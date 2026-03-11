सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट एक्सप्लेनेशन: क्या इस टॉप मॉडल पर करना चाहिए अपग्रेड? जानिए यहां

    टाटा पंच ईवी का अपडेटेड वर्जन पांच मुख्य वेरिएंट: स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस में उपलब्ध है।

    प्रकाशित: मार्च 11, 2026 04:57 pm । भानु

    184 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Punch EV Empowered Plus

    नई टाटा पंच ईवी को हाल ही में पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है, जिसमें नया डिज़ाइन, नए फीचर्स और नए बैटरी विकल्प शामिल हैं। इसकी कीमत 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, बशर्ते आप पूरी कार एक साथ खरीदते हैं। इसके अलावा, यह बैटरी-एज़-अ-सर्विस (बीएएएस) स्कीम के साथ भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 6.49 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होती है। फेसलिफ्टेड पंच ईवी पांच मुख्य वेरिएंट : स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस में उपलब्ध है।

    इस रिपोर्ट में, हम इसके सबसे टॉप वेरिएंट को एक्सप्लेन करेंगे और यह जांचेंगे कि क्या वास्तव में इसे इसके लोअर वेरिएंट्स की तुलना में प्राथमिकता देना उचित है। तो चलिए, शुरू करते हैं:

    नई टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस: डिज़ाइन

    दूर से देखने पर, पंच ईवी के सभी वेरिएंट्स एक समान सीधी बनावट और यंग लुक शेयर करते हैं, लेकिन एम्पावर्ड प्लस एस में कुछ ऐसे छोटो छोटे एलिमेंट्स जोड़े गए हैं जो इसके फ्लैगशिप मॉडल होने का संकेत देते हैं।

    Tata Punch EV

    सबसे ध्यान देने योग्य अपग्रेड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं, जबकि लोअर वेरिएंट्स में हैलोजन यूनिट्स मिलती हैं। इनके साथ कॉर्नरिंग फंक्शन वाली फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं, जो इस रेंज के लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलते।

    Tata Punch EV

    साइड में, रूफ रेल्स इसे और भी मजबूत लुक देती हैं। पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस में 16 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स लगे हैं।

    Tata Punch EV
    पीछे की तरफ, आपको वही कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, फॉक्स टेक्सचर्ड स्किड प्लेट सेक्शन, शार्क-फिन एंटीना और रियर वाइपर व वॉशर मिलेंगे जो लोअर वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। पंच ईवी के बेस और टॉप वेरिएंट का कंपेरिजन यहां देखें

    नई टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस: कलर विकल्प

    इस वेरिएंट में आपको पंच ईवी के सभी कलर विकल्प मिलते हैं। उपलब्ध कलर में: बंगाल रूज, सुपरनोवा कॉपर, प्योर ग्रे, प्रिस्टीन व्हाइट, एम्पावर्ड ऑक्साइड, कैरेमल और फियरलेस येलो शामिल है।

    यहां आप देख सकते हैं कि टाटा पंच हर कलर में कैसी दिखती है। 

    नोट: 

    टॉप से ​​एक नीचे वाले एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट में, ऊपर दिए गए सभी कलर डुअल-टोन फिनिश में उपलब्ध हैं, जहां इसे ब्लैक रूफ के साथ पेयर किया गया है।

    नई टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस: इंटीरियर

    पंच ईवी के इंटीरियर में स्टैंडर्ड तौर पर एक प्रैक्टिकल और मॉर्डन केबिन लेआउट मिलता है। एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट में भी ग्रे और व्हाइट कलर का ड्यूल-टोन केबिन थीम और लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन बरकरार है। इसमें प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी मिलती है। यह वेरिएंट रियर-सेंटर आर्मरेस्ट के साथ रियर सीट के कंफर्ट को और बेहतर बनाता है, जो लोअर ट्रिम्स में उपलब्ध नहीं है। आप इस रिपोर्ट में पंच ईवी के मिड-स्पेक एडवेंचर ट्रिम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    Tata Punch EV Rear Centre Armrest

