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    निसान टेक्टॉन vs 2026 फोक्सवैगन टाइगन: कौनसी एसयूवी कार को खरीदना है फायदे का सौदा?

    टेक्टॉन कई खास फीचर्स के साथ आती है, जबकि अपडेटेड टाइगन में भी कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। जानिए आपके लिए कौनसी गाड़ी बेहतर है।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 15, 2026 18:21 ist
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    published onJul 15, 2026 18:21 IST
    last updated onJul 15, 2026 18:21 IST
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    Nissan Tekton vs Volkswagen Taigun

    निसान ने टेक्टॉन के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदारी पेश की है, जो बोल्ड डिजाइन, दो टर्बो-पेट्रोल इंजन और एक फीचर-लोडेड केबिन के साथ आती है। इसका सीधा मुकाबला हाल ही में अपडेट हुई 2026 फोक्सवैगन टाइगन से है, जिसे एक नया डिजाइन, नए कलर ऑप्शन और अतिरिक्त फीचर्स मिले हैं। दोनों एसयूवी की कीमतों में बहुत कम अंतर होने के कारण, यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौनसी कार आपके लिए बेहतर है।

    कीमत

     

    निसान टेक्टॉन 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये

    11 लाख रुपये से 19.30 लाख रुपये

    निसान टेक्टॉन की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। वहीं, 2026 फोक्सवैगन टाइगन की प्राइस 11 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 19.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। एंट्री-लेवल वेरिएंट्स में कीमत में अंतर करीब 50,000 रुपये है, जबकि टॉप मॉडल की प्राइस में यह फर्क 1 लाख रुपये से थोड़ा कम है। 

    साइज

    मॉडल

    निसान टेक्टॉन

    2026 फोक्सवैगन टाइगन

    अंतर

    लंबाई

    4348 मिलीमीटर 

    4221 मिलीमीटर

    +127 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1815 मिलीमीटर 

    1760 मिलीमीटर

    +55 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1674 मिलीमीटर 

    1612 mमिलीमीटर

    +62 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2657 मिलीमीटर 

    2651 मिलीमीटर

    +6 मिलीमीटर

    Nissan Tekton
    Volkwagen Taigun Front

    साइज के मामले में निसान टेक्टॉन, फोक्सवैगन टाइगन पर साफ तौर पर बढ़त बनाती है। टेक्टॉन लगभग हर पैमाने पर टाइगन से बड़ी है। यह लंबाई में 127 मिलीमीटर, चौड़ाई में 55 मिलीमीटर और ऊंचाई में 62 मिलीमीटर ज्यादा बड़ी है। इसका व्हीलबेस भी टाइगन से 6 मिलीमीटर लंबा है। हालांकि, व्हीलबेस में मामूली अंतर के कारण पिछली सीट के स्पेस में कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन कार का ओवरऑल बड़ा साइज इसे सड़क पर एक ज्यादा मजबूत और बड़ी एसयूवी वाली मौजूदगी देते हैं।

    Nissan Tekton side
    Volkswagen Taigun Side

    कलर ऑप्शन

    निसान टेक्टॉन 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन

    पर्ल व्हाइट

    कार्बन स्टील

    फ्लेयर गार्नेट रेड

    लावा ब्लू

    ओनिक्स ब्लैक

    डीप ब्लैक पर्ल

    इंडिगो ब्लू

    रिफ्लेक्स सिल्वर

    मूनबो ग्रे

    कैंडी व्हाइट

    ब्लेड सिल्वर

    वाइल्ड चेरी रेड

     

    एवोकाडो पर्ल

     

    स्टील ग्रे

     

    कार्बन स्टील मैट

    दोनों एसयूवी में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के कलर ऑप्शन हैं। निसान टेक्टॉन में इंडिगो ब्लू और फ्लेयर गार्नेट रेड जैसे वाइब्रेंट और आकर्षक शेड्स मिलते हैं, जो इसके बोल्ड डिजाइन को और निखारते हैं। वहीं दूसरी ओर, 2026 फोक्सवैगन टाइगन के साथ कुछ नए और प्रीमियम कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें एवोकाडो पर्ल और कार्बन स्टील मैट जैसे यूनिक शेड्स शामिल हैं, जो इसे एक सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं।

