किआ सिरोस ईवी और किआ सोरेंटो हाइब्रिड का टीजर हुआ जारी, क्या भारत में जल्द होगी लॉन्च?

प्रकाशित: जुलाई 06, 2026 05:23 pm । स्तुति

किआ इंडिया को अपनी किफायती, फीचर लोडेड और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाली एसयूवी और एमपीवी कारें बनाने के लिए जाना जाता है। अब कंपनी ने अपनी सोरेंटो और सिरोस ईवी का नया टीजर जारी किया है। सोरेंटो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध है और यदि यह गाड़ी भारत आती है तो यह कंपनी की पहली हाइब्रिड कार होगी, जबकि सिरोस केरेंस क्लाविस ईवी के बाद कंपनी की दूसरी मास-मार्किट इलेक्ट्रिक कार होगी। इन दोनों एसयूवी कारों में क्या कुछ मिलेगा खास जानेंगे आगे :-

किआ सिरोस ईवी

किआ सिरोस सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की सबेस यूनीक कारों में से एक है। इसमें आकर्षक डिजाइन के साथ कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर (जैसे रियर वेंटिलेटेड और रिक्लाइनिंग सीट) दिए गए हैं जो रोजाना की ड्राइविंग कंडीशन में काफी काम के साबित होते हैं। बता दें कि केरेंस क्लाविस ईवी के साथ किआ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) सेगमेंट में पहली कार एंट्री की थी, और अब सिरोस ईवी के साथ किआ की इलेक्ट्रिक कार ज्यादा सस्ती और ग्राहकों की ज्यादा पहुंच में हो जाएगी।

किआ सिरोस ईवी को पिछले साल टेस्ट करते देखा गया था। इस गाड़ी में केरेंस क्लाविस ईवी वाली पावरट्रेन दी जा सकती है, और इसकी संभावित रेंज 490 किलोमीटर हो सकती है। इस अपकमिंग कार में सिरोस आईसीई मॉडल वाले फीचर दिए जा सकते हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी मिल सकते हैं।

यहां देखें केरेंस क्लाविस ईवी के स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी 42 केडब्लूएच 51.4 केडब्लूएच पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 404 किलोमीटर 480 किलोमीटर ड्राइवट्रेन फ्रंट व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव

सिरोस ईवी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एबीएस के साथ ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर मिल सकते हैं।

किआ सोरेंटो हाइब्रिड

एक और सेगमेंट जिसमें किआ को काफी लंबे समय से अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए थी वह है थ्री-रो एसयूवी सेगमेंट। वर्तमान में इस सेगमेंट में किआ के पास केवल तीन कारें : कैरेंस, कैरेंस क्लाविस और प्रीमियम कार्निवल कार मौजूद हैं। इस सेगमेंट में कंपनी के प्रोडक्ट लाइनअप में एक बड़ा गैप था। अब सोरेंटो के साथ किआ थ्री-रो एसयूवी कार की मांग को पूरा कर सकती है। उम्मीद है कि सोरेंटो को भारत में हाइब्रिड अवतार में लाया जा सकता है, जो इसे अपने मुकाबले में मौजूद गाड़ियों से अलग बना सकता है।

किआ सोरेंटो हाइब्रिड में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जिसे भारत के लिए हाइब्रिड बनाया जा सकता है। इस एमपीवी कार के लोअर वेरिएंट में 1.5-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकती है।

यहां देखें किआ सोरेंटो अंतरराष्ट्रीय मॉडल के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.6-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावर 230 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 350 एनएम (संयुक्त) ट्रांसमिशन 6-स्पीड एटी

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

किआ सिरोस ईवी की कीमत 12 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। यदि किआ अपनी सिरोस एसयूवी को बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम के साथ पेश करती है तो इसकी कीमत कम हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा पंच ईवी, टाटा नेक्सन ईवी और एमजी विंडसर ईवी से रहेगा।

सोरेंटो हाइब्रिड के टॉप वेरिएंट की कीमत 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, टाटा सफारी और एमजी हेक्टर प्लस से रहेगा।