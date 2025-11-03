सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 टाटा सिएरा के प्रोडक्शन वर्जन का टीजर हुआ जारी

    प्रकाशित: नवंबर 03, 2025 12:02 pm । सोनू

    43 Views
    • Write a कमेंट

    सिएरा प्रोडक्शन वर्जन में ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस हुए कॉन्सेप्ट मॉडल की तुलना में अलग डिजाइन के अलॉय व्हील दिए गए हैं

    2025 Tata Sierra ICE

    2025 टाटा सिएरा के प्रोडक्शन मॉडल का टीजर जारी हो गया है। कंपनी ने एक वीडियो क्लिप जारी की है और इसे भारत में 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। सिएरा पहले टाटा के लिए एक आइकॉनिक नाम था, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। अब करीब 22 साल बाद सिएरा मॉडर्न स्टाइल और फीचर के साथ बिल्कुल नए रूप में फिर से वापसी कर रही है। सिएरा का सबसे पहले आईसीई वर्जन पेश किया जाएगा और इसके बाद ईवी वर्जन भी उतारा जाएगा। हम इसके प्रोडक्शन के करीब कॉन्सेप्ट को ऑटो एक्सपो 2025 में देख चुके हैं और अब आधिकारिक टीजर में क्या नजर आया जानेंगे आगे:

    क्या नजर आया?

    A post shared by CarDekho India (@cardekhoindia)

    वीडियो क्लिप में टाटा सिएरा पूरी शान के साथ घोड़ों के झुंड के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें वही चमकदार और आकर्षक पीला रंग है जो हमने पहले इसके कॉन्सेप्ट में देखा था। यह अपने बोल्ड और बॉक्सी डिजाइन से सबका ध्यान खींचती है, जिसके लिए यह हमेशा से जानी जाती है।

    2025 Tata Sierra ICE

    आगे एक चौड़ी ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल है, जिसके दोनों तरफ पतली एज-टू-एज एलईडी डीआरएल है जो एक लाइट बार से आपस में कनेक्टेड है। सिएरा ब्रांडिंग के ऊपर टाटा लोगो है, और दोनों तरफ डॉटेड डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। पतली एलईडी हेडलैंप्स को पेनल के नीचे पोजिशन किया गया है, जबकि वर्टिकल फॉग लैंप्स बंपर के नीचे अलग से लगे हैं। बंपर चौड़ा और मजबूत दिखता है, जो कॉन्ट्रास्टिंग सिल्वर स्किड प्लेट के साथ फिनिश किया गया है।

    2025 Tata Sierra ICE

    साइड में आइकॉनिक अल्पाइन विंडो डिजाइन के साथ एक अनोखा और जाना-पहचाना लुक मिलता है। हालांकि, इस बार पूरे ग्लास पैनल की बजाय, टाटा ने आंशिक रूप से ब्लैक बी-पिलर और ब्लैक रूफ का इस्तेमाल करके डिजाइन को नया लुक दिया है। सी-पिलर को भी डार्क फिनिश दी गई है, जिससे एसयूवी को फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट मिलता है। फ्लश डोर हैंडल एक मॉडर्न टच देते हैं। सिएरा कार में ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल की तुलना में नए अलॉय व्हील डिजाइन दिए गए हैं। सामने के दरवाजे पर सिएरा का बैज लगा हुआ है, जबकि ब्लैक ओआरवीएम, रूफ रेल्स, और खास बॉडी पैनल लाइनें इसे लेगो इफेक्ट देती है।

    2025 Tata Sierra ICE

    इसका पीछे का हिस्सा बॉक्सी दिखता है, जो हैरियर, सफारी और कर्व जैसी दूसरी टाटा एसयूवी कार के कर्वी डिजाइन से अलग दिखती है। बॉडी कलर रूफ स्पॉइलर एक स्पोर्टी एलिमेंट्स जोड़ता है, और कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स एक पतली ब्लैक हाउसिंग में पीछे की तरफ अच्छे से फैले हुए हैं। इसमें ब्लैक कलर का बंपर दिया गया है जो इसे शानदार लुक देता है।

    टाटा ने अभी तक इसके केबिन की झलक नहीं दिखाई है, लेकिन पहले सामने आई तस्वीरों से हमें इसका एक अंदाजा लग गया है। इसका केबिन शानदार और मॉडर्न होगा, और तस्वीरों को गौर से देखने पर इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ की मौजूदगी भी पता चली है। टाटा सिएरा में डैशबोर्ड पर महिंद्रा एक्सईवी 9ई की तरह कनेक्टेड ट्रिपल स्क्रीन सेटअप होने की उम्मीद है।

    फीचर और सेफ्टी

    2025 Tata Sierra Interior

    सिएरा कार में वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, और जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर मिलने की उम्मीद है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए सिएरा गाड़ी में कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं। दूसरी टाटा कार की तरह इसे भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

    इंजन

    2025 टाटा सिएरा में एक टर्बो-पेट्रोल और एक डीजल इंजन का विकल्प मिल सकता है। टाटा सिएरा के साथ 1.5-लीटर टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन का डेब्यू कर सकती है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    170 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    280 एनएम

    260 एनएम

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा सिएरा की कीमत करीब 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, फोक्सवैगन टाइगन, टाटा कर्व और होंडा एलिवेट से रहेगा।

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 टाटा सिएरा के प्रोडक्शन वर्जन का टीजर हुआ जारी
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है