2026 निसान टेक्टॉन vs टेक्टॉन प्लस : क्या टॉप वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही है?

last updated on Jul 15, 2026 18:08 IST

निसान टेक्टॉन 2026 की सबसे चर्चित गाड़ियों में से एक है, जिसकी बिक्री भारत में शुरू हो गई है। इस गाड़ी की इंट्रोडक्ट्री कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह एसयूवी कार छह वेरिएंट : विसिआ, विसिआ प्लस, एसेंटा, एन-कनेक्टा, टेकना और टेकना प्लस में आती है।

टेकना वेरिएंट को लाइनअप में टॉप वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया है, और इसकी फीचर लिस्ट टॉप वेरिएंट से काफी मिलती जुलती है। इसमें अच्छे कंफर्ट फीचर्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलते हैं। वहीं, टेकना प्लस वेरिएंट में ज्यादा कीमत पर कई मॉडर्न फीचर मिलते हैं जो आपकी कार को सबसे अलग दिखाएंगे। क्या आपको इसका टेकना वेरिएंट लेना चाहिए या फिर ज्यादा फीचर लोडेड टेकना प्लस वेरिएंट खरीदना चाहिए? आइये जानते हैं :-

कीमत

वेरिएंट 1-लीटर टर्बो पेट्रोल (एमटी) 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल (एमटी) 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल (डीसीटी) निसान टेक्टॉन टेकना 15.39 लाख रुपये 16.39 लाख रुपये 17.79 लाख रुपये निसान टेक्टॉन टेकना प्लस 16.49 lakh - 18.59 लाख रुपये

निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट विसिआ की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि टेकना वेरिएंट की शुरूआती कीमत 15.39 लाख रुपये है और इस वेरिएंट के साथ 1-लीटर और 1.3-लीटर इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। वहीं, टॉप टेकना प्लस वेरिएंट की कीमत 16.49 लाख रुपये से शुरू होती है, और इस वेरिएंट में दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें 1.3-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। यही वजह है कि इसका टॉप से नीचे वाला टेकना वेरिएंट उन लोगों के लिए टॉप वेरिएंट साबित होता है जो 1.3-लीटर इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन चाहते हैं।

इन दोनों वेरिएंट के 1-लीटर मॉडल के बीच अंतर 1.1 लाख रुपये का है, जबकि 1.3-लीटर ऑटोमेटिक वेरिएंट के बीच प्राइस गैप 80,000 रुपये का है। कीमत में इस अंतर को देखते हुए कोई भी यह सोच सकता है कि क्या इसके टॉप वेरिएंट पर अपग्रेड करना सही होगा या नहीं, क्योंकि टेकना वेरिएंट में पहले से ही बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। टेकना प्लस वेरिएंट में ज्यादा कीमत पर क्या कुछ खास मिलता है जानते हैं इसके बारे में आगे :-

एक्सटीरियर स्टाइलिंग

आगे की डिजाइन

टेकना और टेकना प्लस वेरिएंट के आगे का लुक एक जैसा है। इन दोनों वेरिएंट में सिग्नेचर 'टेक्टॉन' बोनट डेकल, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलाइट, एलईडी फॉग लैंप्स और बोल्ड कनेक्टेड ग्रिल दी गई है। दोनों मॉडल्स के 1.3-लीटर वेरिएंट में ग्रिल पर यूनीक रेड इंसर्ट दिया गया है, जो इन्हें स्पोर्टी लुक देता है।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर दोनों वेरिएंट एक जैसे लगते हैं। राइडिंग के लिए इनमें 18-इंच डायमंड कट फाइव पेटल अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, जो इन्हें अच्छी रोड प्रेजेंस देते हैं। इनमें रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, पडल लैंप्स और इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स जैसे प्रीमियम स्टाइलिंग एलिमेंट भी मिलते हैं।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इनमें कई सारी समानताएं नजर आती है। इन दोनों वेरिएंट में चौड़ा कनेक्टेड एलईडी लाइट बार, एलईडी टेललाइट, रियर फॉग लैंप्स, इंटीग्रेटेड रूफ स्पोइलर और सिल्वर-फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है। 1.3-लीटर वेरिएंट में आगे की तरह पीछे वाले बंपर पर भी एक्सक्लूसिव रेड इंसर्ट दिए गए हैं, जबकि टेकना और टेकना प्लस की बाकी स्टाइलिंग एक जैसी है।

कलर ऑप्शन

2026 निसान टेक्टॉन के टेकना और टेकना प्लस वेरिएंट में 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर, ओनिक्स ब्लैक, फ्लेयर गार्नेट रेड, इंडिगो ब्लू और मूनबो ग्रे शामिल हैं। टेकना प्लस वेरिएंट में पांच कलर ऑप्शन के साथ डुअल-टोन कलर स्कीम भी मिलती है। यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

केबिन एक्सपीरिएंस

केबिन के अंदर टेकना और टेकना प्लस वेरिएंट के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। टेकना वेरिएंट में प्रीमियम डुअल-टोन नॉटिकल ब्लू और ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है जो इसे अपमार्केट फील देती है। डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच नॉटिकल ब्लू लेदरेट इंसर्ट दिए गए हैं, जबकि सीटों पर क्विल्टेड लेदरेट का इस्तेमाल हुआ है जिससे इसमें बैठे पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट मिलता है। दोनों ही वेरिएंट में कप होल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स, टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, सीटबैक पॉकेट और पार्सल शेल्फ जैसे कंफर्ट फीचर कॉमन मिलते हैं। 1.3-लीटर डीसीटी वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक गियर सिलेक्टर के साथ एलिवेटेड सेंटर कंसोल, कूल्ड सेंटर आर्मरेस्ट और अतिरिक्त सेंटर स्टोरेज भी दी गई है जो केबिन को कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है।

