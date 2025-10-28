2025 टाटा सिएरा फिर टेस्टिंग के दौरान दिखी, नवंबर में होगी लॉन्च

संशोधित: अक्टूबर 28, 2025 12:15 pm | सोनू

सिएरा टेस्ट मॉडल के टेललैंप का डिजाइन ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस हुए प्रोडक्शन के करीब कॉन्सेप्ट मॉडल से अलग है

टाटा सिएरा नवंबर में फिर से भारत के कार बाजार में वापसी करने जा रही है। इस एसयूवी कार को पुणे में एमिशन टेस्टिंग करते देखा गया है। हालांकि, इस बार हमें इसके कई अहम डिजाइन डिटेल्स नजदीक से देखने को मिले हैं, जिनमें फ्लश डोर हैंडल, अलॉय व्हील, और पीछे दमदार प्रोफाइल शामिल है। दिलचस्प बात ये है कि टेललाइट का डिजाइन ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस हुए कॉन्सेप्ट से अलग है, जिससे पता चलता है कि प्रोडक्शन मॉडल के लिए डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि टाटा सिएरा सबसे पहले आईसीई (पेट्रोल/डीजल) वर्जन में लॉन्च होगी, नए टेस्ट मॉडल से जो जानकारी सामने आई है वो इस प्रकार है:

क्या नजर आया?

कवर से ढके होने के बावजूद, टाटा सिएरा के कुछ एलिमेंट्स साफ नजर आ रहे हैं। इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस हुए प्रोडक्शन के करीब कॉन्सेप्ट मॉडल से ज्यादा पतले और एंगुलर दिखते हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका पिछला हिस्सा कॉन्सेप्ट वर्जन के सपाट और साफ-सुथरे लुक की तुलना में ज्यादा भारी और ज्यादा तराशा हुआ दिखता है। फ्लश-टाइप डोर हैंडल की साफ झलक दिखाई दे रही है, जिन पर ब्लैक फिनिश और एक छोटी लाइट दी गई है। गौर से देखने पर आप सी-पिलर के पास रियर क्वार्टर सेक्शन भी देख सकते हैं जो अच्छे से कवर से ढका हुआ है, जो आइकॉनिक अल्पाइन-टाइप विंडो डिजाइन जैसा दिखता है। इन फोटो में सिएरा कार के आगे की डिजाइन नहीं दिखी है, हालांकि आगे इसमें आयताकार स्प्लिट एलईडी हेडलैंप्स के साथ एक ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और एक मोटी स्किड प्लेट के साथ अग्रेसिव स्टाइल वाला बंपर दिया जा सकता है। कुल मिलाकर सिएरा का बॉक्सी सिल्हूट बरकरार रहेगा।

यह भी पढ़ें: 2025 हुंडई वेन्यू के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

संभावित फीचर

टाटा सिएरा को पहले भी कॉन्सेप्ट और टेस्ट मॉडल में ट्रिपल कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप के साथ देखा जा चुका है। यह महिंद्रा एक्सईवी 9ई जैसा ही है। इस डिस्प्ले यूनिट में इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर डिस्प्ले और एक को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन होगी। इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ, एक जेबीएल साउंड सिस्टम, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, और आगे वेंटिलेटेड व पावर्ड सीट जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिल सकते हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

संभावित इंजन

सिएरा कार में पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिल सकता है, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन

यह भी पढ़ें: किआ कैरेंस में सीएनजी का ऑप्शन हुआ शामिल

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

टाटा सिएरा की कीमत करीब 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, फॉक्सवैगन टाइगन, और होंडा एलिवेट से रहेगा।