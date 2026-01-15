सभी
    2026 टाटा पंच स्मार्ट फोटो गैलरी: माइक्रो एसयूवी कार के बेस मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 15, 2026 03:50 pm । सोनू

    212 Views
    टाटा पंच बेस मॉडल में सेफ्टी और जरूरी चीजों पर फोकस रखा गया है

    Tata Punch Base Smart variant

    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है, इसे नए स्टाइल, अतिरिक्त फीचर, और नए इंजन के साथ पेश किया गया है, जिससे ये माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में ज्यादा पैसा वसूल कार बन गई है। इसके टॉप मॉडल्स में बड़ी टचस्क्रीन और अतिरिक्त सुविधा मिलती है, वहीं बेस मॉडल उन लोगों के लिए है जो किफायती कीमत पर एक सुरक्षित और अच्छे से बनी माइक्रो एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं।

    इस रिपोर्ट में हम तस्वीरों के जरिए 2026 टाटा पंच बेस मॉडल स्मार्ट के बारे में जानेंगे, ताकि यह समझ सकें कि इसमें क्या मिलता है और कीमत को कम रखने के लिए टाटा ने कहां पर समझौता किया है।

    टाटा पंच बेस मॉडल डिजाइन

    नई टाटा पंच कार में ऊंचे और बॉक्सी स्टांस को बरकरार रखा गया है, लेकिन इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं। बेस मॉडल में ऊपर वाले वेरिएंट जैसी ब्लिंग और चार्म नहीं है, लेकिन यह एक अच्छे फाउंडेशन के साथ आती है।

    Tata Punch Smart

    बेस मॉडल में आगे की तरफ टाटा की नई डिजाइन थीम दी गई है। इसमें आपको एलईडी हेडलैंप्स मिलते हैं, जो इस प्राइस रेंज में एक बड़ा प्लस पॉइंट है और यह सुनिश्चित करता है कि बेस मॉडल मॉडर्न दिखे। हालांकि, आपको इसमें एलईडी डीआरएल और एलईडी फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं जो टॉप मॉडल्स में दिए गए हैं। बेस वेरिएंट में एक सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है जो इसे दमदार लुक देती है।

    Tata Punch Smart

    साइड वाले हिस्से की बात करें तो पंच बेस वेरिएंट मे व्हील कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, जबकि अलॉय व्हील ऊपर वाले वेरिएंट तक सीमित रखे गए हैं। स्कवायर ऑफ व्हील आर्क इसमें एसयूवी कार जैसा स्टांस बरकरार रखते हैं। इसमें आपको ब्लैक ओआरवीएम और ब्लैक डोर हैंडल भी मिलते हैं। ऊपर वाले वेरिएंट्स में बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं। इसमें रूफ रेल्स का अभाव है, जिससे एसयूवी कार के ऊंचे होने का अहसास होता है।

    Tata Punch Smart

    पीछे की तरफ 2026 पंच बेस मॉडल में हेलोजन टेल लैंप्स मिलते हैं जबकि टॉप मॉडल्स में एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं। बीच में पंच नाम की ब्रांडिंग और एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। बेस वेरिएंट में पीछे वाइपर, वाशर, और डिफॉगर का अभाव है। इस वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है।

    कुल मिलाकर बेस वेरिएंट काफी बेसिक लगता है और अगर आप कार को प्रीमियम दिखाना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। डिजाइन एलिमेंट्स के अलावा, बेस वेरिएंट में दो कलर ऑप्शन का भी अभाव है, जो अन्य वेरिएंट्स में दिए गए हैं। क्या आप इसके कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं? यहां 2026 टाटा पंच के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखिए।

    2026 टाटा पंच बेस मॉडल केबिन

    टाटा पंच न्यू मॉडल के बेस वेरिएंट का केबिन काफी बेसिक और सस्ता लगता है, जो उस किफायती कीमत के हिसाब से सही है जिस पर आपको बेस वेरिएंट मिल रहा है।

    Tata Punch Smart

    डैशबोर्ड लेआउट टॉप मॉडल्स जैसा ही है, लेकिन ब्लैक/ग्रे कलर स्कीम में फिनिश किया गया है। आपको इसमें एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टाटा के नए लोगो के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। हालांकि बेस मॉडल में स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं।

    इस वेरिएंट में आपको टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीकर नहीं मिलते हैं। हालांकि इसमें मोटे कंट्रोल्स के साथ मैनुअल एसी दी गई है।

    Tata Punch Smart
    Tata Punch Facelift Smart

    स्मार्ट वेरिएंट में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और डैशबोर्ड के लिए ब्लैक/ग्रे कलर स्कीम दी गई है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में स्टीयरिंग व्हील और गियरनोब पर लेदर फिनिश और डैशबोर्ड पर लाइट शेड मिलता है। बेस वेरिएंट में ग्रैब हैंडल और आर्मरेस्ट का भी अभाव है।

    2026 टाटा पंच स्मार्ट फीचर और सेफ्टी

    फीचर के मामले में, टाटा पंच बेस मॉडल जरूरी चीजों तक ही सीमित है।

    इसके प्रमुख फीचर में मैनुअल एयर-कंडिशनिंग, एक सेमी-डिजिटल क्लस्टर, आगे पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, और 12वोल्ट पावर सॉकेट शामिल है। हालांकि इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का अभाव है, लेकिन अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं और इंफोटेनमेंट के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे खर्च कर सकते हैं तो ये फीचर काफी होंगे। अच्छी बात ये है कि बेस मॉडल में भी आपको कीलेस एंट्री और ड्राइव मोड्स मिलते हैं।

    बेस वेरिएंट में पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रेक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    कुछ फीचर जो ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलते हैं, उनमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, एक वायरलेस फोन चार्जर, सनरूफ, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, एक एयर प्यूरीफायर और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है।

    2026 टाटा पंच स्मार्ट इंजन स्पेसिफिकेशन

    टाटा पंच कार में तीन इंजन ऑप्शन: एक पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और पेट्रोल-सीएनजी दिए गए हैं। पेट्रोल और सीएनजी के साथ एएमटी का विकल्प मिलता है। हालांकि बेस मॉडल में केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और सीएनजी विकल्प के साथ मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

    यहां देखिए बेस मॉडल के इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.2-लीटर पेट्रोल

    1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    88 पीएस

    73.5 पीएस

    टॉर्क

    115 एनएम

    103 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल

    5-स्पीड मैनुअल

    यहां 2026 टाटा पंच के वेरिएंट अनुसार इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन देखिए

    2026 टाटा पंच बेस मॉडल प्राइस और कंपेरिजन

    टाटा पंच बेस मॉडल की कीमत 5.59 लाख रुपये शुरू होती है और 6.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जो इसे सेगमेंट में सबसे किफायती एसयूवी कार में से एक बनाती है। पंच टॉप मॉडल की प्राइस 10.54 लाख रुपये तक जाती है। यहां इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखिए

    Tata Punch Facelift Smart

    टाटा पंच का मुकाबला हुंडई एक्सटर, मारुति इग्निस, सिट्रोएन सी3, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है।

    यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस

