवी आपके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि इसमें जरूरत के हिसाब से काफी पावर मिलती है।

टाटा सिएरा ईवी में थ्री-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसके तहत वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और को-ड्राइवर के लिए 12.3-इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल हैं।

एमजी जेडएस ईवी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

इन दोनों गाड़ियों में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर दिए गए हैं, जबकि सिएरा ईवी में 540-डिग्री कैमरा सेटअप भी मिलता है जो ऑफ-रोड स्थितियों में काफी काम आता है।

टाटा सिएरा ईवी में 12 स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम के साथ डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, जबकि एमजी जेडएस ईवी में केवल 4-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है।

एमजी जेडएस ईवी में राइडिंग के लिए 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि सिएरा ईवी में 19-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं।

सिएरा ईवी में एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, जबकि एमजी जेडएस ईवी में सभी जरूरी फीचर मौजूद हैं। इसलिए, जो कोई भी अच्छे फीचर वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहता है, वह जेडएस ईवी को चुन सकता है।

इन दोनों कार में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है, जो इन्हें चुनने के लिए सबसे सुरक्षित ऑप्शन बनाता है।

टोयोटा एबेला: टोयोटा एबेला में ई विटारा की तरह सिंपल लुक्स, प्रैक्टिकैलिटी और शानदार रेंज जैसी खूबियां मिलती हैं। इस गाड़ी में प्रीमियम केबिन और शार्प स्टाइलिंग भी दी गई है।

एमजी विंडसर ईवी: इसमें स्पेशियस केबिन एक्सपीरिएंस और बड़ा टेबलेट जैसा टचस्क्रीन इंफोटनेमेंट सिस्टम मिलता है। एमजी विंडसर ईवी उन लोगों के लिए अच्छी है जो पीछे बैठना ज्यादा पसंद करते हैं और जेडएस ईवी के मुकाबले ज्यादा सस्ती और फैमिली फ्रेंडली कार लेना चाहते हैं।

महिंद्रा बीई 6: कार के शौकीन लोगों की पहली पसंद। बीई 6 का लुक फ्यूचरिस्टिक है और इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। इसमें बड़ी बैटरी पैक दिया गया है और इसका केबिन टेक्नोलॉजी से भरपूर है, जिसे ड्राइवर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी और सभी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं।

विनफास्ट वीएफ6: यह विनफास्ट की सबसे छोटी कार है जो शहर में चलाने के हिसाब से सही है। यह गाड़ी अच्छी रेंज देती है और इसमें शानदार स्टाइलिंग और कम कीमत पर फीचर लोडेड केबिन मिलता है।