फोक्सवैगन टेरॉन लाइफ 5-सीटर भारत में हुई लॉन्च: टेरॉन आर लाइन से 5 लाख रुपये सस्ती है ये एसयूवी

Published On जुलाई 10, 2026 19:09 ist

last updated on Jul 10, 2026 19:09 IST

published on Jul 10, 2026 19:09 IST

फरवरी 2026 में, हमारे मार्केट में फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन लॉन्च की गई थी। अब, जर्मन ब्रांड ने इस एसयूवी का सस्ता वर्जन, टेरॉन लाइफ पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 41.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम पैन इंडिया) है। नई फोक्सवैगनएसयूवी के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहां दिया गया है:

डिज़ाइन

टेरॉन में फोक्सवैगन की लेटेस्ट डिज़ाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जो ज़्यादा स्पोर्टी टेरॉन आर-लाइन के मुकाबले ज़्यादा साफ़-सुथरी और सिंपल लगती है।

इसके फ्रंट लुक में शानदार एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं, जो बीच में चमकते हुए ‘VW’ लोगो तक जाने वाली एक पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार से जुड़ी हैं। बंपर में हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाला चौड़ा एयर डैम दिया गया है, जो एसयूवी को बोल्ड और शानदार लुक देता है।

साइड से देखने पर, रेगुलर टेरॉन का आकार लंबा और सीधा दिखता है, जिसमें साफ़ शोल्डर लाइन्स, चौकोर व्हील आर्क, रूफ़ रेल्स और हल्की बॉडी क्लैडिंग मौजूद है।

टेरॉन लाइफ की लंबाई और व्हीलबेस टेरॉन आर-लाइन जितना ही है। हालांकि, अपने आर-लाइन वर्जन की तुलना में यह 13 मिलीमीटर कम चौड़ी और 1 मिलीमीटर ज़्यादा ऊंची है

साइज:

लंबाई: 4792 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1853 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1666 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2789 मिलीमीटर

फोक्सवैगन, टेरॉन लाइफ को 18-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ पेश कर रही है, जबकि इसके आर-लाइन वेरिएंट में 19-इंच के व्हील्स मिलते हैं।

इसमें एसयूवी की पूरी चौड़ाई में फैली कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स और बीच में इल्युमिनेटेड ‘VW’ लोगो दिया गया है। इसके पिछले बंपर का डिज़ाइन साफ़-सुथरा है और इसमें इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्टर्स लगे हैं, जो एसयूवी की प्रीमियम स्टाइलिंग के साथ अच्छी तरह मेल खाते हैं।

कलर ऑप्शन

फोक्सवैगन टेरॉन लाइफ सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध है:

ग्रेनाडिला ब्लैक

डॉल्फिन ग्रे

ऑरिक्स व्हाइट

ऑयस्टर सिल्वर

सिप्रेसिनो ग्रीन

नाइटशेड ब्लू

अल्ट्रावायलेट

इंटीरियर

टेरॉन आर-लाइन की तरह ही, स्टैंडर्ड टेरॉन में भी ब्लैक थीम वाला मॉडर्न केबिन मिलता है, हालांकि इसमें बैज कलर का हेडलाइनर दिया गया है जबकि टेरॉन आर-लाइन पूरी तरह से ब्लैक थीम दी गई है। इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड पर दो डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं।

केबिन में फोक्सवैगन की जानी-पहचानी मिनिमलिस्ट डिज़ाइन फिलॉसफी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें साफ़-सुथरा डैशबोर्ड लेआउट, पतले हॉरिज़ॉन्टल एलिमेंट्स और क्रोम का हल्का इस्तेमाल दिया गया है, जिससे इसे मॉडर्न और साफ़-सुथरा लुक मिलता है।

डैशबोर्ड पर कई जगहों पर सॉफ्ट-टच मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। सीटों के लिए लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है और अच्छी तरह से फिनिश किए गए ट्रिम पार्ट्स केबिन को प्रीमियम अहसास देते हैं।

पांच सीटों वाला बड़ा लेआउट और पैनोरमिक सनरूफ कार के अंदर का माहौल खुला-खुला और हवादार बनाते हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायर्ड और वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉयड ऑटो, रियर वेंट्स के साथ थ्री-ज़ोन ऑटो एसी, डुअल वायरलेस फ़ोन चार्जर, 10-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज फंक्शन के साथ-साथ एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट वाली 12-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, कीलेस एंट्री, पैडल शिफ्टर्स, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

सेफ़्टी फ़ीचर्स में नौ एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पार्क असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ 360-डिग्री कैमरा, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, रेन-सेंसिंग वाइपर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल हैं।

बूट स्पेस

5-सीटर होने के कारण, फोक्सवैगन टेरॉन लाइफ में इसके आर-लाइन वर्जन के मुकाबले ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। दोनों रो के इस्तेमाल के साथ, आपको 885-लीटर का स्टोरेज मिलता है, जबकि दूसरी रो को फ़ोल्ड करने पर यह बढ़कर 2,090 लीटर हो जाता है। इसकी तुलना में, टेरॉन आर-लाइन में स्टैंडर्ड बूट स्पेस 345-लीटर का है, जिसे बढ़ाकर 1,905-लीटर तक किया जा सकता है।

पावरट्रेन

फोक्सवैगन टेरॉन लाइफ में आर-लाइन मॉडल वाला ही 2-लीटर टीएसआई इंजन दिया गया है। इसका पावरट्रेन सेटअप चारों व्हील्स तक पावर पहुंचाता है। टेरॉन लाइफ का इंजन स्पेसिफिकेशन्स इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पावर 204 पीएस टॉर्क 320 एनएम गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी* ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

फोक्सवैगन टेरॉन लाइफ का मुकाबला स्कोडा कोडिएक लाउंज से रहेगा।