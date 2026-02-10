2026 रेनो डस्टर vs हुंडई क्रेटा vs किआ सेल्टोस vs स्कोडा कुशाक vs फॉक्सवैगन टाइगन vs टाटा सिएरा: टॉप टर्बो-पेट्रोल इंजन स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन

प्रकाशित: फरवरी 10, 2026 07:10 pm । सोनू

हाल ही में हमने नई रेनो डस्टर और मुकाबले में मौजूद कारों के बेस पेट्रोल इंजन का कंपेरिजन किया था। चूंकि यह एसयूवी कार कई और इंजन ऑप्शन में भी आने वाली है, जिसमें एक बड़ा 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल है। इसलिए हमने टॉप टर्बो-पेट्रोल इंजन का कंपेरिजन भी मुकाबले में मौजूद कारों से किया है, जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे:

कीमत

नोट: टेबल में दी गई कीमतें टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स (स्कोडा और फॉक्सवैगन की 1.5-लीटर यूनिट) के लिए है।

मॉडल 2026 रेनो डस्टरr हुंडई क्रेटा किआ सेल्टोस 2026 स्कोडा कुशाक फॉक्सवैगन टाइगन नई टाटा सिएरा कीमत (एक्स-शोरूम) 14 लाख रुपये (संभावित) 19.49 लाख रुपये से 20.05 लाख रुपये 12.89 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये 17.20 लाख रुपये से 18.50 लाख रुपये (संभावित) 18.95 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये 17.99 लाख रुपये से 20.99 लाख रुपये

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, डस्टर के मुकाबले में मौजूद अधिकांश कारों के बड़े टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले मॉडल की कीमत 15 लाख रुपये से अधिक है। हमें उम्मीद है कि डस्टर टर्बो-पेट्रोल इंजन की कीमत 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

किआ सेल्टोस इकलौती कार है जिसके टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स की शुरुआती प्राइस 15 लाख रुपये से कम है, इसमें टर्बो इंजन के साथ आईएमटी (क्लचलेस मैनुअल) गियरबॉक्स दिया गया है जिससे कीमत कम रखने में मदद मिलती है।

इंजन

2026 रेनो डस्टर हुंडई क्रेटा/किआ सेल्टोस 2026 स्कोडा कुशाक/ फॉक्सवैगन टाइगन नई टाटा सिएरा इंजन 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 163 पीएस 160 पीएस 150 पीएस 160 पीएस टॉर्क 280 एनएम 253 एनएम 250 एनएम 255 एनएम गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड आईएमटी (केवल सेल्टोस), 7-स्पीड डीसीटी 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, आईएमटी - इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

जब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बात होती है, तो केवल ऊपर बताए मॉडल में ही टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है। इनमें से डस्टर में सबसे कम क्षमता वाला इंजन है, जबकि मुकाबले में मौजूद अन्य सभी गाड़ी में 1.5-लीटर यूनिट दी गई है।

कम क्षमता के बावजूद, डस्टर न्यू मॉडल का टर्बो-पेट्रोल इंजन ज्यादा पावर और टॉर्क देता है।

डस्टर में 6-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स है, जबकि हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी कार में 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है।

हम नई डस्टर के स्पेसिफिकेशन का क्रेटा और सेल्टोस से कंपेरिजन पहले ही कर चुके हैं।

नई स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन और नई टाटा सिएरा की बात करें तो ये केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। फॉक्सवैगन और स्कोडा कार में 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि टाटा सिएरा में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

ऊपर बताई सभी एसयूवी कार में केवल फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है।

2026 रेनो डस्टर: ओवरव्यू

भारत में रेनो डस्टर को सबसे पहले 2012 में लॉन्च किया गया और यह उन पहली कार में से एक थी जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट की शुरूआत की। 2022 में डस्टर को बंद कर दिया ताकि इसका नया वर्जन उतारा जा सके।

रेनो ने भारत आने वाली 2026 डस्टर को अंतरराष्ट्रीय मॉडल से अलग दिखाने की कोशिश की है। इसके लिए इसमें नया डिजाइन, स्लीक आइब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल, ग्रिल पर बड़ी ‘डस्टर’ ब्रांडिंग, मोटे बंपर और 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा डस्टर के कुछ आईकॉनिक एलिमेंट्स को बरकरार रखा गया है, जिसमें ब्लैक रूफ रेल्स और रियर क्वार्टर ग्लास पेनल शामिल है। डस्टर न्यू मॉडल में सी-पिलर माउंटेड पीछे वाले डोर हैंडल और सी-पिलर के पास विंडो लाइन में मोड़ भी है।

डैशबोर्ड और डोर पेड सहित केबिन में सॉफ्ट-टच मेटेरियल का अच्छा इस्तेमाल किया गया है जिससे यह अंदर से ज्यादा प्रीमियम हो गई है। नई एसयूवी कार में रेनो के नए 2डी लोगो के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और फिजिकल कंट्रोल्स के साथ स्लीक एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। हमने नई और पुरानी रेनो डस्टर का कंपेरिजन किया है, जिससे आपको सभी बदलावों को समझने में आसानी होगी।

रेनो ने 2026 डस्टर में एक 10.11-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेशन के साथ आगे पावर एडजस्टेबल सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए हैं। सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 रेनो डस्टर: संभावित लॉन्च

तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर मार्च 2026 के मध्य में लॉन्च होगी। इसका डेब्यू 26 जनवरी 2026 को हुआ था और उसके बाद से ही इसकी बुकिंग शुरू हो गई थी। हमने डस्टर की बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन को कवर किया है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप इसे कब घर ला सकते हैं।