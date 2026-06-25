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    टाटा सिएरा आईसीई vs ईवी : इन दोनों गाड़ियों की एक्सटीरियर डिजाइन में कितना है अंतर, जानिए यहां

    यह दोनों टाटा सिएरा मॉडल्स काफी हद तक एक दूसरे के जैसे लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन में कई ईवी-स्पेसिफिक अपडेट दिए गए हैं

    प्रकाशित: जून 25, 2026 02:57 pm । स्तुति

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    Tata Sierra vs Sierra EV

    लंबे समय के इंतजार के बाद टाटा सिएरा ईवी से अब 30 जून 2026 को पर्दा उठने जा रहा है। कंपनी सिएरा ईवी से जुड़े कई सारे टीजर जारी कर चुकी है जिसमें इलेक्ट्रिक सिएरा पूरे एक्शन में नजर आई है, जिससे हमें इसकी पहली झलक मिली है। यहां हमनें टाटा सिएरा ईवी की एक्सटीरियर डिजाइन का कंपेरिजन स्टैंडर्ड इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) पावर्ड टाटा सिएरा से किया है तो चलिए जानते हैं इनमें क्या कुछ है अंतर :-

    आगे की डिजाइन 

    सिएरा आईसीई और सिएरा ईवी में सबसे बड़ा अंतर आगे की तरफ देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड सिएरा में आगे की तरफ ग्रिल पर ग्लॉस ब्लैक पैनल दिया गया है जिस पर 'सिएरा' बैजिंग मिलती है, जबकि सिएरा ईवी में ज्यादा साफ-सुथरे लुक के लिए क्लोज़्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है। इस गाड़ी में नए डिजाइन का बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लिए रडार और मैश पैटर्न वाला एयर डैम मिलता है। यह सभी चीजें सिएरा आईसीई वर्जन में भी उपलब्ध है। 

    Tata Sierra EV

    Tata Sierra Front Look

    सिएरा ईवी में रेगुलर सिएरा से मिलते-जुलते सभी लाइटिंग एलिमेंट (पतले एलईडी हेडलाइट और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार समेत) दिए गए हैं। टाटा की एसयूवी कार के दोनों वर्जन में आगे की तरफ 'टाटा' लोगो के नीचे कैमरा लगा हुआ है। 

    साइड 

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो आपको सिएरा आईसीई और सिएरा ईवी के बीच कई सारी समानताएं नजर आएंगी। इन दोनों गाड़ियों में अल्पाइन विंडो (जो दूसरी रो की विंडो और पीछे के क्वार्टर ग्लास पैनल के हिसाब से बंटी हुई हैं), फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है। स्टैंडर्ड सिएरा में आगे वाले दरवाजे के निचले हिस्से पर 'सिएरा' बैजिंग दी गई है, जिसे इसमें 'टाटा.ईवी' बैजिंग से रिप्लेस किया गया है। टाटा की कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के आईसीई और इलेक्ट्रिक वर्जन में एक जैसे 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। 

    Tata Sierra EV

    Tata Sierra Side Profile

    पीछे की डिजाइन 

    अगर आप ध्यान से ना देखें तो फर्क करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह दोनों गाड़ियां पीछे से लगभग एक जैसी दिखती हैं। सिएरा आईसीई और ईवी वर्जन में सीधे टेलगेट की पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी लाइट स्ट्रिप दी गई है, साथ ही इसमें रूफ एक्सटेंडेड स्पॉइलर, टेलगेट के बीच में बड़ा ‘टाटा’ लोगो और सिल्वर-फिनिश्ड स्किड प्लेट के साथ ऊंचा बंपर दिया है। इन दोनों गाड़ियों के बीच इकलौता अंतर यह है कि इनमें बूटलिड पर अलग-अलग नाम वाली बैजिंग दी गई है।

    Tata Sierra EV

    Tata Sierra Rear Profile

    कैसा है इंटीरियर?

    टाटा सिएरा ईवी के नए टीजर वीडियो में केबिन की एक झलक नजर आई है। इसमें डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री के साथ लाइट आइवरी कलर थीम, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप और रेगुलर सिएरा की तरह 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जैसे एलिमेंट देखने को मिले हैं। 

    संभावित फीचर और सेफ्टी 

    टाटा सिएरा ईवी कार में दो 12.3-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा को-पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन के तौर पर), 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी मिल सकते हैं। 

    Tata Sierra Dashboard

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

    पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी

    यहां देखें दोनों सिएरा मॉडल्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन :- 

    सिएरा आईसीई

    सिएरा ईवी (संभावित)

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर डीजल  

    बैटरी पैक 

    65 केडब्लूएच 

    75 केडब्लूएच

    75 केडब्लूएच

    पावर

    106 पीएस 

    160 पीएस 

    118 पीएस

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    2

    टॉर्क 

    145 एनएम

    255 एनएम

    280 एनएम तक

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट I+II)

    538 किलोमीटर

    627 किलोमीटर

    622 किलोमीटर

    ट्रांसमिशन *

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    पावर

    238 पीएस

    238 पीएस

    238 पीएस (रियर मोटर), 158 पीएस (फ्रंट मोटर) 

    ड्राइवट्रेन^

    एफडब्लूडी

    एफडब्लूडी

    एफडब्लूडी

    टॉर्क 

    315 एनएम

    315 एनएम

    504 एनएम

     

     

     

     

    ड्राइवट्रेन^

    आरडब्लूडी 

    आरडब्लूडी 

    एडब्लूडी 

    *डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील ड्राइव, आरडब्लूडी - रियर-व्हील ड्राइव, एडब्लूडी - ऑल-व्हील ड्राइव

    यहां देखें टाटा सिएरा आईसीई के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    संभावित कीमत और मुकाबला

    नई टाटा सिएरा ईवी की शुरूआती कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।

    इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, मारुति सुजुकी ई विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला और इसी साइज में आने वाली टाटा कर्व ईवी एसयूवी-कूपे से रहेगा। 

    वहीं, टाटा सिएरा आईसीई वर्जन की कीमत 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

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