2026 रेनो डस्टर की प्री-लॉन्च बुकिंग हुई शुरू, यहां देखें पूरी बुकिंग प्रक्रिया, लॉन्च डेट और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी

जनवरी 27, 2026

आप नई रेनो डस्टर एसयूवी कार को 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करवा सकते हैं

नई रेनो डस्टर से भारत में पर्दा उठ गया है। इस गाड़ी की कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है। इस एसयूवी कार में मॉडर्न डिजाइन, अपडेटेड केबिन के साथ कई शानदार फीचर, और टर्बो-पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 2026 रेनो डस्टर कार की प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू हो चुकी है। यदि आप नई रेनो डस्टर कार को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां पूरी बुकिंग प्रकिया देख सकते हैं :-

संभावित कीमत और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी

नई रेनो डस्टर को भारत में मार्च 2026 के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है।

इस एसयूवी कार के दो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल के मध्य में शुरू होगी, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट दिवाली 2026 यानि नवंबर 2026 के आसपास मिल सकेगा।

कैसे करें बुक?

नई रेनो डस्टर को प्री-बुक करने के लिए आप रेनो इंडिया की ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। यदि आपको 'प्री-बुक' बटन नहीं मिलता है तो आप 'आर-पास' पर क्लिक कर सकते हैं, और आपको यह बटन वहां मिल जाएगा।

आर-पास के फायदे : अगर आप इस आर-पास का इस्तेमाल करके बुकिंग करते हैं, तो आपको कुछ खास फायदे मिलेंगे। सबसे पहला, आप इसे स्पेशल इंट्रोडक्ट्री कीमत पर खरीद सकते हैं और प्रायोरिटी डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 'गैंग्स ऑफ डस्टर' मर्चेंडाइज और डस्टर को बनते हुए देखने का मौका भी मिलेगा।

फॉर्म में अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें।

ड्रॉप-डाउन मेन्यू में अपना शहर, नजदीकी डीलरशिप और डस्टर के लिए अपना पसंदीदा इंजन ऑप्शन चुनें।

इसे सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप कार्ड या यूपीआई ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं।

एक बार पेमेंट कंफर्म हो जाने पर आपकी प्री-बुकिंग पूरी हो जाएगी।

प्री-बुकिंग के बाद क्या करें? जैसे ही डस्टर डीलरशिप पर आएगी, आपको टेस्ट ड्राइव और बाकी प्रकिया के लिए कॉल आ जाएगा। इस एसयूवी कार की वेरिएंट से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई हैं, इसकी घोषणा होने के बाद आप इसके वेरिएंट चुन सकेंगे।

कलर ऑप्शन

रेनो ने फिलहाल नई डस्टर के कलर ऑप्शन की जानकारी साझा नहीं की है। हम इसे अब तक कूल ग्रीन शेड में देख चुके हैं, जो कंपनी का कहना है कि हिमालयन फॉरेस्ट से इंस्पायर्ड है। इस एसयूवी कार को शोकेसिंग के दौरान ब्लैक कलर में देखा गया था।

डस्टर के कलर ऑप्शन के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।

यदि आप इसकी तस्वीरें देखना चाहते हैं तो यहां 2026 रेनो डस्टर की इमेज गैलरी देख सकते हैं।

फीचर

रेनो डस्टर न्यू मॉडल में 10-इंच इंफोटेनमेंट, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन ऑटो एसी, पैनोरमिक सनरूफ, 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, कप और फोन होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट, 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

नई रेनो डस्टर एसयूवी कार के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 100 पीएस 160 पीएस सामने आनी बाकी टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम सामने आनी बाकी ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी* 8-स्पीड डीएचटी^

*डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

मुकाबला

2026 रेनो डस्टर कार का मुकाबला स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से रहेगा।