    नई और पुरानी रेनो डस्टर एक दूसरे से कितनी है अलग, जानिए यहां

    संशोधित: जनवरी 28, 2026 11:26 am | स्तुति

    85 Views
    Write a कमेंट

    डस्टर कार चार साल से ज्यादा समय से बंद होने के बाद अब भारत में फिर से वापसी कर रही है

    Renault Duster Old vs New

    2026 रेनो डस्टर से भारत में पर्दा उठ गया है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में से 2022 में बीएस6 नॉर्म्स लागू होने के चलते डीजल इंजन का ऑप्शन हटा दिया गया था। रेनो ने भारत के लिए डस्टर सेकंड जनरेशन मॉडल को स्किप करते हुए तीसरे जनरेशन वर्जन में उतारा है। 

    तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर पुराने पहले जनरेशन मॉडल से कितनी है अलग आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    एक्सटीरियर

    आगे की डिजाइन 

    नई रेनो डस्टर के मुकाबले पुराने मॉडल का फ्रंट लुक ज्यादा कन्वेंशनल था। आगे की तरफ इसमें बड़ी ग्रिल (क्रोम स्लेट के साथ) और सेंटर पर बड़ा 'रेनो' लोगो दिया गया था। इसमें ग्रिल के पास में सिग्नेचर लाइटिंग सेटअप दिया गया था जिसके तहत प्रोजेक्टर हेडलाइट और एल-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स शामिल थी। इसमें ऊंचा बंपर दिया गया था जिस पर चौड़ी स्किड प्लेट और एयर डैम मिलता था, जबकि राउंड फॉग लैंप्स को बंपर के दोनों साइड पर इंडिविजुअल हाउसिंग में पोजिशन किया गया था। 

    Old Renault Duster

    2026 Renault Duster

    2026 रेनो डस्टर के आगे का लुक ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी है। आगे की तरफ इसमें स्लीक आइब्रो शेप्ड एलईडी डीआरएल्स और ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है जिस पर 'डस्टर' मॉनिकर मिलता है। इसमें मल्टी-रिफ्लेक्टिव एलईडी हेडलाइट और ज्यादा आकर्षक सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है। इसमें एयर डैम भी दिया गया है और पुराने मॉडल की तरह एलईडी फॉग लैंप्स को कॉर्नर पर पोजिशन किया गया है। 

    साइड 

    साइड से देखने पर आपको रेनो की दोनों एसयूवी कार की डिजाइन में सबसे ज्यादा समानताएं देखने को मिलेगी। हालांकि, दोनों मॉडल में तीन विंडो पेन दिए गए हैं,  पुरानी डस्टर में बड़े विंडो पेन मौजूद थे और पीछे के क्वार्टर ग्लास के लिए  विंडो लाइन को अलग किया गया था। जबकि, तीसरे जेनरेशन मॉडल में सी-पिलर के पास विंडो बेल्टलाइन ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, जिसमें एक स्मॉल रियर क्वार्टर ग्लास पैनल भी मिलता है।

    Old Renault Duster

    2026 Renault Duster

    इन दोनों वर्जन में ब्लैक रूफ रेल्स (नए मॉडल में 50 किलोग्राम तक की लोड केपेसिटी के साथ), ओआरवीएम्स माउंटेड टर्न इंडिकेटर और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पुरानी डस्टर में 16-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए थे, जबकि तीसरी जनरेशन डस्टर में 18-इंच यूनिट (ज्यादा बेहतर डिजाइन) दी गई है, जो बड़ी व्हील हाउसिंग के लिए अभी भी थोड़ी छोटी लगती है। 

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो नई डस्टर कार में साइड बॉडी क्लैडिंग दी गई है जिस पर ब्लैक फिनिश मिलती है और इसमें साइड मोल्डिंग पर क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं। नई रेनो डस्टर में सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जबकि पुराने मॉडल में ज्यादा कन्वेंशनल सेटअप मिलता था। 

    पीछे की डिजाइन 

    इन दोनों गाड़ियों के पीछे का लुक एक दूसरे से एकदम अलग है। पुरानी डस्टर में फ्लैट बूटलिड और वर्टिकल टेललाइट सेटअप दिया गया था, जबकि नए मॉडल में नई कनेक्टेड टेललाइट, फंकी स्पॉइलर और ज्यादा आकर्षक स्किड प्लेट दी गई है। इन दोनों मॉडल्स में बड़ी रियर विंडशील्ड, वाइपर, वॉशर और डिफॉगर जैसे एलिमेंट कॉमन मिलते हैं। 2026 रेनो डस्टर कार में नए अंतरराष्ट्रीय मॉडल्स की तरह रेनो का नया 2-डायमेंशनल लोगो दिया गया है। 

