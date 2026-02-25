सभी
नई
पुरानी कार
    टाटा पंच ईवी स्मार्ट वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

    स्मार्ट वेरिएंट टाटा पंच ईवी का सबसे सस्ता वेरिएंट है, जिसकी कीमत बीएएएस स्कीम के साथ महज 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है

    प्रकाशित: फरवरी 25, 2026 06:45 pm । सोनू

    New Tata Punch EV Smart

    फेसलिफ्ट टाटा पंच ईवी भारत में लॉन्च हो गई है। इसे नए स्टाइल, बेहतर फीचर और दो नए बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसकी कीमत बैटरी-एज-ए-सर्विस (बीएएएस) ऑप्शन के साथ 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है और बैटरी सहित 12.59 लाख रुपये तक जाती है।

    टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार पांच वेरिएंट: स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस में उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में हम तस्वीरों के जरिए बेस मॉडल स्मार्ट पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि बेस मॉडल में क्या मिलता है और क्या नहीं।

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट एक्सटीरियर

    पंच ईवी स्मार्ट वेरिएंट में चीजों को दिखावटी के बजाय सिंपल रखा गया है। आगे आपको इसमें एलईडी डीआरएल के साथ हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स मिलती है, जो बेस मॉडल होने बावजूद पंच ईवी को एक मॉडर्न पहचान देते हैं। हालांकि, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और एलईडी प्रोजेक्टर यूनिट्स जैसे फीचर टॉप मॉडल्स तक सीमित हैं। आपको इसमें फॉग लैंप्स भी नहीं मिलेंगे जो टॉप मॉडल्स तक सीमित हैं।

    New Tata Punch EV Smart Variant

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां आपको ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जो इस प्राइस पॉइंट पर प्रीमियम टच देते हैं। बेस मॉडल में बिना कवर वाले 15-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं। इनका लुक टॉप मॉडल वाले 16-इंच अलॉय व्हील की तुलना में बेसिक लगता है, लेकिन ये कीमत को कम रखते हैं।

    New Tata Punch EV Smart Variant

    पीछे की तरफ स्मार्ट वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का अभाव है, जो एम्पावर्ड वेरिएंट से दिए गए हैं। इसमें पीछे वाइपर और डिफॉगर नहीं है, जो हमें लगता है कि एक बड़ी कमी है। ओवरऑल डिजाइन को पूरा करने के लिए इसमें आपको पीछे एक चंकी सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है। ड्यूल-टोन पेंट ऑप्शन और रूफ रेल्स बेस मॉडल से नहीं मिलता है।

    New Tata Punch EV Smart Variant

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट केबिन

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट वेरिएट का केबिन प्रीमियम के बजाय प्रैक्टिकल और फंक्शनल लगता है। इसमें नई टाटा कार की तरह चमकीले ‘टाटा’ लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। आपको यहां फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जबकि टॉप मॉडल में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है।

    New Tata Punch EV Smart Variant

    यहां सबसे बड़ी कमी इंफोटेनमेंट यूनिट का न होना है, जिसका मतलब है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। बेस मॉडल होने के कारण, इसमें 4-इंच टीएफटी डिस्प्ले के साथ बेसिक सेमी-डिजिटल यूनिट दी गई है, जबकि ऊपर वाले वेरिएंट्स में बड़ी 10.25-इंच फुल डिजिटल डिस्प्ले दी गई है।

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट फीचर

    स्मार्ट वेरिएंट में यहां साफ तौर पर कॉस्ट-कटिंग दिखती है। इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है, और इसमें एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, स्पीकर, और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स का भी अभाव है। टाटा अभी भी बेसिक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड न हों।

    New Tata Punch EV Smart Variant

    हमारी राय:

    अगर इंफोटेनमेंट और इन-कार एंटरटेनमेंट आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है तो कम से कम स्मार्ट प्लस वेरिएंट में अपग्रेड करना ज्यादा समझदारी वाला ऑप्शन होगा।

    New Tata Punch EV Smart Variant
    New Tata Punch EV Smart Variant

    सुविधा की बात करें तो इसमें आपको आगे पावर विंडो, ऑटो एसी, एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और एक इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज मिलता है, जिनकी ज्यादातर ग्राहक अपनी कार में उम्मीद करते हैं। हालांकि, इसमें आपको टॉगल कंट्रोल्स के साथ पीछे पावर विंडो, आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, और चार्जिंग पोर्ट्स जैसे फीचर नहीं मिलते हैं। ऊपर वाले वेरिएंट्स में आगे वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, एक सिंगल-पैन सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी मिलते हैं। यहां आप 2026 टाटा पंच ईवी के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

    सेफ्टी के मामले में स्मार्ट वेरिएंट सबसे अलग है। बेस मॉडल होने के बावजूद इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ईबीडी के साथ एबीएस, हिल होल्ड असिस्ट, हाई-बीम असिस्ट, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और पीछे पार्किंग सेंसर स्टैंडर्ड जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    हालांकि रियर-व्यू कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल डिसेंट कंट्रोल, और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर टॉप मॉडल तक सीमित है।

    बैटरी पैक और रेंज

    स्मार्ट वेरिएंट में केवल 30 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। यहां देखिए इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन:

    पंच ईवी फेसलिफ्ट

    बैटरी पैक

    30 केडब्ल्यूएच

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + 2)

    365 किलोमीटर-375 किलोमीटर*

    पावर

    88 पीएस

    टॉर्क

    154 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    13.5 सेकंड

    स्मार्ट वेरिएंट में बड़ा 40 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक (129 पीएस और रेंज 468 किलोमीटर) नहीं दिया गया है।

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट वेरिएंट की कीमत 6.49 लाख रुपये (बीएएएस विकल्प के साथ) है। स्टैंडर्ड एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये से शुरू होती है।

    New Tata Punch EV Smart Variant

    इस प्राइस रेंज में पंच ईवी स्मार्ट सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है और एमजी कॉमेट ईवीटाटा टियागो ईवी के टॉप मॉडल्स को टक्कर देती है। इसके टॉप मॉडल्स का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ी से है।

    कारदेखो की राय

    जो लोग सेफ्टी और जरूरी कंफर्ट फीचर के साथ कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं, उनके लिए स्मार्ट वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि, जो लोग ज्यादा फीचर वाला अनुभव चाहते हैं उनके लिए स्मार्ट प्लस या एडवेंचर वेरिएंट पैसा वसूल साबित हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम जल्द ही इसके टॉप मॉडल्स के बारे में भी विस्तार से बताएंगे।

