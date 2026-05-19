2026 स्कोडा कुशाक को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, देखिए इनकी प्राइस लिस्ट

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प्रकाशित: मई 19, 2026 07:22 pm । सोनू

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हाल ही में फेसलिफ्ट स्कोडा कुशाक नए एक्सटीरियर और केबिन में छोटे-मोटे बदलाव के साथ आई है और इसकी फीचर लिस्ट को भी अपडेट किया गया है। यह वास्तव में सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। हालांकि, कुछ ऐसे ग्राहक भी हो सकते हैं जो स्कोडा कुशाक को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करवाना चाहते हैं। यहां हमने स्कोडा कुशाक के साथ मिल रही कुछ खास एसेसरीज और उनकी प्राइस लिस्ट की जानकारी है, जिनकी मदद से आप अपनी एसयूवी कार को और शानदार बना सकते हैंः

2026 स्कोडा कुशाकः एसेसरीज

एसेसरीज कीमत फ्लोर मैट 3,000 रुपये 3डी फ्लोर मैट 3,249 रुपये बूट मैट 3,300 रुपये कुशन 1,799 रुपये स्पोर्टी पेडल्स 899 रुपये से 1,149 रुपये परफ्यूम किट 1,399 रुपये कार परफ्यूम 349 रुपये आगे विंडो सनब्लाइंड 1,200 रुपये पीछे विंडो सनब्लाइंड 2,000 रुपये ट्रैश बैग 1,299 रुपये एयर प्यूरीफायर 5,499 रुपये 12-लीटर स्टोरेज क्षमता वाला थर्मो बॉक्स 13,999 रुपये मड फ्लैप्स (4 यूनिट) 1,799 रुपये ड्यूल-टोन हॉर्न (फिटमेंट के साथ) 1,799 रुपये डोर ऐज गार्ड 999 रुपये बॉडी कवर 1,700 रुपये ड्राइव विडियो रिकॉर्डर (फिटमेंट के साथ) 11,000 रुपये पडल लैंप (फिटमेंट के साथ) 4,999 रुपये कार केयर स्टार्टर किट 699 रुपये टिश्यू बॉक्स 85 रुपये यूएसबी चार्जर 999 रुपये ट्रंक ऑर्गनाइजर 1,299 रुपये टाइप-सी से टाइप-सी केबल 449 रुपये टायर इंफ्लेक्टर किट 2,499 रुपये छाता 699 रुपये माइक्रो फाइबर क्लॉथ 99 रुपये ऑल पर्पज क्लीनर 210 रुपये 7डी मैट 7,099 रुपये

ऊपर बताई चीजों के अलावा, स्कोडा और भी कई एसेसरीज बेचती है। इनमें अंडरबॉडी लाइट, एक वैक्यूम क्लीनर, सीट कवर, एक रूफ रैक, और एक्सटीरियर के लिए कई स्टाइल गार्निश शामिल हैं। अपनी पसंद की सभी एसेसरीज की सही कीमत जानने के लिए हम आपको नजदीकी स्कोडा डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देते हैं। अगर आप नई कुशाक का डिजाइन देखना चाहते हैं तो यहां देखें।

2026 स्कोडा कुशाक: फीचर और सेफ्टी

स्कोडा ने इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, मसाज फंक्शन के साथ पीछे सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, 6 पावर एडजस्टमेंट के साथ आगे वेंटिलेटेड सीटें, और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए हैं।

इसके टॉप सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, पीछे पार्किंग कैमरा, और रेन-सेंसिंग वाइपर शामिल हैं।

2026 स्कोडा कुशाक: इंजन

2026 कुशाक कार में ये इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स^ 6-स्पीड एमटी, 8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी

^एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

प्राइस और कंपेरिजन

2026 स्कोडा कुशाक की कीमत 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी विक्टोरिस, फोक्सवैगन टाइगन, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, और एमजी एस्टर से है। इसे सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व जैसी एसयूवी-कूपे के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

अगर आप नई कुशाक लेने पर विचार कर रहे हैं तो यहां इसकी बाइंग गाइड देखें जो आपका फैसला लेने में मदद करेगी।