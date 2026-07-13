टाटा सिएरा जुबली एडिशन लॉन्च, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

Published On जुलाई 13, 2026 09:41 ist

Jul 13, 2026 09:41 IST

last updated on Jul 13, 2026 09:41 IST

Jul 13, 2026 09:41 IST

published on Jul 13, 2026 09:41 IST

पिछले साल, टाटा मोटर्स ने सिएरा कार को फिर से बाजार में उतारा, और इसे ओरिजनल मॉडल से जुड़ी पुरानी यादों की वजह से काफी लोकप्रियता मिली।

टाटा सिएरा की अब तक 50,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी है, और ये आंकड़े इसकी लोकप्रियता को दर्शाते हैं। अब इस उपलब्धि के साथ, टाटा ने सिएरा जुबली एडिशन पेश किया है, जिसके बारे में हम इस स्टोरी में विस्तार से जानेंगे:

यह क्या है?

सिएरा जुबली एडिशन तीन वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, प्योर और एडवेंचर में उपलब्ध है। असल में यह एक एसेसरीज पैकेज है न कि अलग वेरिएंट। टाटा मोटर्स ने अभी तक इस एडिशन की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आप ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी टाटा कार शोरूम पर संपर्क कर सकते हैं।

जुबली एडिशन पैक

सिएरा जुबली एडिशन के हर वेरिएंट में अलग-अलग एसेसरी पैक दिया गया है, इसलिए ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं।

सिएरा स्मार्ट प्लस जुबली एडिशन

फ्रंट ग्रिल ऐड-ऑन

टेलगेट क्लेडिंग

4-स्पीकर साउंड सिस्टम

सेमी-लेदरेट सीट कवर

रूफ रेल्स

10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

सिएरा प्योर जुबली एडिशन

फ्रंट ग्रिल ऐड-ऑन

टेलगेट क्लेडिंग

व्हील आर्क क्लेडिंग

मैग्नेटिक सनशेड

सेमी-लेदरेट सीट कवर

पार्सल ट्रे

रूफ रेल्स

लेदरेट स्टीयरिंग व्हील कवर

आगे और पीछे डैशकैम

सिएरा एडवेंचर जुबली एडिशन

सिएरा की आरओक्यू किट

आगे और पीछे डैशकैम

आरओक्यू किट एक एसेसरी पैक है जो सिएरा के एसेसरीज कैटलॉग में पहले से उपलब्ध है।

इस जुबली एडिशन पैक के साथ, 50,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार करने की उपलब्धि पर सिएरा निश्चित रूप से एक खास गाड़ी बन जाएगी। इसमें दी गई अलग-अलग एसेसरीज इसे ज्यादा आकर्षक और खास बनाती हैं।

कुल मिलाकर, अगर आप अपनी सिएरा गाड़ी को सबसे अलग दिखाना चाहते हैं तो यह जुबली एडिशन आपकी इसमें मदद करेगी। इसके अलावा, अगर आप सिएरा को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो हर एसेसरीज को अलग से चुनने का विकल्प भी है। सिएरा के लिए उपलब्ध एसेसरीज की जानकारी के लिए यह आर्टिकल देखें।