टेकना प्लस वेरिएंट में ट्राई-टोन कलर केबिन थीम दी गई है जिसमें बरगंडी, बेज के साथ रोज गोल्ड एक्सेंट मिलते हैं, जो लग्जरी केबिन एक्सपीरिएंस देते हैं। यही कलर थीम डैशबोर्ड और डोर पैड पर भी मिलती है। अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें क्विल्टेड लेदरेट थीम सीटें दी गई हैं। यह कलर थीम केबिन को हवादार बनाती है।

फीचर

निसान टेक्टॉन टेकना वेरिएंट पहले से ही काफी फीचर लोडेड है और इसमें लगभग सभी जरूरी और प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्रेमलेस रेन-सेंसिंग वाइपर्स, आगे की तरफ दो फास्ट-चार्जिंग यूएसबी टाइप-सी पोर्टल, कूलिंग वेंट के साथ वायरलेस फोन चार्जर (सिर्फ डीसीटी में), 5 कनेक्टेड कार फीचर्स और सभी वन-टच-अप/डाउन पावर विंडोज जैसे फीचर दिए गए हैं। यह सभी फीचर्स टेकना वेरिएंट को अपने आप में एक कम्प्लीट पैकेज बनाते हैं।

टेकना प्लस वेरिएंट में ऊपर बताए फीचर के अलावा कुछ अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं जिनमें यह शामिल हैं :-

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में गूगल मैप्स व्यू

पावर्ड को-ड्राइवर सीट

पावर्ड टेलगेट

गूगल बिल्ट-इन इन्फोटेनमेंट

55+ कनेक्टेड कार फीचर्स

इन खूबियों की वजह से फुली लोडेड टेकना प्लस वेरिएंट में शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं बचती।

यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

सुरक्षा के मामले में निसान ने टेक्टॉन गाड़ी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। टेक्ना और टेकना प्लस दोनों ही वेरिएंट एक मजबूत सेफ्टी पैकेज के साथ आते हैं। इन दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग्स (फ्रंट, साइड और कर्टेन), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है, जो इसे सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है। टेकना प्लस वेरिएंट में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) के साथ 17 फीचर मिलते हैं, जो कि टेकना वेरिएंट से 2 फीचर ज्यादा है। एडीएएस के तहत इसमें 360-डिग्री कैमरा और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ स्टॉप एन्ड गो (केवल डीसीटी) जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

निसान टेक्टॉन गाड़ी में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन : 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (6-स्पीड मैनुअल के साथ) और ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (6-स्पीड मैनुअल/6-स्पीड ऑटोमेटिक के साथ) दिए गए हैं।

टेकना वेरिएंट में सभी इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, जबकि टेकना प्लस वेरिएंट में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडर की संख्या 3 4 पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी (केवल टेकना) / 6-स्पीड डीसीटी

यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

निसान टेक्टॉन के प्रतिद्वंद्वी

कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में निसान टेक्टॉन का प्रतिद्वंद्वियों से कड़ा मुकाबला है। यह गाड़ी हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति विक्टोरिस, नई किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, एमजी एस्टर, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन और सिट्रोएन एयरक्रॉस जैसी एसयूवी को कड़ी टक्कर देती है।

निष्कर्ष

टेकना वेरिएंट अपनी प्रीमियम स्टाइलिंग, फीचर लोडेड केबिन, अच्छे कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स के साथ एक कम्प्लीट पैकेज लगता है। हालांकि, इन दोनों वेरिएंट का एक्सटीरियर लगभग एक जैसा है और इनके केबिन में अंतर टेकना प्लस वेरिएंट में मिलने वाले ट्राई-टोन कलर थीम का है, जिससे इन दोनों वेरिएंट में लगभग एक जैसा एक्सपीरिएंस मिलता है। टेकना प्लस वेरिएंट पावर्ड को-ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ इन-बिल्ट गूगल सपोर्ट, दो अतिरिक्त एडीएएस फंक्शन (अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा) जैसे अतिरिक्त फीचर्स के साथ अपनी ज्यादा कीमत को बिलकुल वाजिब ठहराता है।

यदि आप इसका 1.3-लीटर डीसीटी वेरिएंट चुनते हैं तो टेकना प्लस वेरिएंट के लिए 80,000 रुपये ज्यादा देना आपको सही लग सकता है, अगर इसमें मिलने वाले अतिरिक्त कंफर्ट फीचर्स आपके लिए मायने रखते हों। हालांकि, 1-लीटर वाले वेरिएंट्स के बीच 1.1 लाख रुपये का प्राइस गैप थोड़ा ज्यादा है। अगर आप 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स चाहते हैं तो यहां टेकना वेरिएंट को लेना इकलौता ऑप्शन है क्योंकि टेकना प्लस वेरिएंट में केवल डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है। यदि पावर्ड टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ज्यादा प्रीमियम केबिन आपके लिए मायने नहीं रखता है तो टेकना वेरिएंट खरीदना एक समझदारी भरा विकल्प हो सकता है।