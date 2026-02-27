सभी
    2026 टाटा पंच ईवी के बेस से ऊपर वाले स्मार्ट प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    यह नई पंच ईवी लाइनअप का इकलौता वेरिएंट है जो मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज वर्जन में उपलब्ध है

    प्रकाशित: फरवरी 27, 2026 11:12 am । स्तुति

    Tata Punch EV Smart Plus

    टाटा मोटर्स ने नई पंच ईवी को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी में कई कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं और इसमें नए फीचर भी जोड़े गए हैं, साथ ही इसमें बड़ा बैटरी पैक भी शामिल किया गया है। यह इलेक्ट्रिक माइक्रो एसयूवी कार पांच वेरिएंट : स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस में आती है। हम इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट की जानकारी आपके साथ साझा कर चुके हैं, अब इसके बेस से ऊपर वाले स्मार्ट प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस : एक्सटीरियर  

    स्मार्ट प्लस वेरिएंट के आगे का लुक टॉप वेरिएंट जैसा है। आगे की तरफ इसमें पतली एलईडी डीआरएल्स के साथ नए डिजाइन का बंपर दिया गया है जिसके नीचे की तरफ टेक्चरर्ड स्किड प्लेट मिलती है। बेस वेरिएंट स्मार्ट की तरह इसमें भी हैलोजन हेडलैंप्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें फॉग लैंप्स का अभाव है।

    Tata Punch EV Smart Plus

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो स्मार्ट प्लस वेरिएंट काफी बेसिक लगता है। इसमें ब्लैक आउट ए, बी और सी-पिलर दिया गया है जो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देता है। इसमें फ्रंट डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स पर ब्लैक फिनिश दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें ब्लैक व्हील कैप्स के साथ 15-इंच स्टील व्हील्स (लॉन्ग रेंज वर्जन के साथ 16-इंच व्हील्स) दिए गए हैं। 

    Tata Punch EV Smart Plus

    Tata Punch EV Smart Plus

    छोटी जानकारियां : 

    स्मार्ट प्लस वेरिएंट में शार्कफिन एंटीना भी दिया गया है, जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। 

    पीछे की तरफ इसमें टॉप वेरिएंट में मिलने वाले कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स की बजाए कनेक्टिंग स्ट्रिप के साथ हैलोजन क्लस्टर दिया गया है। इस वेरिएंट में रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है। यहां देखें पंच ईवी का पूरा लुक। 

    Tata Punch EV Smart Plus

    कलर ऑप्शन :

    पंच ईवी के स्मार्ट प्लस वेरिएंट में चार कलर ऑप्शन : प्रिस्टाइन व्हाइट, प्योर ग्रे, सुपरनोवा कॉपर और बंगाल राउज दिए गए हैं। यहां देखें इसके कलर ऑप्शन की जानकारी।  

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस : इंटीरियर 

    बेस वेरिएंट स्मार्ट के मुकाबले स्मार्ट प्लस वेरिएंट में केबिन के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव हुए हैं। इसमें डुअल-टोन व्हाइट और ब्लैक कलर डैशबोर्ड दिया गया है और इसमें 2-स्पोक इल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील के बाएं स्पोक पर ऑडियो कंट्रोल्स भी दिए गए हैं।

    Tata Punch EV Smart Plus

    इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नए टॉगल जैसे पावर विंडो स्विच दिए गए हैं जो इसके केबिन को काफी प्रीमियम लुक देते हैं। इसमें ग्लॉस ब्लैक सेंटर कंसोल के साथ रोटरी गियरशिफ्टर दिया गया है जिस पर नर्ल्ड फिनिश (केवल एलआर वर्जन) मिलती है। 

    Tata Punch EV Smart Plus

    Tata Punch EV Smart Plus

    छोटी जानकारियां :

    इस इलेक्ट्रिक कार के बेस से ऊपर वाले स्मार्ट प्लस वेरिएंट में पीछे वाले पैसेंजर के लिए स्मार्ट वेरिएंट में मिलने वाले मैनुअल विंडर की बजाए पावर विंडो दी गई है जो इसके केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। 

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस : फीचर 

    पंच ईवी स्मार्ट प्लस वेरिएंट में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, मल्टी-ड्राइव मोड (केवल एलआर), सेंट्रल लॉकिंग के साथ रिमोट की, रीजेन के लिए पैडल शिफ्टर्स, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और डे/नाइट आईआरवीएम जेसे फीचर दिए गए हैं। 

    Tata Punch EV Smart Plus

    सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) जैसे फीचर दिए गए हैं। लॉन्ग रेंज वेरिएंट को चुनने पर आपको ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी) और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल सकेगा। 

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस : बैटरी पैक, मोटर व रेंज

    स्मार्ट प्लस वेरिएंट पंच ईवी के लाइनअप का इकलौता वेरिएंट है जिसमें मीडियम रेंज (30 केडब्ल्यूएच) और लॉन्ग रेंज (40 केडब्लूएच) बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-  

    वर्जन 

    मीडियम रेंज (एमआर) 

    लॉन्ग रेंज (एलआर) 

    बैटरी पैक 

    30 केडब्लूएच 

    40 केडब्लूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    पावर

    88 पीएस

    129 पीएस

    टॉर्क

    154 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    365-375 किलोमीटर *

    468 किलोमीटर 

    *सर्टिफिकेशन के तहत 

    यहां देखें पंच ईवी के वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी। 

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस : कीमत और मुकाबला 

    टाटा पंच ईवी स्मार्ट प्लस वेरिएंट के मीडियम रेंज वर्जन (बैटरी रेंटल स्कीम के बिना) की कीमत 10.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कंपनी ने फिलहाल इसकी बैटरी रेंटल स्कीम के साथ कीमत साझा नहीं की है।  

    वेरिएंट 

    एमआर के साथ कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के बिना)

    एलआर के साथ कीमत (बैटरी रेंटल स्कीम के बिना) 

    स्मार्ट प्लस 

    10.29 लाख रुपये

    10.89 लाख रुपये

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    Tata Punch EV Smart Plus

    टाटा पंच ईवी का सीधा मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। यह गाड़ी एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और टाटा नेक्सन ईवी के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन है।

    कारदेखो का क्या है कहना…

    स्मार्ट प्लस वेरिएंट पंच ईवी लाइनअप में एक 'स्मार्ट' चॉइस है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो गाड़ी में फैंसी फीचर की बजाए कई जरूरी फीचर चाहते हैं। इसमें 40 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जो उन कस्टमर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा जो हाइवे पर बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं। हमें लगता है कि आकर्षक लुक के लिए इसमें ज्यादा कलर ऑप्शन दिए जाने चाहिए थे। 

