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    निसान टेक्टॉन एसेंटा vs एन-कनेक्टा: नई एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    क्या टेक्टॉन लाइनअप में एन-कनेक्टा पैसा वसूल वेरिएंट है? या आपको पैसे बचाकर निचला एसेंटा वेरिएंट लेना चाहिए?

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 14, 2026 17:26 ist
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    published onJul 14, 2026 17:26 IST
    last updated onJul 14, 2026 17:26 IST
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    Nissan Tekton Acenta Vs N-Connecta

    निसान टेक्टॉन के मिड वेरिएंट एसेंटा और एन-कनेक्टा में से किसी एक को चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एन-कनेक्टा के लिए आपको एसेंटा के मुकाबले करीब 1.90 लाख ज्यादा देने होंगे (1-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल के लिए)। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ये अतिरिक्त कीमत जायज है, और आपके लिए इन दोनों में से कौनसा वेरिएंट ज्यादा पैसा वसूल साबित होगा। चलिए, इन दोनों चेरिएंट्स के बीच के अंतर को विस्तार से समझते हैं ताकि आप एक सही फैसला ले सकें।

    कीमत

    वेरिएंट

    निसान टेक्टॉन एसेंटा

    निसान टेक्टॉन एन-कनेक्टा

    अंतर

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी

    1.79 लाख रुपये

    13.69 लाख रुपये

    (-1.90 लाख रुपये)

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी

    14.99 लाख रुपये

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी

    14.99 लाख रुपये

    16.49 लाख रुपये

    (-1.50 लाख रुपये)

    सभी कीमत एक्स-शोयम पैन-इंडिया के अनुसार है

    यहां निसान टेक्टॉन की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें।

    कीमत के मामले में दोनों वेरिएंट्स के बीच एक बड़ा अंतर है। निसान टेक्टॉन एसेंटा की शुरुआती कीमत 11.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, वहीं निसान टेक्टॉन एन-कनेक्टा की कीमत 13.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन वाले मॉडल के लिए यह सीधे तौर पर 1.90 लाख रुपये का अंतर है। यह अंतर उन खरीदारों के लिए काफी मायने रखता है जिनका बजट सीमित है, लेकिन जो लोग बेहतर फीचर और प्रीमियम फील के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, उनके लिए एन-कनेक्टा एक आकर्षक विकल्प हो सकता है।

    एक्सटीरियर

    पहली नजर में, एसेंटा और एन-कनेक्टा का ओवरऑल डिजाइन और बॉडी शेप एक जैसा ही लगता है। दोनों ही निसान की नई डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप बारीकी से देखते हैं, तो फर्क साफ नजर आने लगता है। एन-कनेक्टा वेरिएंट अपने प्रीमियम एक्सटीरियर एलिमेंट्स की वजह से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक दिखता है, जबकि एसेंटा थोड़ा बेसिक लगता है। ये छोटे-छोटे बदलाव ही एन-कनेक्टा को सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं।

    आगे का डिजाइन

    Nissan Tekton Acenta
    Nissan Tekton N-Connecta

    गाड़ी के फ्रंट लुक में सबसे बड़ा अंतर लाइटिंग सेटअप का है। एन-कनेक्टा वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दिए गए हैं, जो इसे एक फ्यूचरिस्टिक और अपमार्केट लुक देते हैं। यह फीचर आजकल प्रीमियम एसयूवी कार में काफी पॉपुलर है। इसके मुकाबले, एसेंटा वेरिएंट में एक स्टैंडर्ड लाइटिंग सेटअप मिलता है। इसके अलावा, स्किड प्लेट्स की डिजाइन और फिनिश एक जैसी हैं।

    साइड

    Nissan Tekton Acenta
    Nissan Tekton N-Connecta

    साइड प्रोफाइल से देखने पर दोनों वेरिएंट्स के बीच का अंतर सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। एन-कनेक्टा में 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो गाड़ी के स्टांस को काफी दमदार बनाते हैं। वहीं, एसेंटा वेरिएंट में ड्यूल-टोन कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील मिलते हैं। यह एक ऐसा अंतर है जो गाड़ी के ओवरऑल लुक को बहुत प्रभावित करता है और एन-कनेक्टा को तुरंत एक महंगी गाड़ी का फील देता है।

    पीछे का डिजाइन

    Nissan Tekton Acenta
    Nissan Tekton N-Connecta

    पीछे की तरफ, दोनों ही वेरिएंट्स में स्पोर्टी रूफलाइन और टेलगेट डिजाइन में इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और एलईडी टेललाइट्स के अलावा मस्कुलर बम्पर में सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट दी गई है। हालांकि, एन-कनेक्टा वेरिएंट में पूरी चौड़ाई तक फैली कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और पीछे फॉग लैंप्स मिलते हैं, जिससे इसका पिछला हिस्सा एसेंटा के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और अलग दिखता है।

