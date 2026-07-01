2026 टाटा सिएरा ईवी : इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन, जानिए यहां

प्रकाशित: जुलाई 01, 2026 12:00 pm । स्तुति

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टाटा सिएरा ईवी भारत में 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। इसे टाटा के लाइनअप में नेक्सन ईवी और कर्व ईवी के बीच में पोजिशन किया गया है। सिएरा ईवी अपने बड़े केबिन, एडवांस टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज वाले बैटरी पैक ऑप्शन के साथ ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरिएंस देने पर फोकस करती है।

यदि आप 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रेंज के बीच कोई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो सिएरा ईवी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। टाटा सिएरा ईवी में कई सारे बैटरी पैक ऑप्शन, अलग-अलग क्षमता वाले चार्जर और कई सारे वेरिएंट दिए गए हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों की तरह सिएरा ईवी में भी हर वेरिएंट के साथ सभी पावरट्रेन कॉम्बिनेशन नहीं दिए गए हैं।

अगर आप भी टाटा सिएरा ईवी को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन देख सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के वेरिएंट के बारे में जानने से पहले इसके बैटरी पैक और पावरट्रेन ऑप्शन पर डालते हैं एक नजर :-

टाटा सिएरा ईवी पावरट्रेन ऑप्शन

बैटरी पैक 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर 624 किलोमीटर पावर 238 पीएस 209 पीएस 209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम एसेलेरेशन (0 to 100 किमी/घंटे) - - 5.8 सेकंड ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी)

इसका स्मॉल बैटरी पैक वर्जन उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादातर गाड़ी को सिटी में ड्राइव करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ प्रीमियम एक्सपीरिएंस चाहते हैं। जबकि, बड़ा बैटरी पैक उन खरीदारों के लिए अच्छा है जो अक्सर लंबी दूरी का सफर तय करते हैं और हाइवे पर कम बार चार्जिंग के लिए रुकना चाहते हैं।

सिएरा ईवी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे हाइवे पर इसे जल्दी से चार्ज किया जा सकता है।

खासियत : सिएरा ईवी सेगमेंट की इकलौती इलेक्ट्रिक कार है जिसमें एडब्लूडी क्षमता मिलती है। यह इसे सेगमेंट में सबसे यूनीक एसयूवी बनाती है।

यहां देखें टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज बैटरी पैक की जानकारी :-

वेरिएंट 63 केडब्लूएच 75 केडब्लूएच आरडब्लूडी आरडब्लूडी एडब्लूडी प्योर ✅ ❌ ❌ प्योर एस ✅ ❌ ❌ एडवेंचर ✅ ✅ ❌ एम्पावर्ड ✅ ✅ ❌ एम्पावर्ड ए ❌ ✅ ✅

इसमें स्मॉल 63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक एम्पावर्ड ए वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट के साथ दिया गया है।

सभी वेरिएंट के साथ फास्ट चार्जिंग क्षमता मिलती है।

75 केडब्लूएच बैटरी पैक केवल एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए वेरिएंट के साथ उपलब्ध है।

एडब्लूडी सेटअप केवल एम्पावर्ड ए वेरिएंट के साथ मिलता है।

टाटा सिएरा ईवी से जुड़ी जानकारी

टाटा सिएरा ईवी इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स के सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च में से एक है। इसमें आइकॉनिक सिएरा इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ मॉडर्न ईवी टेक्नोलॉजी दी गई है। अगर आप सिएरा ईवी को करीब से देखना चाहते हैं, तो यहां हमारी फोटो गैलरी देख सकते हैं।

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में डैशबोर्ड पर थ्री-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसके तहत 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच की पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, पावर्ड सीटें, वेंटिलेटेड सीटें, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए इसके टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग, 540-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। यदि आप सिएरा ईवी को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज फीचर देख सकते हैं।

कीमत और मुकाबला

2026 टाटा सिएरा ईवी कार की कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट वीएफ6, एमजी जेडएस ईवी, विनफास्ट वीएफ7, मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला से रहेगा। सिएरा ईवी खरीदारों के लिए रेट्रो-स्टाइलिंग, प्रीमियम फीचर्स, शानदार रेंज और एडब्लूडी क्षमता का अच्छा कॉम्बिनेशन पेश करती है।

आप सिएरा ईवी का कौनसा वेरिएंट और बैटरी पैक चुनना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।