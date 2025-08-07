निसान मैग्नाइट के कुरो एडिशन और रेगुलर मॉडल के बीच कितना है अंतर? देखिए तस्वीरों के जरिए

प्रकाशित: अगस्त 07, 2025 11:30 am । भानु

निसान मैग्नाइट को अक्टूबर 2024 में मिडलाइफ अपडेट मिला था जिसके बाद कंपनी ने इसका कुरो एडिशन लॉन्च नहीं किया। अब अगस्त 2025 में इसका ये स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। ये इसके मिड वेरिएंट एन कनेक्टा पर बेस्ड है जिसकी शुरूआती कीमत 8.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) रखी गई है। स्टैंडर्ड मॉडल से कितना अलग है ये कुरो एडिशन,जानिए आगे:

एक्सटीरियर

मैग्नाइट एसयूवी के कुरो एडिशन की सबसे बड़ी हाइलाइट इसका ब्लैक एक्सटीरियर है। 'कुरो' एडिशन वैसा ही है ​जैसा टाटा का 'डार्क' एडिशन है।

आगे का हिस्सा

मैग्नाइट कुरो एडिशन के आगे के हिस्से में एलईडी हेडलाइट के अंदर स्मोक्ड इफेक्ट दिया गया है जो मिड वेरिएंट एन कनेक्टा में नहीं दिया गया है। इसके अलावा इसकी ग्रिल और स्किड प्लेट के चारो ओर ब्लैक क्रोम और सिल्वर फिनिशिंग दी गई है। साथ ही स्टैंडर्ड मॉडल की तरह इसमें एल शेप्ड एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स दिए गए हैं।

साइड

इसके साइड की तरफ आपको सबसे ज्यादा बदलाव नजर आएंगे। मैग्नाइट कुरो में 16 इंच के अलॉय व्हील्स,ब्लैक रूफ रेल्स, दोनों ओआरवीएम के नीचे 'मैग्नाइट कुरो' और ब्लैक विंडो बेल्टलाइन दिए गए हैं।

पीछे का हिस्सा

रेगुलर मॉडल के मुकाबले कुरो एडिशन के पीछे की तरफ स्किड प्लेट को ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। बाकी इसमें दूसरे सभी वेरिएंट्स की तरह 'मैग्नाइट' के मॉनिकर के साथ 'सीवीटी' और 'टर्बो' की बैजिंग दी गई है।

इंटीरियर

मैग्नाइट कुरो के इंटीरियर में ऑल ब्लैक थीम दी गई है जिसे निसान ने 'मिडनाइट ब्लैक' नाम दिया है। इसकी सीट अपहोल्स्ट्री,रूफ लाइनर और डैशबोर्ड एलिमेंट्स को ब्लैक फिनिशिंग दी गई है जिससे ये एसयूवी स्पेशल लग रही है। इसके अलावा इसमें ​स्टीयरिंग व्हील,एसी वेंट्स,डोर पैड्स,डोर हैंडल्स और यहां तक कि गियर शिफ्टर पर पियानो ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं। जबकि इसके स्टैंडर्ड मॉडल में सीट अपहोल्स्ट्री को मैच करने के लिए ब्लैक और टैन केबिन थीम दी गई है जिससे केबिन को प्रीमियम फील मिलती है।

फीचर्स की बात करें तो मैग्नाइट कुरो एडिशन में एन कनेक्टा वाले फीचर्स दिए गए हैं जिनमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल हैं। इस स्पेशल एडिशन में केवल वायरलेस फोन चार्जर और डैशकैम ही अतिरिक्त फीचर्स के तौर पर दिए गए हैं, जो डीलर-लेवल फिटमेंट हैं।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, हिल-होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। हालांकि, मैग्नाइट कुरो में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है, जो स्टैंडर्ड मॉडल के एन कनेक्टा वेरिएंट में उपलब्ध है।

पावरट्रेन और गियरबॉक्स विकल्प

निसान मैग्नाइट सब-4 मीटर एसयूवी कार में दो इंजन विकल्प दिए गए हैं और कुरो एडिशन में ये दोनों चॉइस दी गई है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम तक गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी,सीवीटी*

*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

बुकिंग,कीमत एवं कंपेरिजन

निसान मैग्नाइट कुरो ​एडिशन की बुकिंग 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू हो चुकी है और इस स्पेशल एडिशन की कीमत 8.31 लाख रुपये से लेकर 10.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच रखी गई है। निसान मैग्नाइट का मुकाबला स्कोडा कायलाक, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और रेनो काइगर से है।