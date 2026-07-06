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    महिंद्रा बीई 07 टेस्टिंग के दौरान आई नजर: क्या कुछ मिल सकता है खास? जानिए यहां

    अगर आप एक ज़्यादा प्रैक्टिकल और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते थे, लेकिन आपको बीई 7 का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अजीब या अलग लगा, तो बीई 7 आपके लिए सही हो सकती है!

    प्रकाशित: जुलाई 06, 2026 05:51 pm । भानु

    99 Views
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    Mahindra BE 07 Spied

    हाल के सालों में महिंद्रा ने शानदार, मॉडर्न, टेक्नोलॉजी से भरपूर और बेहतरीन इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाकर ईवी की दुनिया में धूम मचा दी है। कंपनी की योजनाओं के अनुसार, महिंद्रा और भी गाड़ियां लाने वाली है। इनमें से एक गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान पूरे कवर के साथ देखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि यह जल्द ही प्रोडक्शन के लिए तैयार हो सकती है। कॉन्सेप्ट स्टेज में इसे 'महिंद्रा बीई 07' कहा गया था और हो सकता है कि यही वह एसयूवी हो। इसे बीई 6 से ऊपर, एक ज़्यादा पारंपरिक और प्रैक्टिकल विकल्प के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है। आइए, इन स्पाई शॉट्स में दिख रही चीज़ों पर डालते हैं एक नज़र:

    क्या कुछ खास आ सकता है नजर?

    स्पाई शॉट्स को देखने पर ऐसा लगता है कि बीई 7 का साइज़ बीई 6 से थोड़ा बड़ा है। साथ ही, बीई 6 और एक्सईवी 9ई की तरह इसमें रेडिकल कूपे-एसयूवी बॉडीस्टाइल के बजाय ज़्यादा प्रैक्टिकल और पारंपरिक एसयूवी स्टाइलिंग दी गई है।

    Mahindra BE 07 Spied

    तस्वीरों में दिख रहा है कि इसका फ्रंट पोर्शन ढका हुआ है, इसलिए भारी कैमोफ़्लाज के कारण इसकी बारीकियों को समझना मुश्किल है। उम्मीद है कि ब्रांड की पहचान बनाए रखने के लिए बीई 7 में भी बीई 6 जैसे ही स्क्वेयर्ड सी-शेप वाले डीआएल्स दिए जाएंगे। पारंपरिक तरीके से लगे फ्रंट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स में कॉर्नरिंग फ़ंक्शन भी मिलेगा।

    इसके अलावा, इसका फ्रंट हिस्सा कई ट्रिम्स और लेयर्स से बना हुआ लगता है, जिसमें कूलिंग के लिए छोटे एयर डैम्स दिए गए हैं। इसके निचले हिस्से में एक स्कल्पटेड बंपर दिया गया है और सबसे नीचे फॉग लैंप्स भी लगे हुए हैं।

    साइड

    हालांकि, मॉडर्न एसयूवी की तस्वीरों से बहुत कुछ साफ़ पता नहीं चलता, लेकिन हम साफ़तौर पर देख सकते हैं कि इसमें फ़्लश-फ़िट पॉप-आउट डोर हैंडल और महिंद्रा की दूसरी एसयूवी की तरह बड़े अलॉय व्हील दिए गए हैं।

    Mahindra BE 07 Spied

    चूंकि टेस्ट म्यूल का पिछला हिस्सा बड़ा और बॉक्सी लग रहा है, इसलिए यह देखना बाकी है कि इसमें थर्ड रो सीट्स होंगी या नहीं। खास बात यह है कि इन तस्वीरों में फ़्रेमलेस डोर दिख रहे हैं, जो एक ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट हो सकता है जो आमतौर पर सिर्फ़ लग्ज़री कारों में ही देखने को मिलता है।

    रियर

    पीछे की तरफ़ देखें तो इसमें एक बड़ा, लगभग क्लैमशेल शेप वाला बूटलिड मिलता है। इसमें बीई 6 की तरह ही बड़े सी-शेप वाले एलईडी टेल लैंप्स मिल सकते हैं, ताकि यह कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों जैसी दिखे।

    Mahindra BE 07 Spied

    इसके अलावा, आप पीछे की तरफ़ एक शार्प ढलान वाली विंडशील्ड भी देख सकते हैं जो बीई 7 को एक स्लीक लुक देती है, और साथ ही एक रूफ़ स्पॉइलर भी है जो शायद पीछे के वाइपर और वॉशर को छिपाए हुए है।

    इंटीरियर और फीचर्स

    स्पाय शॉट्स से इंटीरियर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि, हम डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ एक बिल्कुल नए और मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन की उम्मीद कर सकते हैं।

    Mahindra XEV 9e dashboard

    फीचर्स की बात करें तो इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्राइवर के लिए मेमोरी फ़ंक्शन वाली पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, डुअल वायरलेस फ़ोन चार्जर, हेड्स-अप-डिस्प्ले, एलईडी लाइटिंग के साथ फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ और 16-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

    दमदार सेफ्टी:

    महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई ने भारत एनकैप टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। बीई 7 भी इनसे काफी मिलती-जुलती है, इसलिए उम्मीद है कि इसे भी वैसी ही रेटिंग मिलेगी।

    पावरट्रेन

    नई बीई 7 के बैटरी पैक और पावरट्रेन ऑप्शन के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें एक्सईवी 9एस जैसी गाड़ियों वाले 59 केडब्ल्यूएच, 70 केडब्ल्यूएच और 79 केडब्ल्यूएच के बैटरी पैक ही दिए जाएंगे। इनसे इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक हो सकती है, और ऐसी भी चर्चा है कि इसमें डुअल-मोटर एडब्ल्यूडी सेटअप भी दिया जा सकता है। जानकारी के लिए एक्सईवी 9एस के स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं:

    बैटरी साइज 

    59 केडब्लूएच 

    70 केडब्लूएच 

    79 केडब्लूएच 

    ड्राइवट्रेन 

    आरडब्लूडी 

    आरडब्लूडी

    आरडब्लूडी

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 

    521 किमी

    600 किमी

    679 किमी

    पावर 

    231 पीएस

    245 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    380 एनएम

    कीमत और कंपेरिजन

    नई बीई 7 एसयूवी की कीमत 22 लाख रुपये से 28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है। इसके अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है।

    बीई 7 के मुकाबले में टाटा हैरियर ईवी और सिएरा ईवी, विनफ़ास्ट वीएफ 7, मारुति सुजुकी ई विटारा, बीवाईडी एटो 3, टोयोटा ईबेला और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी कारें शामिल हैं।

    सोर्स

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