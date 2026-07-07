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    नौवीं जनरेशन टोयोटा हाइलक्स की लॉन्च डेट हुई कंफर्म, भारत में 28 जुलाई को होगी पेश

    न्यू जनरेशन हाइलक्स की कीमत 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है

    प्रकाशित: जुलाई 07, 2026 02:46 pm । स्तुति

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    Toyota Hilux Launch

    कुछ ही समय पहले नौवीं जनरेशन टोयोटा हाइलक्स को बिना किसी कवर से ढके एक टीवीसी शूट के दौरान देखा गया था। अब यह कंफर्म हो गया है कि टोयोटा के लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक का यह बिल्कुल नया वर्जन भारत में 28 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। न्यू जनरेशन टोयोटा हाइलक्स में क्या कुछ मिलेगा खास जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    नया एक्सटीरियर

    न्यू जनरेशन मॉडल होने के नाते टोयोटा हाइलक्स की डिजाइन को अपडेट किया गया है, जिससे यह अब टोयोटा लैंड क्रूजर एसयूवी के लेटेस्ट वर्जन की तरह लगता है। आगे की तरफ इसमें स्लीक एलईडी हेडलाइट के साथ इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स और बोल्ड, क्लोज़्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है जिसके बीच में 'टोयोटा' लेटरिंग मिलती है। इसमें मस्कुलर बंपर दिया गया है जिसके निचले हिस्से पर सिल्वर एक्सेंट मिलता है, और दोनों तरफ इंटीग्रेटेड एलईडी फॉग लैंप दिए गए हैं।

    Toyota Hilux Front

    इसमें अभी भी डुअल-कैब बॉडी स्टाइल और फ्लैटबेड के साथ वही जाना-पहचाना हाइलक्स वाला लुक है। राइडिंग के लिए इसमें एयरोडायनामिक डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। यदि आप ऑल-इलेक्ट्रिक हाइलक्स चुनते हैं तो आपको इसमें फ्रंट फेंडर पर चार्जिंग फ्लैप भी मिल सकेगा। 

    Toyota Hilux Front Three Quarter

    पीछे की तरफ इसमें वर्टिकल स्टैक सी-शेप्ड एलईडी टेललाइट और ऑल-ब्लैक बंपर दिया गया है। इसमें फ्लैटबेड गेट पर 'टोयोटा' मॉनिकर और फ्लैटबेड हैंडल के ऊपर की तरफ पतली ब्रेक लाइट दी गई है। 

    Toyota Hilux Rear

    टेक्नोलॉजी लोडेड केबिन 

    टोयोटा ने नई हाइलक्स के केबिन में ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी है। इसमें डैशबोर्ड के सेंटर पर हॉरिजोंटल एसी वेंट्स दिए गए हैं जिसके नीचे की तरफ दो टाइप-सी यूएसबी पोर्ट, ड्राइव मोड सिलेक्टर, ट्रेक्शन कंट्रोल, और हिल डिसेंट कंट्रोल्स मिलते हैं। इसमें नई इलेक्ट्रिक असिस्टेड पावर स्टीयरिंग यूनिट भी दी गई है, जिसमें हॉर्न पैड पर 'टोयोटा' बैजिंग मिलती है। 

    Toyota Hilux Interior

    इस एसयूवी कार के इंटीरियर का सबसे बड़ा हाइलाइट डुअल 12.3-इंच स्क्रीन (एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए और दूसरी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए) है। इस गाड़ी में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 9-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जजैसे फीचर भी दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    कौनसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं?

    नौवीं जनरेशन टोयोटा हाइलक्स में पुराने मॉडल वाला 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जिसके साथ 48 वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है। भारत में यही इंजन मिलता है जो 204 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क देता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (एटी) का ऑप्शन दिया गया है। 

    Toyota Hilux Gear Lever

    टोयोटा पहली बार कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाइलक्स का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन भी पेश कर रही है। इसमें 59.2 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसकी डब्लुएलटीपी सर्टिफाइड रेंज 240 किलोमीटर है और इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) सेटअप मिलता है। टोयोटा ने यह भी कंफर्म किया है कि हाइलक्स का हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वर्जन 2028 तक पेश किया जा सकता है।

    संभावित कीमत और मुकाबला  

    2026 टोयोटा हाइलक्स की कीमत 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। भारत में इसके मुकाबले में सीधे तौर पर केवल एक गाड़ी इसुजु वी-क्रॉस मौजूद है। यह इसी कीमत में आने वाली मोनोकॉक एसयूवी जैसे स्कोडा कोडिएक और जीप मेरिडियन के मुकाबले में भी अच्छा पिकअप ट्रक ऑप्शन है। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी है, जिसे इस साल नया अपडेट मिल सकता है। 

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