सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 टाटा सिएरा ईवी : इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन, जानिए यहां

    टाटा सिएरा ईवी अलग-अलग तरह के ईवी खरीदारों की जरूरतों के हिसाब से कई वेरिएंट, बैटरी पैक और ड्राइवट्रेन ऑप्शन के साथ प्रीमियम एक्सपीरिएंस देती है।

    प्रकाशित: जुलाई 01, 2026 12:00 pm । स्तुति

    118 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Sierra EV Variant-Wise Powertrain Options

    टाटा सिएरा ईवी भारत में 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। इसे टाटा के लाइनअप में नेक्सन ईवी और कर्व ईवी के बीच में पोजिशन किया गया है। सिएरा ईवी अपने बड़े केबिन, एडवांस टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज वाले बैटरी पैक ऑप्शन के साथ ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरिएंस देने पर फोकस करती है।  

    यदि आप 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रेंज के बीच कोई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो सिएरा ईवी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। टाटा सिएरा ईवी में कई सारे बैटरी पैक ऑप्शन, अलग-अलग क्षमता वाले चार्जर और कई सारे वेरिएंट दिए गए हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों की तरह सिएरा ईवी में भी हर वेरिएंट के साथ सभी पावरट्रेन कॉम्बिनेशन नहीं दिए गए हैं। 

    अगर आप भी टाटा सिएरा ईवी को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन देख सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के वेरिएंट के बारे में जानने से पहले इसके बैटरी पैक और पावरट्रेन ऑप्शन पर डालते हैं एक नजर :- 

    टाटा सिएरा ईवी पावरट्रेन ऑप्शन

    बैटरी पैक 

    63 केडब्ल्यूएच  

    75 केडब्ल्यूएच  

    75 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    2

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    565 किलोमीटर

    665 किलोमीटर

    624 किलोमीटर

    पावर

    238 पीएस

    209 पीएस

    209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर)

    टॉर्क

    315 एनएम

    315 एनएम

    504 एनएम

    एसेलेरेशन (0 to 100 किमी/घंटे)

    -

    -

    5.8 सेकंड 

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) 

    ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी)

    इसका स्मॉल बैटरी पैक वर्जन उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादातर गाड़ी को सिटी में ड्राइव करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ प्रीमियम एक्सपीरिएंस चाहते हैं। जबकि, बड़ा बैटरी पैक उन खरीदारों के लिए अच्छा है जो अक्सर लंबी दूरी का सफर तय करते हैं और हाइवे पर कम बार चार्जिंग के लिए रुकना चाहते हैं।

    Tata Sierra EV Charging Port

    सिएरा ईवी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे हाइवे पर इसे जल्दी से चार्ज किया जा सकता है। 

    खासियत : 

    सिएरा ईवी सेगमेंट की इकलौती इलेक्ट्रिक कार है जिसमें एडब्लूडी क्षमता मिलती है। यह इसे सेगमेंट में सबसे यूनीक एसयूवी बनाती है। 

    यहां देखें टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज बैटरी पैक की जानकारी :-  

    वेरिएंट 

    63 केडब्लूएच 

    75 केडब्लूएच 

    आरडब्लूडी 

    आरडब्लूडी 

    एडब्लूडी 

    प्योर 

    प्योर एस 

    एडवेंचर 

    एम्पावर्ड 

    ✅ 

    एम्पावर्ड ए 

    • इसमें स्मॉल 63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक एम्पावर्ड ए वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट के साथ दिया गया है। 

    • सभी वेरिएंट के साथ फास्ट चार्जिंग क्षमता मिलती है।

    • 75 केडब्लूएच बैटरी पैक केवल एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए वेरिएंट के साथ उपलब्ध है।

    • एडब्लूडी सेटअप केवल एम्पावर्ड ए वेरिएंट के साथ मिलता है। 

    टाटा सिएरा ईवी से जुड़ी जानकारी 

    टाटा सिएरा ईवी इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स के सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च में से एक है। इसमें आइकॉनिक सिएरा इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ मॉडर्न ईवी टेक्नोलॉजी दी गई है। अगर आप सिएरा ईवी को करीब से देखना चाहते हैं, तो यहां हमारी फोटो गैलरी देख सकते हैं। 

    Tata Sierra EV

    इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में डैशबोर्ड पर थ्री-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसके तहत 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच की पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, पावर्ड सीटें, वेंटिलेटेड सीटें, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी मिलते हैं। 

    Tata Sierra EV

    सुरक्षा के लिए इसके टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग, 540-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। यदि आप सिएरा ईवी को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज फीचर देख सकते हैं। 

    कीमत और मुकाबला 

    2026 टाटा सिएरा ईवी कार की कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट वीएफ6, एमजी जेडएस ईवी, विनफास्ट वीएफ7, मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला से रहेगा। सिएरा ईवी खरीदारों के लिए रेट्रो-स्टाइलिंग, प्रीमियम फीचर्स, शानदार रेंज और एडब्लूडी क्षमता का अच्छा कॉम्बिनेशन पेश करती है। 

    आप सिएरा ईवी का कौनसा वेरिएंट और बैटरी पैक चुनना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 टाटा सिएरा ईवी : इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे पावरट्रेन ऑप्शन, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है