    इंजन

    मॉडल

    निसान टेक्टॉन

    2026 फोक्सवैगन टाइगन

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई

    पावर

    100 पीएस 

    163 पीएस

    115 पीएस 

    150 पीएस

    टॉर्क

    166 एनएम

    280 एनएम

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड एटी

    7-स्पीड डीसीटी

    निसान टेक्टॉन दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ आती है, जिनमें पहला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 100 पीएस की पावर और 166 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। दूसरा, नया और ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 163 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क देता है। यह इंजन सबसे पावरफुल है और इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। वहीं, फोक्सवैगन टाइगन में भी दो टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलते हैं। इसका बेस 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई इंजन 115 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क देता है, जो टेक्टॉन के बेस इंजन से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। इस इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसका दूसरा विकल्प 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई इंजन है, जो 150 पीएस की पावर और 250 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और इस इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है। 

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    निसान टेक्टॉन

    2026 फोक्सवैगन टाइगन

    ऑटो एलईडी हेडलैंप

    एलईडी फॉग लैंप

    एलईडी टेल लैंप

    ✅(कनेक्टेड)

    व्हील्स

    18-इंच अलॉय व्हील

    17-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    10.25-इंच डिस्प्ले

    10.25-इंच डिस्प्ले

    वायरलेस फ़ोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी ट्यून

    8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज़ कंट्रोल

    ✅(अडेप्टिव)

    क्लाइमेट कंट्रोल

    ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    सिंगल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    आगे पावर्ड सीट

    आगे वेंटिलेटेड सीट 

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    पैडल शिफ्टर

    ✅ (केवल ऑटोमैटिक)

    ✅ (केवल ऑटोमैटिक)

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    इन-बिल्ट गूगल

    पावर्ड टेलगेट

    एयरबैग

    6

    6

    360-360-डिग्री कैमरा

    पार्किंग सेंसर्स

    ✅(आगे और पीछे)

    ✅(आगे और पीछे)

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    हिल डिसेंट कंट्रोल

    रेन सेंसिंग वाइपर्स

    पीछे डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

    2026 Nissan Tekton
    Volkwagen Taigun Interior

    फीचर के मामले में निसान टेक्टॉन, फोक्सवैगन टाइगन से आगे है। टेक्टॉन में कई ऐसे फीचर्स हैं जो टाइगन में नहीं मिलते। इनमें 18-इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी फॉगलैंप्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, बिल्ट-इन गूगल, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल हैं। इसके अलावा, सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर दोनों कारों में कॉमन हैं। साउंड सिस्टम की बात करें तो टाइगन में 8-स्पीकर सिस्टम है, जबकि टेक्टॉन में आर्कमी ट्यून्ड 6-स्पीकर सेटअप मिलता है। सेफ्टी के लिए दोनों एसयूवी में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। हालांकि, निसान टेक्टॉन अपने 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस के साथ सेफ्टी के मामले में एक कदम आगे है।

    Nissan Tekton 2026 features
    Volkswagen Taigun 360 Degree Camera

    कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    फोक्सवैगन टाइगन अपने फेसलिफ्ट अवतार में एक बेहतरीन पैकेज है, जिसमें एक ज्यादा पावरफुल एंट्री-लेवल इंजन और ज्यादा ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प हैं। हालांकि, जब स्पेसिफिकेशन और वैल्यू की बात आती है, तो निसान टेक्टॉन एक ज्यादा दमदार विकल्प के रूप में उभरती है। यह न केवल साइज में बड़ी है, बल्कि इसकी फीचर लिस्ट भी काफी लंबी है, जिसमें एडीएएस जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इसका नया माइल्ड-हाइब्रिड इंजन ज्यादा पावर और टॉर्क देता है। इन सब फायदों के साथ इसकी कीमत टाइगन से थोड़ी कम है, जो इसे एक बेहतर पैसा वसूल एसयूवी कार बनाती है। अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ग्राहक खरीदार लंबी फीचर लिस्ट और बड़े साइज को महत्व देते हैं या फिर फोक्सवैगन के अपडेटेड पैकेज और ब्रांड वैल्यू को।

    अन्य प्रतिद्वंद्वी

    कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा है। निसान टेक्टॉन और फोक्सवैगन टाइगन के अलावा, इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टाटा सिएरा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर, एमजी एस्टर और स्कोडा कुशाक जैसे कई मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं।

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    सोनू
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