    इसमें सिंगल-पैनल सनरूफ भी मिलती है, जो केबिन में ज्यादा रोशनी और खुलापन लाती है और यह केवल टॉप-स्पेक वेरिएंट में ही उपलब्ध है। इसके अलावा, इसमें रोशन 'टाटा' लोगो वाला वही 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, नया डिज़ाइन किया गया सेंट्रल एसी वेंट, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए टच-इनेबल्ड पैनल, टॉगल-स्विच जैसे पावर विंडो कंट्रोल और डुअल डिजिटल डिस्प्ले भी मिलते हैं।

    नई टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस: फीचर्स और सेफ्टी

    टाटा पंच के एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के अलावा कुछ अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं। इनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम (इनसाइड रियर-व्यू मिरर) प्रमुख हैं। इसके अलावा, इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है।

    Tata Punch EV Dashboard

    सुरक्षा की दृष्टि से, पंच ईवी में छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    नई टाटा पंच ईवी के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स की डीटेल्स देखिए

    नई टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस: पावरट्रेन

    टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट केवल 40 केडब्ल्यूएच की बड़ी बैटरी के विकल्प के साथ उपलब्ध है। इसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    पंच ईवी एम्पावर्ड वेरिएंट 

    बैटरी पैक 

    40 केडब्लूएच

    पावर

    130 पीए

    टॉर्क

    154 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2 ) 

    468 किलोमीटर

    एक्सलरेशन (0-100 किमी/घंटे )

    9 सेकंड

    इसमें 30 केडब्ल्यूएच के छोटे बैटरी पैक का विकल्प भी उपलब्ध है, जो उसी सिंगल-मोटर सेटअप के साथ आती है जो 88 पीएस और 154 एनएम का पावर आउटपुट देती है। छोटी बैटरी के साथ, पंच ईवी एक बार चार्ज करने पर 375 किलोमीटर तक चलने का दावा करती है। यह बैटरी विकल्प पंच ईवी के बेस-स्पेक स्मार्ट और स्मार्ट प्लस वेरिएंट में उपलब्ध है।

    नई टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस: कीमत और कंपेरिजन

    टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस की कीमत 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। टाटा पंच ईवी का सीधा मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। यह टाटा इलेक्ट्रिक कार  एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और टाटा नेक्सन ईवी के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन है।

    कारदेखो ओपिनियन…

    यदि आप टाटा पंच ईवी के टॉप-स्पेक एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट पर विचार कर रहे हैं, तो यह वेरिएंट अपने आप में एक मजबूत विकल्प साबित होता है क्योंकि इसमें जरूरी फीचर्स के साथ-साथ कुछ डिज़ाइन अपग्रेड भी शामिल हैं। कागज़ पर ये छोटे-मोटे बदलाव लग सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ये कार को कहीं अधिक प्रीमियम और सुविधाजनक बनाते हैं।

    साथ ही, ग्राहकों को बड़े परिप्रेक्ष्य पर भी विचार करना चाहिए। यदि आपकी प्राथमिकता केवल सबसे कम कीमत पर इलेक्ट्रिक कार खरीदना है, तो कम कीमत वाला वेरिएंट भी ठीक रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का मूल अनुभव लगभग समान ही रहता है। लेकिन यदि आप कार का पूरी तरह से फीचर लोडेड वर्जन में खरीदना और उसे कई वर्षों तक रखना पसंद करते हैं, तो इस लिहाज से यह उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा वेरिएंट विकल्प हो सकता है जो अपने रोजाना के आवागमन में कंफर्ट, फीचर्स और थोड़ी अतिरिक्त आधुनिकता को महत्व देते हैं।

    was this article helpful ?

    टाटा पंच ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    और देखें on टाटा पंच ईवी

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट एक्सप्लेनेशन: क्या इस टॉप मॉडल पर करना चाहिए अपग्रेड? जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है