    अगर आप निसान टेक्टॉन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देखें

    कलर ऑप्शन

    निसान टेक्टॉन कुल 11 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें 6 मोनोटोन और 5 डुअल-टोन ऑप्शन शामिल हैं।

    इनमें से पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर, ओनिक्स ब्लैक और फ्लेयर गार्नेट रेड कलर, एसेंटा और एन-कनेक्टा दोनों वेरिएंट में दिए गए हैं।

    एन-कनेक्टा वेरिएंट में एक आकर्षक इंडिगो ब्लू शेड भी मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन वाली स्टोरी देख सकते हैं

    केबिन

    Nissan Tekton Acenta
    Nissan Tekton N-Connecta

    कार के अंदर बैठते ही दोनों वेरिएंट्स के बीच का फर्क साफ महसूस होता है। एन-कनेक्टा का केबिन लेदरेट अपहोल्स्ट्री की वजह से काफी प्रीमियम लगता है। डैशबोर्ड और डोर पैनल्स पर सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स का इस्तेमाल इसे और भी बेहतर बनाता है। वहीं एसेंटा वेरिएंट में फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। स्टीयरिंग व्हील की फिनिशिंग और ओवरऑल केबिन थीम भी एन-कनेक्टा में बेहतर है, जो एक अपमार्केट एक्सपीरियंस देता है।

    Nissan Tekton Acenta
    Nissan Tekton N-Connecta

    फीचर

    Nissan Tekton Acenta
    Nissan Tekton N-Connecta

    फीचर के मामले में एन-कनेक्टा वेरिएंट एसेंटा से काफी आगे है। इसकी सबसे बड़ी खासियत पैनोरमिक सनरूफ है, जो एसेंटा में नहीं मिलती। यह एक ऐसा फीचर है जो केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है। इसके अलावा, एन-कनेक्टा में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और बेहतर साउंड सिस्टम भी मिलता है। ये फीचर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ज्यादा सुविधाजनक और मनोरंजक बनाते हैं।

    Nissan Tekton N-Connecta

    सेफ्टी

    निसान अपनी टेक्टॉन कार के बेस वेरिएंट से ही कई शानदार स्टैंडर्ड फीचर्स देती है। इसलिए, यहां तुलना किए जा रहे दोनों वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ डीसीटी में), हिल होल्ड कंट्रोल, पीछे पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा और पीछे डिस्क ब्रेक (सिर्फ डीसीटी में) जैसे फीचर मिलते हैं।

    इन वेरिएंट्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), वॉशर के साथ पीछे वाइपर, पीछे डिफॉगर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट-सेंसिंग डोर अनलॉक, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और 17-इंच स्पेयर व्हील भी शामिल हैं।

    इंजन और ट्रांसमिशन

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    166 एनएम

    280 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी

    Nissan Tekton Acenta
    Nissan Tekton Manual

    परफॉर्मेंस के मामले में दोनों वेरिएंट्स में कोई अंतर नहीं है। एसेंटा और एन-कनेक्टा में दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आपको दोनों ही कारों में एक जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, पावर और माइलेज मिलेगा। अगर आपके लिए इंजन परफॉर्मेंस सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो आप दोनों में से कोई भी वेरिएंट चुन सकते हैं।

    यहां निसान टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

    निसान टेक्टॉन के प्रतिद्वंदी

    भारतीय बाजार में निसान टेक्टॉन का मुकाबला कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों से है। इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर और टाटा हैरियर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। यह सेगमेंट काफी प्रतिस्पर्धी है, और टेक्टॉन अपने डिजाइन और फीचर्स के दम पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी।

    कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    Nissan Tekton Acenta
    Nissan Tekton N-Connecta

    तो, आपको कौन सा वेरिएंट चुनना चाहिए? इसका जवाब आपकी जरूरतों और बजट पर निर्भर करता है।

    निसान टेक्टॉन एसेंटा: यह वेरिएंट उन लोगों के लिए है जिनका बजट सीमित है और जो एक दमदार एसयूवी का बेसिक एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसमें आपको वही इंजन और स्पेस मिलता है जो महंगे वेरिएंट में है। अगर आपके लिए पैनोरमिक सनरूफ, अलॉय व्हील्स और लेदरेट सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स जरूरी नहीं हैं, तो एसेंटा आपके लिए लगभग 1.90 लाख रुपये की बचत के साथ एक पैसा वसूल विकल्प है।

    निसान टेक्टॉन एन-कनेक्टा: अगर आपका बजट इजाजत देता है और आप एक मॉडर्न, फीचर-लोडेड और प्रीमियम दिखने वाली एसयूवी कार चाहते हैं, तो एन-कनेक्टा पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना पूरी तरह से जायज है। 18-इंच अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड एलईडी लाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ और लेदरेट इंटीरियर जैसे फीचर न केवल कार के लुक और फील को बेहतर बनाते हैं, बल्कि एक शानदार ओनरशिप एक्सपीरियंस भी देते हैं। यह वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो कोई समझौता नहीं करना चाहते।

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    सोनू
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