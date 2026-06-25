टाटा सिएरा आईसीई vs ईवी : इन दोनों गाड़ियों की एक्सटीरियर डिजाइन में कितना है अंतर, जानिए यहां

टाटा सिएरा आईसीई vs ईवी : इन दोनों गाड़ियों की एक्सटीरियर डिजाइन में कितना है अंतर, जानिए यहां
यह दोनों टाटा सिएरा मॉडल्स काफी हद तक एक दूसरे के जैसे लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन में कई ईवी-स्पेसिफिक अपडेट दिए गए हैं
प्रकाशित: जून 25, 2026 02:57 pm । स्तुति
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लंबे समय के इंतजार के बाद टाटा सिएरा ईवी से अब 30 जून 2026 को पर्दा उठने जा रहा है। कंपनी सिएरा ईवी से जुड़े कई सारे टीजर जारी कर चुकी है जिसमें इलेक्ट्रिक सिएरा पूरे एक्शन में नजर आई है, जिससे हमें इसकी पहली झलक मिली है। यहां हमनें टाटा सिएरा ईवी की एक्सटीरियर डिजाइन का कंपेरिजन स्टैंडर्ड इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) पावर्ड टाटा सिएरा से किया है तो चलिए जानते हैं इनमें क्या कुछ है अंतर :-
आगे की डिजाइन
सिएरा आईसीई और सिएरा ईवी में सबसे बड़ा अंतर आगे की तरफ देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड सिएरा में आगे की तरफ ग्रिल पर ग्लॉस ब्लैक पैनल दिया गया है जिस पर 'सिएरा' बैजिंग मिलती है, जबकि सिएरा ईवी में ज्यादा साफ-सुथरे लुक के लिए क्लोज़्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है। इस गाड़ी में नए डिजाइन का बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लिए रडार और मैश पैटर्न वाला एयर डैम मिलता है। यह सभी चीजें सिएरा आईसीई वर्जन में भी उपलब्ध है।
सिएरा ईवी में रेगुलर सिएरा से मिलते-जुलते सभी लाइटिंग एलिमेंट (पतले एलईडी हेडलाइट और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार समेत) दिए गए हैं। टाटा की एसयूवी कार के दोनों वर्जन में आगे की तरफ 'टाटा' लोगो के नीचे कैमरा लगा हुआ है।
साइड
साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो आपको सिएरा आईसीई और सिएरा ईवी के बीच कई सारी समानताएं नजर आएंगी। इन दोनों गाड़ियों में अल्पाइन विंडो (जो दूसरी रो की विंडो और पीछे के क्वार्टर ग्लास पैनल के हिसाब से बंटी हुई हैं), फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है। स्टैंडर्ड सिएरा में आगे वाले दरवाजे के निचले हिस्से पर 'सिएरा' बैजिंग दी गई है, जिसे इसमें 'टाटा.ईवी' बैजिंग से रिप्लेस किया गया है। टाटा की कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के आईसीई और इलेक्ट्रिक वर्जन में एक जैसे 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं।
पीछे की डिजाइन
अगर आप ध्यान से ना देखें तो फर्क करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह दोनों गाड़ियां पीछे से लगभग एक जैसी दिखती हैं। सिएरा आईसीई और ईवी वर्जन में सीधे टेलगेट की पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी लाइट स्ट्रिप दी गई है, साथ ही इसमें रूफ एक्सटेंडेड स्पॉइलर, टेलगेट के बीच में बड़ा ‘टाटा’ लोगो और सिल्वर-फिनिश्ड स्किड प्लेट के साथ ऊंचा बंपर दिया है। इन दोनों गाड़ियों के बीच इकलौता अंतर यह है कि इनमें बूटलिड पर अलग-अलग नाम वाली बैजिंग दी गई है।
कैसा है इंटीरियर?
टाटा सिएरा ईवी के नए टीजर वीडियो में केबिन की एक झलक नजर आई है। इसमें डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री के साथ लाइट आइवरी कलर थीम, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप और रेगुलर सिएरा की तरह 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जैसे एलिमेंट देखने को मिले हैं।
संभावित फीचर और सेफ्टी
टाटा सिएरा ईवी कार में दो 12.3-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा को-पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन के तौर पर), 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी मिल सकते हैं।
सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।
पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी
यहां देखें दोनों सिएरा मॉडल्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन :-
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सिएरा आईसीई
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सिएरा ईवी (संभावित)
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इंजन
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
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1.5-लीटर डीजल
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बैटरी पैक
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65 केडब्लूएच
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75 केडब्लूएच
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75 केडब्लूएच
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पावर
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106 पीएस
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160 पीएस
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118 पीएस
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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1
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2
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टॉर्क
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145 एनएम
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255 एनएम
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280 एनएम तक
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सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट I+II)
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538 किलोमीटर
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627 किलोमीटर
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622 किलोमीटर
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ट्रांसमिशन *
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6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी
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6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
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पावर
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238 पीएस
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238 पीएस
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238 पीएस (रियर मोटर), 158 पीएस (फ्रंट मोटर)
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ड्राइवट्रेन^
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी
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टॉर्क
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315 एनएम
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315 एनएम
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504 एनएम
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ड्राइवट्रेन^
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आरडब्लूडी
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आरडब्लूडी
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एडब्लूडी
*डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील ड्राइव, आरडब्लूडी - रियर-व्हील ड्राइव, एडब्लूडी - ऑल-व्हील ड्राइव
यहां देखें टाटा सिएरा आईसीई के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।
संभावित कीमत और मुकाबला
नई टाटा सिएरा ईवी की शुरूआती कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।
इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, मारुति सुजुकी ई विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला और इसी साइज में आने वाली टाटा कर्व ईवी एसयूवी-कूपे से रहेगा।
वहीं, टाटा सिएरा आईसीई वर्जन की कीमत 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।