    Old Renault Duster

    2026 Renault Duster

    इंटीरियर 

    अगर आप एसयूवी कार के दोनों वर्जन के बीच अंतर जानना चाहते हैं, तो केबिन के अंदर जाने तक इंतजार करें। नई रेनो डस्टर कार का केबिन पुराने मॉडल के मुकाबले काफी प्रीमियम लगता है। जबकि, पुराने मॉडल में सिंपल लेकिन फंक्शनल इंटीरियर मिलता था, जो इतना ज्यादा प्रीमियम नजर नहीं आता था। इसमें बड़े साइड और सेंट्रल एसी वेंट्स, चौड़ा 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया था, जबकि इसके केबिन में सॉफ्ट-टच मटीरियल की कमी थी।

    Old Renault Duster

    2026 Renault Duster

    वहीं, नई रेनो डस्टर में डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल, ज्यादा मॉडर्न 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (रेनो का नया लोगो), और डैशबोर्ड पर कार्बन फाइबर जैसा ट्रिम इंसर्ट दिया गया है। इसमें सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड सिल्वर एक्सेंट और स्लीक एसी वेंट दिए गए हैं। पुरानी रेनो डस्टर में एयर कंडीशनिंग के लिए चौड़े बटन दिए गए थे, जबकि नए वर्जन में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए स्लीक फिजिकल टॉगल स्विच दिए गए हैं। नई रेनो डस्टर गाड़ी में फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज दी गई है, जो कि पुरानी डस्टर में नहीं मिलती थी। 

    Old Renault Duster

    2026 Renault Duster

    पुरानी रेनो डस्टर में ब्राउन और ग्रे कलर केबिन थीम के साथ फैब्रिक सीटें दी गई थी, जबकि नई डस्टर में डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। 2026 रेनो डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में सीटों और स्टीयरिंग व्हील के लिए कॉन्ट्रास्ट येलो स्टिचिंग दी गई है। नई रेनो डस्टर में पीछे की तरफ तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, जबकि पुराने मॉडल में फिक्सड सेंटर हेडरेस्ट दिया गया था। इन दोनों मॉडल में फोल्ड-आउट आर्मरेस्ट दिया गया है, लेकिन नई एसयूवी कार में तीनो पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और आईएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिया गया है। 

    यहां देखें नई रेनो डस्टर के एक्सटीरियर और इंटीरियर की तस्वीरें। 

    फीचर

    रेनो डस्टर न्यू मॉडल में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पावर्ड टेलगेट भी मिलता है। जबकि, पुरानी रेनो डस्टर कार में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायर्ड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ), ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स जैसे फीचर दिए गए थे। 

    Old Renault Duster

    2026 Renault Duster

    सुरक्षा के लिए नई रेनो डस्टर एसयूवी कार में छह एयरबैग, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, और कई एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फंक्शन दिए गए हैं। पहली जनरेशन डस्टर फेसलिफ्ट वर्जन में डुअल फ्रंट एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए थे। 

    इंजन ऑप्शन 

    पुरानी रेनो डस्टर के बंद होने से पहले इसमें दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट (106 पीएस) और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल (156 पीएस) दिए गए थे। बीएस6 नॉर्म्स लागू होने से पहले रेनो डस्टर कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन भी मिलता था जो दो पावर ट्यूनिंग (85 पीएस और 110 पीएस) के साथ आता था।

    नई रेनो डस्टर में तीन पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल (100 पीएस), 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड (163 पीएस) और 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन शामिल हैं जिसकी डिटेल्स इस साल के आखिर में गाड़ी की लॉन्चिंग के समय कंफर्म की जाएंगी। 

    कीमत 

    पुरानी रेनो डस्टर कार की कीमत 9.86 लाख रुपये से 14.25 लाख रुपये के बीच थी, जबकि नई रेनो डस्टर गाड़ी की प्राइस 10 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस से रहेगा। यह गाड़ी होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, टाटा सिएरा और अपकमिंग निसान टेकटॉन कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को भी कड़ी टक्कर देगी। 

    रेनॉल्ट डस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    W
    wezung
    Jan 28, 2026, 6:04:12 AM

    Only upgrading the exterior and appearance, Duster may face the same ordeal like last time. The engines and other functional parts also need to be revamped. Say, clutch cylinder need complete revamp.

      नई और पुरानी रेनो डस्टर एक दूसरे से कितनी है अलग, जानिए यहां
